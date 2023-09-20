مؤسسة تمويل التنمية الدولية تجدد استثمارات بمليار دولار فى الأمن الغذائى

مؤسسة تمويل التنمية الدولية تجدد استثمارات بمليار دولار فى الأمن الغذائى
التاريخ
9/20/2023 5:13:53 AM
(MENAFN- Al-BoNews)
أعلن الرئيس التنفيذي لمؤسسة تمويل التنمية الدولية الأمريكية (DFC) سكوت ناثان أن المؤسسة حققت هدفها المتمثل في تخصيص أكثر من مليار دولار لتعزيز الأمن الغذائي العالمي قبل عامين من الموعد المحدد، وتعتزم استثمار مليار دولار إضافية بحلول عام 2026.
وبحسب بيان للمؤسسة عبر موقعها الإليكتروني، تدعم هذه المعاملات المزارعين أصحاب الحيازات الصغيرة وتساعد على تعزيز إنتاج الغذاء والتخفيف من الآثار العالمية المدمرة لانعدام الأمن الغذائي، وخاصة في مواجهة الحرب الروسية في أوكرانيا والتي أضرت بصادرات الحبوب والأسمدة.
وقال ناثان“في عام 2021، تعهدنا بمليار دولار استثمارات في الأمن الغذائي على مدى 5 سنوات.. والآن لم نحقق هدفنا فحسب، بل قمنا بذلك قبل سنوات من الموعد المحدد”.
وأضاف سكوت ناثان الرئيس التنفيذي لـ DFC:“بينما نواجه أزمة مستمرة في الأمن الغذائي، نحن في DFC مستعدون ونسير على الطريق الصحيح للقيام بذلك مرة أخرى.. إن الأمن الغذائي أمر بالغ الأهمية لعمل المؤسسة، فنحن نساعد المزارعين أصحاب الحيازات الصغيرة في المجتمعات الأكثر ضعفًا في العالم على الوصول إلى المعدات والتدريب والمدخلات حتى يتمكنوا من إنتاج المزيد من الغذاء، مع تعزيز قدرتهم أيضًا على تخزينه وتوزيعه، ويجب أن تكون أهدافنا طموحة ونحن نعمل مع القطاع الخاص لجلب المزيد من المنتجات إلى السوق وتعزيز الأمن الغذائي”.
ومنذ إعلانها لأول مرة عن هدفها الاستثماري في الأمن الغذائي في عام 2021 خلال الدورة السادسة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة، عززت مؤسسة تمويل التنمية، بدعم من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية (USAID)، جهودها لضمان حصول الفئات السكانية الأكثر ضعفًا في العالم على الغذاء وحصول المزارعين أصحاب الحيازات الصغيرة على الأدوات، لزيادة العائدات والوصول إلى أسواق أوسع.
ويأتي إعلان اليوم على هامش الدورة الثامنة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة يجسد التزام الولايات المتحدة بمعالجة أزمة الغذاء العالمية وبناء نظم غذائية أكثر مرونة.
وجاء إعلان الرئيس التنفيذي ناثان خلال حدث حول تمويل النمو الزراعي في أفريقيا، استضافته الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، والمنتدى الاقتصادي العالمي، ووزارة الخارجية الملكية النرويجية. انضم الرئيس التنفيذي ناثان إلى وزيرة الخزانة الأمريكية جانيت يلين، ومديرة الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية سامانثا باور، والرئيس الكيني ويليام روتو، ورئيس بنك التنمية الأفريقي أكينوومي أديسينا، والرئيس التنفيذي لشركة أكيومن كابيتال جاكلين نوفوغراتز لمناقشة كيفية قيام الحكومات ومؤسسات تمويل التنمية والقطاع الخاص يمكن للقطاع أن يعزز سلاسل القيمة الغذائية من خلال التمويل المبتكر ودعم الأعمال التجارية الصغيرة.
وسلط الرئيس التنفيذي ناثان الضوء على كيفية قيام مؤسسة تمويل التنمية الدولية بتحسين الأمن الغذائي والقدرة على التكيف مع تغير المناخ بين المزارعين أصحاب الحيازات الصغيرة في الدول النامية.
وأوضح كيف أن قرض مؤسسة التمويل الدولية بقيمة 20 مليون دولار لصندوق الفدان الواحد قد وفر التمويل للبذور والأسمدة، إلى جانب التدريب والتأمين لـ1.5 مليون مزارع من أصحاب الحيازات الصغيرة في عام 2022، نصفهم من النساء.
يشار إلى أن الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي كانت قد أكدت في أغسطس الماضي حرص الدولة على دفع جهود التنمية من خلال إتاحة المزيد من الفرص للقطاع الخاص، مشيرة إلى لقاءاتها المتعددة مع مؤسسة DFC الأمريكية لبحث زيادة استثماراتها في مصر في المجالات ذات الأولوية.
أ. ش. أ
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