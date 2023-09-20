الغرفة التجارية ببورسعيد تُشكل 11 لجنة لتنشيط المنطقة الحرة

وشملت اللجان- وفقا لبيان الغرفة- (المنطقة الحرة- التظلمات- فض المنازعات- النادي الاجتماعي- الأسواق والمعارض- الجمارك- تنمية الموارد- السياحة والتسوق والمؤتمرات- الملاحة والنقل واللوجستيات- المشروعات الصناعية والاقتصادية والصغيرة- التحول الرقمي).

كما ناقش مجلس الإدارة استراتيجية عمل الغرفة بالدورة الجديدة، واعتماد الرؤية المستقبلية لدور الغرف التجارية التي أقرها الاتحاد العام للغرف التجارية، بالإضافة إلى رؤية الغرفة التجارية لبورسعيد في عدة محاور هي” تطوير بورسعيد المنطقة الحرة، وتطوير الأداء والتحول الرقمي والخدمات المقدمة لمنتسبي الغرفة، وتطوير القطاع السياحي، وخلق فرص جديدة للصناعات الصغيرة والمتوسطة، وذلك بهدف تحويل بورسعيد إلى مركز تجاري عالمي لتبادل البضائع وصناعتها، وتنظيم المعارض الدولية والمهرجانات السياحية التسويقية).

واستعرضت الغرفة قرار محافظ بورسعيد، بإنشاء 82 مصنعًا صغيرًا بمساحة 90 مترًا مربعًا ومضاعفاتها لتشجيع إقامة المشروعات الصغيرة وتوفير فرص عمل لشباب بورسعيد، وتقرر تشكيل لجنة من المحافظة والغرفة التجارية وجمعية المستثمرين وجهاز تنمية المشروعات الصغيرة لتلقي الطلبات ودراستها والتأكد من جدية المتقدمين، وهو الأمر الذي يلقي بظلاله بشكل إيجابي على الحركة التجارية ببورسعيد، ويساهم في دعم الصناعة المحلية وبالتالي الاقتصاد القومي.

كما قرر المجلس إقامة الدورة الثانية من معرض“صنع في بورسعيد” للمساهمة في تنشيط الحركة التجارية بالمحافظة كنواة لوضعها على خريطة التجارة العالمية وتنفيذ استراتيجية الغرفة في هذا الشأن وعرض المنتجات التي صنعت بالمنشآت الصناعية على أرض بورسعيد، على أن يقام المعرض سنويًا بشكل منتظم بعد النجاح والمردود الإيجابي الذي حققته الدورة الأولى.

أ. ش. أ