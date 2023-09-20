“شعبة الجلود” تخاطب 38 شركة إيطالية للاستثمار فى مصر

قال محمد مهران رئيس مجلس إدارة الشعبة، رئيس مكتب الاتحاد العربى للصناعات الجلدية، إن الشعبة تتواصل مع المستثمرين حاليًا لإطلاعهم على الحوافز الجديدة التى توفرها للمستثمرين وأبدو جميعهم الرغبة فى التوسع بالسوق المصرى لكن حتى الآن لم تتقدم أى شركة للجهات الحكومية بطلب استثمارى.

نوه إلى أن الشعبة تعمل حالياً على الاستفادة من الامتيازات والتيسيرات التى وفرتها الدولة للقطاعات الصناعية والتى تشمل تخفيض ضريبة القيمة المضافة من 14% إلى 8% على الخدمات الصناعية المنتجة محليًا، والإعفاء من ضريبة الدخل لمدة 5 سنوات على أرباح المصانع الجديدة، ومنح قروض طويلة الأجل بفائدة منخفضة للشركات.

أشار مهران إلى أن تعزيز الشراكة بين المستثمر المصرى والأجنبى حاليًا يعجل بالوصول بالصادرات المصرية لـ 100 مليار دولار خلال فترة قريبة خاصة وأن الشركات الأجنبية تسعى إلى اتخاذ مصر مركز تصديرى للوصول إلى الأسواق الأفريقية.

توقع زيادة صادرات القطاع بنسبة 40% بنهاية العام الجارى، استكمالاً للزيادة التى سجلها خلال الربع الأول من العام الجارى والتى بلغت 17.9%، لتسجل 31.6 مليون دولار مقابل 26.8 مليون دولار خلال نفس الفترة من العام الماضى.

أرجع زيادة الصادرات الأخيرة إلى مساعى الشركات إلى فتح أسواق تصديرية جديدة فى أفريقيا وأوروبا، خاصة وأن مصر رفعت نسبة المكون المحلى فى المنتجات الجلدية إلى 90% والتى بشأنها حافظت على حركة التشغيل فى ظل أزمة الخامات الحالية.

ذكر أن الشعبة تواصلت مع مصلحة الجمارك وهيئة الرقابة على الصادرات والواردات لتسريع الإفراجات الجمركية عن البضائع المحتجزة فى الموانئ وأغلبها من المواد الكيماوية اللازمة للتصنيع.

لفت إلى أن الشعبة تخطط لتوفير برامج تدريبية بداية العام الدراسى المقبل بالتعاون مع الكفاءة الإنتاجية ووزارة التجارة والصناعة ووزارة التربية والتعليم، بهدف إنشاء جيل جديد من العمالة الماهرة فى صناعة الجلود.

قال مهران الذى يرأس الاتحاد العربى للجلود، إن الاتحاد بصدد تنظيم معرض دولى بداية العام المقبل ومن المرتقب دعوة جميع الصناع والتجار، كما يتم مناقشة إنشاء علامة تجارية عربية مشتركة بمواصفات وجودة موحدة وثابتة.

كتب: أحمد غنيم