شعبة الأرز تطالب التموين بسداد مستحقات المضارب المتأخرة

طالبت شعبة الأرز وزير التموين والتجارة الداخلية بسرعة سداد مستحقات مضارب الأرز التى قامت بالتوريد خلال موسم 2022 ولم يتم صرفها حتى الآن.

قال مصطفى عبدالجواد، عضو شعبة الأرز، بغرفة صناعة الحبوب باتحاد الصناعات، إن هناك نحو 100 مضرب من مضارب القطاع الخاص له مستحقات لدى وزارة التموين والتجارة الداخلية نظير توريد الأرز خلال الموسم الماضى ولم يتم صرفها حتى الآن، مشيرا إلى أن المستحقات تتفاوت من مضرب لاخر وفقا للكميات المتعاقد عليها معه.

أَضاف عبدالجواد لـ“البورصة”، أن إجمالى المستحقات تقدر بنحو 50 مليون جنيه لجميع المضارب الموردة، لافتا الى ان الشعبة اجتمعت مع وزير التموين والتجارة الداخلية الاسبوع الماضى وطالبت بسرعة صرف المستحقات حتى تستطيع المضارب توفير السيولة اللازمة لشراء الأرز من الموسم الجديد وان الوزير وعد بالاستجابة لمطالبها.

اوضح عبد الجواد ان اسعار الأرز تشهد حالة من عدم الاستقرار فى الوقت الحالى فقد شهد قبل يومين زيادة بنحو 500 جنيه فى الطن ولكنه عاود الانخفاض مرة اخرى اليوم ليسجل سعر الطن عريض الحبة 14.5 الف جنيه للطن والطن رفيع الحبه نحو 13.5 الف جنيه، بينما تراجع سعر الطن الابيض بنحو ألفى جنيه فى الطن ليتراوح بين 19 و20 ألف جنيه للطن.

برر عبدالجواد عدم استقرار الاسعار فى الوقت الحالى بوجود طلب على الأرز، خاصة مع بدء الموسم وقيام بعض التجار بالشراء بهدف التخزين.

من جانبه قال خالد النجار، رئيس مضرب أرز بمحافظة كفر الشيخ، إن هناك مضارب لها مستحقات عن توريد الأرز الأبيض للحكومة عن العام الماضى.

أضاف لـ”البورصة”، أن مناقصات توريد الأرز الأبيض التى أعلنت عنها الحكومة للمجمعات الاستهلاكية بسعر 22 للكيلو الأبيض خلال العام، بينما السعر الحر بنحو 24 جنيهًا، ما يدفع البعض للامتناع عن التوريد والاستفادة بفرق السعر ودفع تعويضات الضمان والتأمينات.

أشار إلى أن أسعار الأرز الشعير تترواح بين 13.7 و14.5 ألف جنيه للطن عريض ورفيع الحبة، موضحا أن تراجع الاسعار مقارنة بأمس ولكنها لا تعد اسعارواقعية مع عدم وجود معروض مع بداية اليوم لتستقر عند تلك المستويات حتى بدء التداول وظهور المعروض.

أضاف محمود الوليلى، رئيس شركة الريادة لضرب الأرز، أن معدلات توريد الأرز من قبل المزارعين للتجار والمضارب لا تتجاوز نسبة 25% من كمية الحصاد، بسبب الارتفاعات القياسية التى شهدتها الأسعار خلال العامين الماضين مما دفعهم لتخزين أكبر كمية حصاد.

أشار إلى أنه حال ارتفاع الأسعار وتراجع المضارب عن توريد الأرز للحكومة، تدفع 5% تأمين من قيمة الشحنة، بجانب أن وزارة التموين تمنع التعامل معهم لفترة تصل إلى 3 سنوات.