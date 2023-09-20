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تباين أداء الأسهم الأوروبية عند الإغلاق مع تقييم بيانات اقتصادية

9/20/2023 5:13:54 AM
(MENAFN- Al-BoNews) تباين أداء مؤشرات الأسهم الأوروبية في ختام جلسة الثلاثاء، مع ترقب الأسواق بدء اجتماع السياسات للاحتياطي الفيدرالي، في ظل تقييم صدور بيانات اقتصادية من منطقة اليورو.

وأظهرت بيانات“يوروستات”، تراجع المؤشر المنسق لأسعار المستهلكين في منطقة اليورو، عند 5.2% خلال أغسطس على أساس سنوي، بانخفاض عن 5.3% في يوليو، ومقارنة بـ 9.1% قبل عام.

في حين أظهرت بيانات المركزي الأوروبي، تسجيل الحساب الجاري لمنطقة اليورو فائضًا قدره 21 مليار يورو في يوليو 2023، بانخفاض قدره 15 مليار يورو عن الشهر السابق، ويشير الفائض إلى صافي تدفق رأس المال إلى المنطقة.

وحذرت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية أنه من المتوقع أن تتعرض ألمانيا لأكبر ضربة من تباطؤ الاقتصاد العالمي بسبب ارتفاع الفائدة وضعف التجارة العالمية، إذ من المرجح أن تكون الدولة الوحيدة في مجموعة العشرين باستثناء الأرجنتين التي تشهد انكماشًا هذا العام وسط تباطؤ دولي أوسع نطاقًا.

وتترقب الأسواق اجتماع الاحتياطي الفيدرالي والذي يستمر لمدة يومين حتى الأربعاء، في ظل توقعات على نطاق واسع أن يحافظ البنك المركزي على أسعار الفائدة ثابتة، قبل صدور قرارات لأسعار الفائدة من النرويج والسويد وسويسرا والمملكة المتحدة الخميس.

وفي نهاية الجلسة، استقر مؤشر“ستوكس 600” الأوروبي عند 456.5 نقطة، مع مكاسب قطاعات البنوك والطاقة والسيارات، في ظل خسائر لقطاع التكنولوجيا.

وفي حين ارتفع“فوتسي 100” البريطاني بنسبة 0.1% إلى 7660 نقطة، وزاد“كاك” الفرنسي بنفس النسبة تقريبًا عند 7282 نقطة، تراجع“داكس” الألماني 0.4% مسجلًا 15664 نقطة.

أرقام

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