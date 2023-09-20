“تصديرى الأدوية” يخطط لزيادة الصادرات إلى السودان بنسبة 300%

يستهدف المجلس التصديرى للصناعات الطبية تحقيق نمو بصادرات قطاع الأدوية إلى السودان بنسبة 300% خلال عام.

وقال ماجد جورج رئيس المجلس التصديرى للصناعات الطبية، إن صادرات مصر من الأدوية إلى السودان بلغت 37 مليون مليون دولار فى عام 2022.

وعقد المجلس اجتماعا لبحث آليات التصدير إلى السودان فى ظل الظروف الراهنة وكيفية التعامل مع تطورات الأوضاع هناك، والاستفادة من بعض القرارات الجديدة بالسودان.

أوضح أن السودان قررت السماح للمصانع المصرية التى سجلت منتج واحد أو دواء واحد بتداول كافة منتجاتها داخل السودان بدون الحاجة الى تسجيل جميع المنتجات.

أضاف جورج أن المجلس يخطط لزيادة صادرات الأدوية إلى السودان خلال سنة من وقت صدور القرار.

أشار إلى أن المجلس يعتزم التوسع بإدخال 120 إلى 300 مستحضر دوائى غير مسجل إلى السوق السودانى.

وتابع أن شحنات الأدوية والمستلزمات الطبية يجرى تسهيل دخولها إلى السوق السودانى وسط زيادة ملحوظة فى الطلب بسبب الظروف الراهنة.

ولفت جورج إلى أن بعض العوائق الخاصة بموافقات معينة يتم حلها بأسرع وقت مع الجهات المعنية سواء من هيئة الدواء أو الجهات الأخرى.

وأوضح، أن المجلس سيجهز قائمة الأدوية والمستلزمات الطبية الأكثر طلباً فى السودان حالياً، ويجرى تعميمها على الشركات المصنعة فى مصر أعضاء المجلس التصديرى من أجل الاستفادة من قرار السودان الأخير.

وقال جورج، أن المجلس يسعى إلى استغلال فترة السماح بدخول المنتجات للسودان لخلق قاعدة يمكن أن نعتمد عليها فى المستقبل لزيادة الصادرات من خلال تكوين مجموعة جديدة من المستوردين هناك والترويج لمنتجات الشركات المصرية.