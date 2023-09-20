“تصديرى الأدوية” يخطط لزيادة الصادرات إلى السودان بنسبة 300%

“تصديرى الأدوية” يخطط لزيادة الصادرات إلى السودان بنسبة 300%
التاريخ
9/20/2023 5:13:52 AM
(MENAFN- Al-BoNews) جورج: 37 مليون دولار صادرات الأدوية إلى السودان العام الماضى
يستهدف المجلس التصديرى للصناعات الطبية تحقيق نمو بصادرات قطاع الأدوية إلى السودان بنسبة 300% خلال عام.
وقال ماجد جورج رئيس المجلس التصديرى للصناعات الطبية، إن صادرات مصر من الأدوية إلى السودان بلغت 37 مليون مليون دولار فى عام 2022.
وعقد المجلس اجتماعا لبحث آليات التصدير إلى السودان فى ظل الظروف الراهنة وكيفية التعامل مع تطورات الأوضاع هناك، والاستفادة من بعض القرارات الجديدة بالسودان.
أوضح أن السودان قررت السماح للمصانع المصرية التى سجلت منتج واحد أو دواء واحد بتداول كافة منتجاتها داخل السودان بدون الحاجة الى تسجيل جميع المنتجات.
أضاف جورج أن المجلس يخطط لزيادة صادرات الأدوية إلى السودان خلال سنة من وقت صدور القرار.
أشار إلى أن المجلس يعتزم التوسع بإدخال 120 إلى 300 مستحضر دوائى غير مسجل إلى السوق السودانى.
وتابع أن شحنات الأدوية والمستلزمات الطبية يجرى تسهيل دخولها إلى السوق السودانى وسط زيادة ملحوظة فى الطلب بسبب الظروف الراهنة.
ولفت جورج إلى أن بعض العوائق الخاصة بموافقات معينة يتم حلها بأسرع وقت مع الجهات المعنية سواء من هيئة الدواء أو الجهات الأخرى.
وأوضح، أن المجلس سيجهز قائمة الأدوية والمستلزمات الطبية الأكثر طلباً فى السودان حالياً، ويجرى تعميمها على الشركات المصنعة فى مصر أعضاء المجلس التصديرى من أجل الاستفادة من قرار السودان الأخير.
وقال جورج، أن المجلس يسعى إلى استغلال فترة السماح بدخول المنتجات للسودان لخلق قاعدة يمكن أن نعتمد عليها فى المستقبل لزيادة الصادرات من خلال تكوين مجموعة جديدة من المستوردين هناك والترويج لمنتجات الشركات المصرية.
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