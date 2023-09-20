تباين أداء الأسهم الأوروبية عند الإغلاق مع تقييم بيانات اقتصادية

تباين أداء الأسهم الأوروبية عند الإغلاق مع تقييم بيانات اقتصادية
التاريخ
9/20/2023 5:13:54 AM
(MENAFN- Al-BoNews) تباين أداء مؤشرات الأسهم الأوروبية في ختام جلسة الثلاثاء، مع ترقب الأسواق بدء اجتماع السياسات للاحتياطي الفيدرالي، في ظل تقييم صدور بيانات اقتصادية من منطقة اليورو.
وأظهرت بيانات“يوروستات”، تراجع المؤشر المنسق لأسعار المستهلكين في منطقة اليورو، عند 5.2% خلال أغسطس على أساس سنوي، بانخفاض عن 5.3% في يوليو، ومقارنة بـ 9.1% قبل عام.
في حين أظهرت بيانات المركزي الأوروبي، تسجيل الحساب الجاري لمنطقة اليورو فائضًا قدره 21 مليار يورو في يوليو 2023، بانخفاض قدره 15 مليار يورو عن الشهر السابق، ويشير الفائض إلى صافي تدفق رأس المال إلى المنطقة.
وحذرت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية أنه من المتوقع أن تتعرض ألمانيا لأكبر ضربة من تباطؤ الاقتصاد العالمي بسبب ارتفاع الفائدة وضعف التجارة العالمية، إذ من المرجح أن تكون الدولة الوحيدة في مجموعة العشرين باستثناء الأرجنتين التي تشهد انكماشًا هذا العام وسط تباطؤ دولي أوسع نطاقًا.
وتترقب الأسواق اجتماع الاحتياطي الفيدرالي والذي يستمر لمدة يومين حتى الأربعاء، في ظل توقعات على نطاق واسع أن يحافظ البنك المركزي على أسعار الفائدة ثابتة، قبل صدور قرارات لأسعار الفائدة من النرويج والسويد وسويسرا والمملكة المتحدة الخميس.
وفي نهاية الجلسة، استقر مؤشر“ستوكس 600” الأوروبي عند 456.5 نقطة، مع مكاسب قطاعات البنوك والطاقة والسيارات، في ظل خسائر لقطاع التكنولوجيا.
وفي حين ارتفع“فوتسي 100” البريطاني بنسبة 0.1% إلى 7660 نقطة، وزاد“كاك” الفرنسي بنفس النسبة تقريبًا عند 7282 نقطة، تراجع“داكس” الألماني 0.4% مسجلًا 15664 نقطة. أرقام
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