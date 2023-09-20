“التعاون الاقتصادي”: على البنوك المركزية إبقاء معدلات الفائدة مرتفعة لمواجهة التضخم - جريدة البورصة

“التعاون الاقتصادي”: على البنوك المركزية إبقاء معدلات الفائدة مرتفعة لمواجهة التضخم - جريدة البورصة
التاريخ
9/20/2023 5:13:52 AM
(MENAFN- Al-BoNews) >
ترى منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، أنه على البنوك المركزية إبقاء معدلات الفائدة عند مستوياتها الحالية أو رفعها أكثر من أجل مواجهة التضخم.
وأوضحت المنظمة، أنه من الضروري رؤية تقدم قوي في مواجهة التضخم قبل التفكير في تيسير السياسة النقدية.
وتوصي الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي بإبقاء الفائدة عند المستوى الحالي الذي يتراوح بين 5.25% و5.5% حتى النصف الثاني من عام 2024، مع المزيد من التشديد من قبل المركزي الأوروبي وبنك إنجلترا للسياسة النقدية.
ويأتي ذلك التقرير قبيل الاجتماع الذي يعقده الاحتياطي الفيدرالي اليوم وينتهي غدًا، مع توقعات بأن يُبقي خلاله على الفائدة دون تغيير.
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