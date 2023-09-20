الغرفة التجارية ببورسعيد تُشكل 11 لجنة لتنشيط المنطقة الحرة
التاريخ
9/20/2023 5:13:53 AM
(MENAFN- Al-BoNews)
قرر مجلس إدارة الغرفة التجارية ببورسعيد، خلال اجتماعه برئاسة محمد سعده، السكرتير العام للاتحاد العام للغرف التجارية المصرية ورئيس غرفة بورسعيد، اليوم الثلاثاء، تشكيل 11 لجنة يترأسها أعضاء مجلس الإدارة؛ لتنفيذ استراتيجية الغرفة خلال المرحلة المقبلة لمزيد من الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة لمنتسبيها، وخدمة المجتمع التجاري، والعمل على تنشيط المنطقة الحرة بكافة أنشطتها.
وشملت اللجان- وفقا لبيان الغرفة- (المنطقة الحرة- التظلمات- فض المنازعات- النادي الاجتماعي- الأسواق والمعارض- الجمارك- تنمية الموارد- السياحة والتسوق والمؤتمرات- الملاحة والنقل واللوجستيات- المشروعات الصناعية والاقتصادية والصغيرة- التحول الرقمي).
كما ناقش مجلس الإدارة استراتيجية عمل الغرفة بالدورة الجديدة، واعتماد الرؤية المستقبلية لدور الغرف التجارية التي أقرها الاتحاد العام للغرف التجارية، بالإضافة إلى رؤية الغرفة التجارية لبورسعيد في عدة محاور هي” تطوير بورسعيد المنطقة الحرة، وتطوير الأداء والتحول الرقمي والخدمات المقدمة لمنتسبي الغرفة، وتطوير القطاع السياحي، وخلق فرص جديدة للصناعات الصغيرة والمتوسطة، وذلك بهدف تحويل بورسعيد إلى مركز تجاري عالمي لتبادل البضائع وصناعتها، وتنظيم المعارض الدولية والمهرجانات السياحية التسويقية).
واستعرضت الغرفة قرار محافظ بورسعيد، بإنشاء 82 مصنعًا صغيرًا بمساحة 90 مترًا مربعًا ومضاعفاتها لتشجيع إقامة المشروعات الصغيرة وتوفير فرص عمل لشباب بورسعيد، وتقرر تشكيل لجنة من المحافظة والغرفة التجارية وجمعية المستثمرين وجهاز تنمية المشروعات الصغيرة لتلقي الطلبات ودراستها والتأكد من جدية المتقدمين، وهو الأمر الذي يلقي بظلاله بشكل إيجابي على الحركة التجارية ببورسعيد، ويساهم في دعم الصناعة المحلية وبالتالي الاقتصاد القومي.
كما قرر المجلس إقامة الدورة الثانية من معرض“صنع في بورسعيد” للمساهمة في تنشيط الحركة التجارية بالمحافظة كنواة لوضعها على خريطة التجارة العالمية وتنفيذ استراتيجية الغرفة في هذا الشأن وعرض المنتجات التي صنعت بالمنشآت الصناعية على أرض بورسعيد، على أن يقام المعرض سنويًا بشكل منتظم بعد النجاح والمردود الإيجابي الذي حققته الدورة الأولى.
أ. ش. أ
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