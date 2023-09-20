“التعاون الاقتصادي”: على البنوك المركزية إبقاء معدلات الفائدة مرتفعة لمواجهة التضخم - جريدة البورصة

وأوضحت المنظمة، أنه من الضروري رؤية تقدم قوي في مواجهة التضخم قبل التفكير في تيسير السياسة النقدية.

وتوصي الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي بإبقاء الفائدة عند المستوى الحالي الذي يتراوح بين 5.25% و5.5% حتى النصف الثاني من عام 2024، مع المزيد من التشديد من قبل المركزي الأوروبي وبنك إنجلترا للسياسة النقدية.

ويأتي ذلك التقرير قبيل الاجتماع الذي يعقده الاحتياطي الفيدرالي اليوم وينتهي غدًا، مع توقعات بأن يُبقي خلاله على الفائدة دون تغيير.

أرقام