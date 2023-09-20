“شعبة الجلود” تخاطب 38 شركة إيطالية للاستثمار فى مصر

“شعبة الجلود” تخاطب 38 شركة إيطالية للاستثمار فى مصر
التاريخ
9/20/2023 5:13:51 AM
(MENAFN- Al-BoNews)
خاطبت شعبة الجلود بغرفة القاهرة التجارية 38 شركة إيطالية تعمل فى الصناعات الجلدية لإنشاء مصانع فى مصر والاستفادة من الحوافز التى تمنحها الدولة للمستثمرين.
قال محمد مهران رئيس مجلس إدارة الشعبة، رئيس مكتب الاتحاد العربى للصناعات الجلدية، إن الشعبة تتواصل مع المستثمرين حاليًا لإطلاعهم على الحوافز الجديدة التى توفرها للمستثمرين وأبدو جميعهم الرغبة فى التوسع بالسوق المصرى لكن حتى الآن لم تتقدم أى شركة للجهات الحكومية بطلب استثمارى.
نوه إلى أن الشعبة تعمل حالياً على الاستفادة من الامتيازات والتيسيرات التى وفرتها الدولة للقطاعات الصناعية والتى تشمل تخفيض ضريبة القيمة المضافة من 14% إلى 8% على الخدمات الصناعية المنتجة محليًا، والإعفاء من ضريبة الدخل لمدة 5 سنوات على أرباح المصانع الجديدة، ومنح قروض طويلة الأجل بفائدة منخفضة للشركات.
أشار مهران إلى أن تعزيز الشراكة بين المستثمر المصرى والأجنبى حاليًا يعجل بالوصول بالصادرات المصرية لـ 100 مليار دولار خلال فترة قريبة خاصة وأن الشركات الأجنبية تسعى إلى اتخاذ مصر مركز تصديرى للوصول إلى الأسواق الأفريقية.
توقع زيادة صادرات القطاع بنسبة 40% بنهاية العام الجارى، استكمالاً للزيادة التى سجلها خلال الربع الأول من العام الجارى والتى بلغت 17.9%، لتسجل 31.6 مليون دولار مقابل 26.8 مليون دولار خلال نفس الفترة من العام الماضى.
أرجع زيادة الصادرات الأخيرة إلى مساعى الشركات إلى فتح أسواق تصديرية جديدة فى أفريقيا وأوروبا، خاصة وأن مصر رفعت نسبة المكون المحلى فى المنتجات الجلدية إلى 90% والتى بشأنها حافظت على حركة التشغيل فى ظل أزمة الخامات الحالية.
ذكر أن الشعبة تواصلت مع مصلحة الجمارك وهيئة الرقابة على الصادرات والواردات لتسريع الإفراجات الجمركية عن البضائع المحتجزة فى الموانئ وأغلبها من المواد الكيماوية اللازمة للتصنيع.
لفت إلى أن الشعبة تخطط لتوفير برامج تدريبية بداية العام الدراسى المقبل بالتعاون مع الكفاءة الإنتاجية ووزارة التجارة والصناعة ووزارة التربية والتعليم، بهدف إنشاء جيل جديد من العمالة الماهرة فى صناعة الجلود.
قال مهران الذى يرأس الاتحاد العربى للجلود، إن الاتحاد بصدد تنظيم معرض دولى بداية العام المقبل ومن المرتقب دعوة جميع الصناع والتجار، كما يتم مناقشة إنشاء علامة تجارية عربية مشتركة بمواصفات وجودة موحدة وثابتة.
كتب: أحمد غنيم
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