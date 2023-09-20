مستثمرون يترقبون سوق الهيدروجين الأخضر

تترقب القطاعات المغذية لإنتاج الهيدروجين الأخضر، بدء تنفيذ المشروعات فى هذا المجال حتى تستفيد من الطلب والدعم الأوروبى المخصص لتسريع وتيرة الاعتماد على الهيدروجين الأخضر بدلا عن الوقود الأحفورى.

وقال المهندس أبيب عزالرجال رئيس مجلس إدارة أبوقير للأسمدة والصناعات الكيماوية، إن صناعة الأسمدة من القطاعات التى ستقود عملية التحول الأخضر فى مصر، خاصة لو نجحنا فى الوصول لسعر هيدروجين ينافس سعر الغاز الطبيعى، ليحل محله.

وأضاف أبيب، أن تطبيق البصمة الكربونية سيدفع شركات القطاع للتوافق البيئى وإجراء بعض التعديلات على المصانع غير المتوافقة حتى تستفيد من السوق الأوروبى والذى يستورد بكميات كبيرة، مشيراً إلى أن نمو القطاع يتطلب اهتمام البنوك بتقديم تمويلات تخدم القطاع.

وقالت ابتسام بوبكير مسؤولة التسويق العالمية لمنتجات الهيدروجين والغاز (شركة سويدية) متخصصة فى إنتاج معدات ضغط وتعبئة ونقل الهيدروجين، إن الشركة تدرس فى الوقت الحالى السوق المصرى والتسهيلات التى ستقدمها مصر لمستثمرى الهيدروجين الأخضر والفرص المتاحة بالقطاع، خاصة أن مصر أبرمت العديد من الاتفاقيات فى مجال الهيدروجين الأخضر.

وأضافت بوبكير، أن الشركة تترقب مستقبل القطاع فى مصر وجدية المشروعات المعلنة وموقفها التنفيذى، ففى حال وجود طلب مرتفع على معدات ضغط وتعبئة ونقل الهيدروجين من الممكن أن تتجه الشركة للتصنيع فى مصر، فالشركة تتواجد حاليا من خلال مركز للمبيعات فقط.

تابعت:“بدأت الشركة فى تنفيذ مركز للتعبئة فى المملكة العربية السعودية، بينما تتواجد مصانع الشركة حاليا فى الدول الأوروبية بسبب نمو القطاع بقوة هناك”.

وأوضحت أن الشركة تتابع التسهيلات التى ستقدمها الحكومات للقطاع، حتى تختار السوق الأنسب لها من ناحية التصنيع خاصة أنه يحتاج استثمارات ضخمة، وتتواجد الشركة فى الشرق الأوسط من خلال مراكز بيع فى دول الجزائر والمغرب ومصر والسعودية.

وقال المهندس أحمد الأبيض مدير المبيعات فى شركة نيومان أند إيسر – مصر (شركة ألمانية)، إن الشركة تتطلع للطلب والفرص التى سيُتيحها قطاع الهيدروجين الأخضر فى مصر، خاصة أن الشركة تنتج وحدات فصل الهيدروجين من المياه كهربائيا، ومعدات الضغط والتعبئة، وذلك فى مصانعها على مستوى العالم.

وتمتلك الشركة 4 مصانع فى ألمانيا بالإضافة إلى أنه يجرى حاليًا إنشاء مصنع“محلل مياه كهربائى”، ومصانع أخرى فى الولايات المتحدة الأمريكية والبرازيل.

وأضاف الأبيض، أن صدور القانون الخاص بحوافز مشروعات الهيدروجين الأخضر ومشتقاته، سيخلق سوقًا ضخمة على القطاعات المغذية له، لذلك هناك العديد من المستثمرين فى قطاعات مختلفة تترقب موافقة البرلمان على القانون، وبدء تنفيذ الاتفاقيات الخاصة بمشروعات الهيدروجين الأخضر.

وقال محمد خالد مدير العمليات فى شركة كلاركسونز، المتخصصة فى مجال اللوجستيات وخدمت الشحن البحري، إن قطاع الهيدروجين الأخضر، سيفتح مجالا قويا لقطاع الخدمات المقدمة للسفن، خاصة التى سيتم شحنها بالهيدروجين، وكذلك الخدمات الخاصة بتصديره إلى الخارج.