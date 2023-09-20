“التصديري للأدوية” يستهدف زيادة التوريد إلى السودان 300%

“التصديري للأدوية” يستهدف زيادة التوريد إلى السودان 300%
التاريخ
9/20/2023 5:13:51 AM
(MENAFN- Al-BoNews)
بحث المجلس التصديري للأدوية والمستلزمات الطبية، خلال اجتماع ضم عدد من شركات الأدوية، آليات التصدير إلى السودان في ظل الظروف الراهنة وكيفية التعامل مع تطورات الأوضاع هناك، والاستفادة من بعض القرارات الجديدة بالسودان التي تسمح بدخول منتجات المصانع المسجلة حتى لو كانت رخصت دواء واحد فقط.
وقال الدكتور ماجد جورج رئيس المجلس التصديري، إن المجلس ناقش في اجتماعه آليات زيادة صادرات الدواء إلي السودان خلال الفترة القادمة، خاصة بعد اتخاذ قرار في السودان يسمح للمصانع المصرية التي سجلت منتج واحد أو دواء واحد بتداول كافة منتجاتها داخل السودان بدون الحاجة إلى تسجيل جميع المنتجات.
وأشار إلى أن شحنات الأدوية والمستلزمات الطبية يجرى تسهيل دخولها إلى السوق السوداني وسط زيادة ملحوظة في الطلب بسبب الظروف الراهنة، لافتا إلى أن بعض العوائق الخاصة بموافقات معينة يتم حلها بأسرع وقت مع الجهات المعنية سواء من هيئة الدواء أو الجهات الأخرى.
وأوضح، أن المجلس سيجهز قائمة الأدوية والمستلزمات الطبية الأكثر طلباً في السودان حالياً، ويجرى تعميمها على الشركات المصنعة في مصر أعضاء المجلس التصديري من أجل الاستفادة من قرار السودان الأخير.
وكشف أن صادرات مصر من الأدوية إلي السودان بلغت 37 مليون مليون دولارفي عام 2022، لافتاً إلى أن المجلس يستهدف زيادة لا تقل عن 300% من حيث القيمة خلال سنة من وقت صدور قرار السودان، أما من حيث إتاحة عدد أصناف غير مسجلة فالمستهدف التوسع بإدخال 120 إلى 300 مستحضر دوائي غير مسجل.
وأوضح أن المجلس يسعى إلى استغلال فترة السماح بدخول المنتجات للسودان لخلق قاعدة يمكن أن نعتمد عليها في المستقبل لزيادة الصادرات من خلال تكوين مجموعة جديدة من المستوردين هناك والترويج لمنتجات الشركات المصرية.
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