أسهم قيادية تدفع مؤشر البورصة الرئيسى لاختراق مستوى 20 ألف نقطة

(MENAFN- Al-BoNews)
لامس المؤشر الرئيسى للبورصة المصري ، خلال جلسة منتصف الأسبوع مستويات تاريخية جديدة، متجاوزًا 20 ألف نقطة فى بعض فترات التداول مدفوعًا بأداء عدد من الأسهم القيادية، على رأسهم“التجارى الدولى” و”موبكو”، وتوقع محللون استمرار الاتجاه الصاعد للمؤشر مع وجود أخبار إيجابية وزخم للسيولة على الأسهم.
وأغلق مؤشر البورصة الرئيسى EGX30 جلسة أمس الثلاثاء مرتفعًا بنسبة 1.03%، ليستقر عند مستوى 19954 نقطة، فيما سجل مؤشر EGX70 EWI انخفاضًا بنسبة 0.38% ليصل إلى 3876 نقطة.
كما هبط مؤشر EGX100 الأوسع نطاقًا بنسبة 0.10% إلى مستوى 5718 نقطة، بينما صعد مؤشر EGX30 Capped بنسبة 1.02% عند مستوى 24055 نقطة. رشاد: التجارى الدولى سيقود اختراق المؤشر لمستويات تاريخية
قال إيهاب رشاد، الرئيس التنفيذى لشركة مباشر كابيتال، إن المؤشر الرئيسى استطاع خلال جلسة أمس اختراق مستوى 20 ألف نقطة، مدعومًا بارتفاعات الأسهم القيادية، خاصة سهم البنك التجارى الدولى الذى تجاوز مستوى 59.630 جنيه.
وأشار إلى أن عددًا من الأسهم القيادية شهدت ارتفاعات قوية، نتيجة تحسن نتائج أعمالها مثل شركة موبكو التى صعد سهمها 19.16% وتوقع أن تواصل البورصة عمليات الصعود خلال الجلسات القادمة، مدعومة بتدفق السيولة وتوزيعها على عدد كبير من الأسهم القيادية.
وشهد السوق قيم تداولات 3.1 مليار جنيه، من خلال تداول 881 مليون سهم، بتنفيذ 84.7 ألف عملية بيع وشراء، بعد أن تم التداول على أسهم 202 شركة مقيدة، ارتفع فى ختام الجلسة 56 سهمًا وكان أكثر الأسهم ارتفاعًا“موبكو” بنسبة 19.16%، ليحقق أعلى سعر للسهم فى تاريخه ليصبح ثانى أغلى سهم يتم تداوله بالبورصة المصرية وفقا لـ“اى جى فيست”، وارتفع سهم“سماد مصر” بنسبة 7.25%.
وتراجعت أسعار 97 سهمًا، وكان أكثر الأوراق هبوطًا سهم“الاسماعيلية للدواجن” بنحو 6.76%، و”النساجون الشرقيون” بنحو 4.72%، فيما لم تتغير أسعار 49 سهمًا، وارتفع رأس المال السوقى إلى 1.353 تريليون جنيه. عجينة: الاتجاه العام للمؤشر صاعد على المدى المتوسط
قال مهاب عجينة، رئيس قسم التحليل الفنى بشركة بلتون المالية القابضة، إن اختراق المؤشر لمستوى 20 ألف نقطة، جاء استكمالًا لموجة الصعود منذ بداية الأسبوع، مع تدفق السيولة على معظم الأسهم القيادية.
رجح مواصلة صعود المؤشر لمدة عدة أسابيع قادمة، حيث سيظل الاتجاه العام للمؤشر صاعدًا على المدى المتوسط، والقصير.
ونصح المستثمرين بالاحتفاظ بالأسهم خلال المرحلة الحالية، ومراقبة مستويات الدعم لوقف أى عمليات خسائر وحماية الأرباح.
اتجه صافى تعاملات المستثمرين المصريين والعرب للبيع بصافى تعاملات نحو 310 ملايين جنيه و97.4 مليون مستحوذين على نسبة 84.43% و6.91% على التوالى ، فيما توجه الأجانب نحو الشراء بصافى تعاملات نحو 407 ملايين جنيه مستحوذين على نسبة 8.66%. إسماعيل: جنى الأرباح وارد بعد تخطى القمم التاريخية
وتوقع محمد إسماعيل، مدير إدارة التحليل الفنى بشركة سيجما لتداول الأوراق المالية، أن تكون القمة التاريخية التى حققها المؤشر منتصف الأسبوع الجارى، ستكون حاجزًا أمام استكمال الصعود، حيث ظهرت الضغوط البيعية وعمليات جنى الأرباح مباشرة عقب تخطيه.
أضاف أن السوق سيشهد بعض عمليات التصحيح وجنى الارباح خلال باقى جلسات الأسبوع، ولكن هذا لن يمنع أن تشهد بعض الأسهم القيادية عمليات صعود، لتحقيق مكاسب جديدة، موضحًا أنه مازال الاتجاه العام للمؤشر صاعدًا على المدى الطويل.
ونفذ الأفراد 65.31% من التعاملات متجهين نحو البيع، وسجل المصريين و العرب والأجانب صافى بيع بقيمة 171 مليون جنيه و118 مليون جنيه و6.6 مليون جنيه على التوالى.
فيما استحوذت المؤسسات 34.7% من التداولات متجهين نحو الشراء، باستثناء المؤسسات المصرية مسجلين صافى بيع 138 مليون جنيه، وسجلت المؤسسات العربية والأجنبية صافى شراء بقيمة 20.9 مليون جنيه و 414 مليون جنيه على التوالى.
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