أسهم قيادية تدفع مؤشر البورصة الرئيسى لاختراق مستوى 20 ألف نقطة

وأغلق مؤشر البورصة الرئيسى EGX30 جلسة أمس الثلاثاء مرتفعًا بنسبة 1.03%، ليستقر عند مستوى 19954 نقطة، فيما سجل مؤشر EGX70 EWI انخفاضًا بنسبة 0.38% ليصل إلى 3876 نقطة.

كما هبط مؤشر EGX100 الأوسع نطاقًا بنسبة 0.10% إلى مستوى 5718 نقطة، بينما صعد مؤشر EGX30 Capped بنسبة 1.02% عند مستوى 24055 نقطة.

قال إيهاب رشاد، الرئيس التنفيذى لشركة مباشر كابيتال، إن المؤشر الرئيسى استطاع خلال جلسة أمس اختراق مستوى 20 ألف نقطة، مدعومًا بارتفاعات الأسهم القيادية، خاصة سهم البنك التجارى الدولى الذى تجاوز مستوى 59.630 جنيه.

وأشار إلى أن عددًا من الأسهم القيادية شهدت ارتفاعات قوية، نتيجة تحسن نتائج أعمالها مثل شركة موبكو التى صعد سهمها 19.16% وتوقع أن تواصل البورصة عمليات الصعود خلال الجلسات القادمة، مدعومة بتدفق السيولة وتوزيعها على عدد كبير من الأسهم القيادية.







وشهد السوق قيم تداولات 3.1 مليار جنيه، من خلال تداول 881 مليون سهم، بتنفيذ 84.7 ألف عملية بيع وشراء، بعد أن تم التداول على أسهم 202 شركة مقيدة، ارتفع فى ختام الجلسة 56 سهمًا وكان أكثر الأسهم ارتفاعًا“موبكو” بنسبة 19.16%، ليحقق أعلى سعر للسهم فى تاريخه ليصبح ثانى أغلى سهم يتم تداوله بالبورصة المصرية وفقا لـ“اى جى فيست”، وارتفع سهم“سماد مصر” بنسبة 7.25%.

وتراجعت أسعار 97 سهمًا، وكان أكثر الأوراق هبوطًا سهم“الاسماعيلية للدواجن” بنحو 6.76%، و”النساجون الشرقيون” بنحو 4.72%، فيما لم تتغير أسعار 49 سهمًا، وارتفع رأس المال السوقى إلى 1.353 تريليون جنيه.

قال مهاب عجينة، رئيس قسم التحليل الفنى بشركة بلتون المالية القابضة، إن اختراق المؤشر لمستوى 20 ألف نقطة، جاء استكمالًا لموجة الصعود منذ بداية الأسبوع، مع تدفق السيولة على معظم الأسهم القيادية.

رجح مواصلة صعود المؤشر لمدة عدة أسابيع قادمة، حيث سيظل الاتجاه العام للمؤشر صاعدًا على المدى المتوسط، والقصير.

ونصح المستثمرين بالاحتفاظ بالأسهم خلال المرحلة الحالية، ومراقبة مستويات الدعم لوقف أى عمليات خسائر وحماية الأرباح.

اتجه صافى تعاملات المستثمرين المصريين والعرب للبيع بصافى تعاملات نحو 310 ملايين جنيه و97.4 مليون مستحوذين على نسبة 84.43% و6.91% على التوالى ، فيما توجه الأجانب نحو الشراء بصافى تعاملات نحو 407 ملايين جنيه مستحوذين على نسبة 8.66%.

وتوقع محمد إسماعيل، مدير إدارة التحليل الفنى بشركة سيجما لتداول الأوراق المالية، أن تكون القمة التاريخية التى حققها المؤشر منتصف الأسبوع الجارى، ستكون حاجزًا أمام استكمال الصعود، حيث ظهرت الضغوط البيعية وعمليات جنى الأرباح مباشرة عقب تخطيه.

أضاف أن السوق سيشهد بعض عمليات التصحيح وجنى الارباح خلال باقى جلسات الأسبوع، ولكن هذا لن يمنع أن تشهد بعض الأسهم القيادية عمليات صعود، لتحقيق مكاسب جديدة، موضحًا أنه مازال الاتجاه العام للمؤشر صاعدًا على المدى الطويل.

ونفذ الأفراد 65.31% من التعاملات متجهين نحو البيع، وسجل المصريين و العرب والأجانب صافى بيع بقيمة 171 مليون جنيه و118 مليون جنيه و6.6 مليون جنيه على التوالى.

فيما استحوذت المؤسسات 34.7% من التداولات متجهين نحو الشراء، باستثناء المؤسسات المصرية مسجلين صافى بيع 138 مليون جنيه، وسجلت المؤسسات العربية والأجنبية صافى شراء بقيمة 20.9 مليون جنيه و 414 مليون جنيه على التوالى.