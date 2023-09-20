مؤسسة تمويل التنمية الدولية تجدد استثمارات بمليار دولار فى الأمن الغذائى

وبحسب بيان للمؤسسة عبر موقعها الإليكتروني، تدعم هذه المعاملات المزارعين أصحاب الحيازات الصغيرة وتساعد على تعزيز إنتاج الغذاء والتخفيف من الآثار العالمية المدمرة لانعدام الأمن الغذائي، وخاصة في مواجهة الحرب الروسية في أوكرانيا والتي أضرت بصادرات الحبوب والأسمدة.

وقال ناثان“في عام 2021، تعهدنا بمليار دولار استثمارات في الأمن الغذائي على مدى 5 سنوات.. والآن لم نحقق هدفنا فحسب، بل قمنا بذلك قبل سنوات من الموعد المحدد”.

وأضاف سكوت ناثان الرئيس التنفيذي لـ DFC:“بينما نواجه أزمة مستمرة في الأمن الغذائي، نحن في DFC مستعدون ونسير على الطريق الصحيح للقيام بذلك مرة أخرى.. إن الأمن الغذائي أمر بالغ الأهمية لعمل المؤسسة، فنحن نساعد المزارعين أصحاب الحيازات الصغيرة في المجتمعات الأكثر ضعفًا في العالم على الوصول إلى المعدات والتدريب والمدخلات حتى يتمكنوا من إنتاج المزيد من الغذاء، مع تعزيز قدرتهم أيضًا على تخزينه وتوزيعه، ويجب أن تكون أهدافنا طموحة ونحن نعمل مع القطاع الخاص لجلب المزيد من المنتجات إلى السوق وتعزيز الأمن الغذائي”.

ومنذ إعلانها لأول مرة عن هدفها الاستثماري في الأمن الغذائي في عام 2021 خلال الدورة السادسة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة، عززت مؤسسة تمويل التنمية، بدعم من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية (USAID)، جهودها لضمان حصول الفئات السكانية الأكثر ضعفًا في العالم على الغذاء وحصول المزارعين أصحاب الحيازات الصغيرة على الأدوات، لزيادة العائدات والوصول إلى أسواق أوسع.

ويأتي إعلان اليوم على هامش الدورة الثامنة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة يجسد التزام الولايات المتحدة بمعالجة أزمة الغذاء العالمية وبناء نظم غذائية أكثر مرونة.

وجاء إعلان الرئيس التنفيذي ناثان خلال حدث حول تمويل النمو الزراعي في أفريقيا، استضافته الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، والمنتدى الاقتصادي العالمي، ووزارة الخارجية الملكية النرويجية. انضم الرئيس التنفيذي ناثان إلى وزيرة الخزانة الأمريكية جانيت يلين، ومديرة الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية سامانثا باور، والرئيس الكيني ويليام روتو، ورئيس بنك التنمية الأفريقي أكينوومي أديسينا، والرئيس التنفيذي لشركة أكيومن كابيتال جاكلين نوفوغراتز لمناقشة كيفية قيام الحكومات ومؤسسات تمويل التنمية والقطاع الخاص يمكن للقطاع أن يعزز سلاسل القيمة الغذائية من خلال التمويل المبتكر ودعم الأعمال التجارية الصغيرة.

وسلط الرئيس التنفيذي ناثان الضوء على كيفية قيام مؤسسة تمويل التنمية الدولية بتحسين الأمن الغذائي والقدرة على التكيف مع تغير المناخ بين المزارعين أصحاب الحيازات الصغيرة في الدول النامية.

وأوضح كيف أن قرض مؤسسة التمويل الدولية بقيمة 20 مليون دولار لصندوق الفدان الواحد قد وفر التمويل للبذور والأسمدة، إلى جانب التدريب والتأمين لـ1.5 مليون مزارع من أصحاب الحيازات الصغيرة في عام 2022، نصفهم من النساء.

يشار إلى أن الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي كانت قد أكدت في أغسطس الماضي حرص الدولة على دفع جهود التنمية من خلال إتاحة المزيد من الفرص للقطاع الخاص، مشيرة إلى لقاءاتها المتعددة مع مؤسسة DFC الأمريكية لبحث زيادة استثماراتها في مصر في المجالات ذات الأولوية.

أ. ش. أ