ارتفاع معدل أجور السعوديين بالقطاع الخاص إلى 9.6 ألف ريال

وأظهر المرصد أن ارتفاع معدل أجور السعوديين راجع إلى ما تشهده المملكة من نمو وإصلاحات اقتصادية منذ انطلاق برامج ومبادرات رؤية المملكة 2030، وكذلك نجاح حزم الدعم التي قدمتها الجهات الحكومية لقطاع الأعمال خلال جائحة كورونا، بالإضافة إلى ما يجده القطاع الخاص من دعم وتحفيز للتنافسية، وارتفاع جاذبية وكفاءة سوق العمل السعودي.

ووفقا لبيانات التقرير، ارتفع عدد المواطنين الحاصلين على أجور أكثر من 20 ألف ريال بنسبة 139% ليرتفع من 84.7 ألف مواطن في 2018 إلى نحو 202.7 ألف مواطن خلال العام الحالي 2023، مرجعًا ذلك إلى تحسن المهارات المرتبطة بسوق العمل، وجودة الوظائف وكفاءة بيئة العمل، وارتفاع الطلب على الوظائف التخصصية.

كما ارتفع عدد المواطنين الحاصلين على أجور أكثر من 40 ألف ريال بنسبة 172% ليرتفع من 16 ألف مواطن عام 2018 إلى 44 ألف مواطن في العام الحالي 2023.

وعزا التقرير ذلك إلى زيادة المهارات القيادية لدى المواطنين، وارتفاع الطلب على الكفاءات في المشاريع الكبرى والشركات، وكذلك ارتفاع الطلب على الوظائف التخصصية.

يُشار إلى أن المرصد الوطني للعمل تم تفعيله ليكون المصدر الرئيسي والموثوق لبيانات ومرئيات سوق العمل والذي يساهم في دعم اتخاذ القرارات من خلال البيانات الدقيقة، والمؤشرات، والتقارير، والدراسات ويقدم مجموعة من المنتجات المتخصصة بسوق العمل والتي تمكن من استشراف مستقبل القوى العاملة.

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