موافقة مبدئية لتأسيس“سوستيه القابضة” للوساطة التأمينية برأسمال 5 ملايين جنيه

موافقة مبدئية لتأسيس“سوستيه القابضة” للوساطة التأمينية برأسمال 5 ملايين جنيه
التاريخ
9/20/2023 5:13:53 AM
(MENAFN- Al-BoNews)
حصلت شركة سوستيه للوساطة التأمينية على الموافقة المبدئية نن الهيئة العامة الرقابة المالية لتأسيس مجموعة قابضة تحت اسم“سوستيه القابضة” برأسمال مرخص به 50 مليون جنيه والمدفوع منه 5 ملايين جنيه.
ويتوزع هيكل الملكية بنسبة 40% لسيد رسلان رئيس مجلس إدارة سوستيه للوساطة، وباقى الحصة لمساهمين أفراد آخرين.
وقال سيد رسلان، رئيس مجلس إدارة سوستيه للوساطة إنه من المقررات تضم الشركة الجديدة 3 شركات تعمل بنشاط التأمين تضم كلاً من“سوستيه للوساطة المباشرة” و”سوستيه للاستشارات التامينية” و”سوستيه للمعاينات”.
أضاف رسلان لـ”البورصة” أن الشركة المجموعة الجديدة تقدم الشركة الجديدة تستهدف تقديم كافة خدمات التأمين للمؤسسات التجارية والصناعية.
وبحسب رسلان؛ سيتم مخاطبة الهيئة العامة للإستثمار لاستكمال الإجراءات القانونية والإدارية الخاصة باستكمال التأسيس متوقعا إتمام الحصول على الموافقات النهائية لتأسيس المجموعة قبل نهاية العام الحالى.
يذكر أن شركة سوسيتيه للوساطة التأمينية مرخصة من هيئة الرقابة المالية منذ عام 2015 وهى الشركة رقم 56 بسجل الهيئة لشركات الوساطة الاعتبارية.
ويقوم نشاط الوساطة التأمينية على تمثيل العميل أمام شركات التأمين بغرض الحصول على أنسب الأسعار والشروط للتأمين على حياتهم أوممتلكاتهم وذلك عن طريق مساعدتهم عند تحقق الخطر واستحقاق التعويض من شركة التأمين وذلك مقابل نسبة من القسط كعمولة ويختلف ذلك من فرع لآخر حسب استراتيجية كل شركة تأمين.
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