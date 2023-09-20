ارتفاع معدل أجور السعوديين بالقطاع الخاص إلى 9.6 ألف ريال

ارتفاع معدل أجور السعوديين بالقطاع الخاص إلى 9.6 ألف ريال
التاريخ
9/20/2023 5:13:54 AM
(MENAFN- Al-BoNews)
كشفت البيانات الصادرة عن المرصد الوطني للعمل، عن ارتفاع معدل أجور السعوديين العاملين في القطاع الخاص بنسبة 45% خلال الخمس سنوات الماضية، لتبلغ نحو 9.6 ألف ريال خلال العام الجاري من 6.6 ألف ريال عام 2018.
وأظهر المرصد أن ارتفاع معدل أجور السعوديين راجع إلى ما تشهده المملكة من نمو وإصلاحات اقتصادية منذ انطلاق برامج ومبادرات رؤية المملكة 2030، وكذلك نجاح حزم الدعم التي قدمتها الجهات الحكومية لقطاع الأعمال خلال جائحة كورونا، بالإضافة إلى ما يجده القطاع الخاص من دعم وتحفيز للتنافسية، وارتفاع جاذبية وكفاءة سوق العمل السعودي.
ووفقا لبيانات التقرير، ارتفع عدد المواطنين الحاصلين على أجور أكثر من 20 ألف ريال بنسبة 139% ليرتفع من 84.7 ألف مواطن في 2018 إلى نحو 202.7 ألف مواطن خلال العام الحالي 2023، مرجعًا ذلك إلى تحسن المهارات المرتبطة بسوق العمل، وجودة الوظائف وكفاءة بيئة العمل، وارتفاع الطلب على الوظائف التخصصية.
كما ارتفع عدد المواطنين الحاصلين على أجور أكثر من 40 ألف ريال بنسبة 172% ليرتفع من 16 ألف مواطن عام 2018 إلى 44 ألف مواطن في العام الحالي 2023.
وعزا التقرير ذلك إلى زيادة المهارات القيادية لدى المواطنين، وارتفاع الطلب على الكفاءات في المشاريع الكبرى والشركات، وكذلك ارتفاع الطلب على الوظائف التخصصية.
يُشار إلى أن المرصد الوطني للعمل تم تفعيله ليكون المصدر الرئيسي والموثوق لبيانات ومرئيات سوق العمل والذي يساهم في دعم اتخاذ القرارات من خلال البيانات الدقيقة، والمؤشرات، والتقارير، والدراسات ويقدم مجموعة من المنتجات المتخصصة بسوق العمل والتي تمكن من استشراف مستقبل القوى العاملة.
أرقام
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