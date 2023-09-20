“التصديري للأدوية” يستهدف زيادة التوريد إلى السودان 300%

وقال الدكتور ماجد جورج رئيس المجلس التصديري، إن المجلس ناقش في اجتماعه آليات زيادة صادرات الدواء إلي السودان خلال الفترة القادمة، خاصة بعد اتخاذ قرار في السودان يسمح للمصانع المصرية التي سجلت منتج واحد أو دواء واحد بتداول كافة منتجاتها داخل السودان بدون الحاجة إلى تسجيل جميع المنتجات.

وأشار إلى أن شحنات الأدوية والمستلزمات الطبية يجرى تسهيل دخولها إلى السوق السوداني وسط زيادة ملحوظة في الطلب بسبب الظروف الراهنة، لافتا إلى أن بعض العوائق الخاصة بموافقات معينة يتم حلها بأسرع وقت مع الجهات المعنية سواء من هيئة الدواء أو الجهات الأخرى.

وأوضح، أن المجلس سيجهز قائمة الأدوية والمستلزمات الطبية الأكثر طلباً في السودان حالياً، ويجرى تعميمها على الشركات المصنعة في مصر أعضاء المجلس التصديري من أجل الاستفادة من قرار السودان الأخير.

وكشف أن صادرات مصر من الأدوية إلي السودان بلغت 37 مليون مليون دولارفي عام 2022، لافتاً إلى أن المجلس يستهدف زيادة لا تقل عن 300% من حيث القيمة خلال سنة من وقت صدور قرار السودان، أما من حيث إتاحة عدد أصناف غير مسجلة فالمستهدف التوسع بإدخال 120 إلى 300 مستحضر دوائي غير مسجل.

وأوضح أن المجلس يسعى إلى استغلال فترة السماح بدخول المنتجات للسودان لخلق قاعدة يمكن أن نعتمد عليها في المستقبل لزيادة الصادرات من خلال تكوين مجموعة جديدة من المستوردين هناك والترويج لمنتجات الشركات المصرية.