موافقة مبدئية لتأسيس“سوستيه القابضة” للوساطة التأمينية برأسمال 5 ملايين جنيه

ويتوزع هيكل الملكية بنسبة 40% لسيد رسلان رئيس مجلس إدارة سوستيه للوساطة، وباقى الحصة لمساهمين أفراد آخرين.

وقال سيد رسلان، رئيس مجلس إدارة سوستيه للوساطة إنه من المقررات تضم الشركة الجديدة 3 شركات تعمل بنشاط التأمين تضم كلاً من“سوستيه للوساطة المباشرة” و”سوستيه للاستشارات التامينية” و”سوستيه للمعاينات”.

أضاف رسلان لـ”البورصة” أن الشركة المجموعة الجديدة تقدم الشركة الجديدة تستهدف تقديم كافة خدمات التأمين للمؤسسات التجارية والصناعية.

وبحسب رسلان؛ سيتم مخاطبة الهيئة العامة للإستثمار لاستكمال الإجراءات القانونية والإدارية الخاصة باستكمال التأسيس متوقعا إتمام الحصول على الموافقات النهائية لتأسيس المجموعة قبل نهاية العام الحالى.

يذكر أن شركة سوسيتيه للوساطة التأمينية مرخصة من هيئة الرقابة المالية منذ عام 2015 وهى الشركة رقم 56 بسجل الهيئة لشركات الوساطة الاعتبارية.

ويقوم نشاط الوساطة التأمينية على تمثيل العميل أمام شركات التأمين بغرض الحصول على أنسب الأسعار والشروط للتأمين على حياتهم أوممتلكاتهم وذلك عن طريق مساعدتهم عند تحقق الخطر واستحقاق التعويض من شركة التأمين وذلك مقابل نسبة من القسط كعمولة ويختلف ذلك من فرع لآخر حسب استراتيجية كل شركة تأمين.