مستثمرون يترقبون سوق الهيدروجين الأخضر

مستثمرون يترقبون سوق الهيدروجين الأخضر
التاريخ
9/20/2023 5:13:53 AM
(MENAFN- Al-BoNews) عزالرجال: قطاع الأسمدة سيقود التحول الأخضر فى مصر خاصة حال الوصول لسعر ينافس الغاز الطبيعى
تترقب القطاعات المغذية لإنتاج الهيدروجين الأخضر، بدء تنفيذ المشروعات فى هذا المجال حتى تستفيد من الطلب والدعم الأوروبى المخصص لتسريع وتيرة الاعتماد على الهيدروجين الأخضر بدلا عن الوقود الأحفورى.
وقال المهندس أبيب عزالرجال رئيس مجلس إدارة أبوقير للأسمدة والصناعات الكيماوية، إن صناعة الأسمدة من القطاعات التى ستقود عملية التحول الأخضر فى مصر، خاصة لو نجحنا فى الوصول لسعر هيدروجين ينافس سعر الغاز الطبيعى، ليحل محله.
وأضاف أبيب، أن تطبيق البصمة الكربونية سيدفع شركات القطاع للتوافق البيئى وإجراء بعض التعديلات على المصانع غير المتوافقة حتى تستفيد من السوق الأوروبى والذى يستورد بكميات كبيرة، مشيراً إلى أن نمو القطاع يتطلب اهتمام البنوك بتقديم تمويلات تخدم القطاع.
وقالت ابتسام بوبكير مسؤولة التسويق العالمية لمنتجات الهيدروجين والغاز (شركة سويدية) متخصصة فى إنتاج معدات ضغط وتعبئة ونقل الهيدروجين، إن الشركة تدرس فى الوقت الحالى السوق المصرى والتسهيلات التى ستقدمها مصر لمستثمرى الهيدروجين الأخضر والفرص المتاحة بالقطاع، خاصة أن مصر أبرمت العديد من الاتفاقيات فى مجال الهيدروجين الأخضر. بوبكير: ندرس التسهيلات التى ستمنحها الحكومات لمنتجى الهيدروجين لتحديد إمكانية الدخول بالمجال
وأضافت بوبكير، أن الشركة تترقب مستقبل القطاع فى مصر وجدية المشروعات المعلنة وموقفها التنفيذى، ففى حال وجود طلب مرتفع على معدات ضغط وتعبئة ونقل الهيدروجين من الممكن أن تتجه الشركة للتصنيع فى مصر، فالشركة تتواجد حاليا من خلال مركز للمبيعات فقط.
تابعت:“بدأت الشركة فى تنفيذ مركز للتعبئة فى المملكة العربية السعودية، بينما تتواجد مصانع الشركة حاليا فى الدول الأوروبية بسبب نمو القطاع بقوة هناك”.
وأوضحت أن الشركة تتابع التسهيلات التى ستقدمها الحكومات للقطاع، حتى تختار السوق الأنسب لها من ناحية التصنيع خاصة أنه يحتاج استثمارات ضخمة، وتتواجد الشركة فى الشرق الأوسط من خلال مراكز بيع فى دول الجزائر والمغرب ومصر والسعودية.
وقال المهندس أحمد الأبيض مدير المبيعات فى شركة نيومان أند إيسر – مصر (شركة ألمانية)، إن الشركة تتطلع للطلب والفرص التى سيُتيحها قطاع الهيدروجين الأخضر فى مصر، خاصة أن الشركة تنتج وحدات فصل الهيدروجين من المياه كهربائيا، ومعدات الضغط والتعبئة، وذلك فى مصانعها على مستوى العالم.
وتمتلك الشركة 4 مصانع فى ألمانيا بالإضافة إلى أنه يجرى حاليًا إنشاء مصنع“محلل مياه كهربائى”، ومصانع أخرى فى الولايات المتحدة الأمريكية والبرازيل.
وأضاف الأبيض، أن صدور القانون الخاص بحوافز مشروعات الهيدروجين الأخضر ومشتقاته، سيخلق سوقًا ضخمة على القطاعات المغذية له، لذلك هناك العديد من المستثمرين فى قطاعات مختلفة تترقب موافقة البرلمان على القانون، وبدء تنفيذ الاتفاقيات الخاصة بمشروعات الهيدروجين الأخضر.
وقال محمد خالد مدير العمليات فى شركة كلاركسونز، المتخصصة فى مجال اللوجستيات وخدمت الشحن البحري، إن قطاع الهيدروجين الأخضر، سيفتح مجالا قويا لقطاع الخدمات المقدمة للسفن، خاصة التى سيتم شحنها بالهيدروجين، وكذلك الخدمات الخاصة بتصديره إلى الخارج.
MENAFN20092023000202011048ID1107105128
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