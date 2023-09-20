التنمية المحلية والبيئة يتابعان تطوير منظومة إدارة المخلفات الصلبة ببورسعيد

عقد اللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، اجتماع مع الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة بحضور اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، حيث شهد اللقاء متابعة الموقف التنفيذى لمنظومة النظافة على أرض المحافظة بما يساهم في تحسين مستوى النظافة والحفاظ على الصحة العامة للمواطنين وتحقيق رضاهم عن تلك الخدمة.



وأشار وزير التنمية المحلية إلى حرص الوزارة على متابعة منظومة الإدارة المتكاملة للمخلفات على أرض جميع محافظات الجمهورية والاستفادة من مشروعات البنية التحتية من المدافن الصحية الآمنة والمحطات الوسيطة الثابتة والمتحركة التي تم الانتهاء منها وتشغيلها، مشيراً إلى أهمية استمرار جهود الأجهزة التنفيذية بمحافظة بورسعيد برفع المخلفات والقمامة من الأحياء لإظهار المحافظة بشكل جمالى وحضارى يليق بمحافظة بورسعيد.



وأكد اللواء هشام آمنة على أهمية الاستمرار في تقييم أداء شركات القطاع الخاص العاملة في منظومة المخلفات في جميع المحافظات بما يحقق أعلى جودة في أداء الخدمة للمواطن والحفاظ على حقوق الدولة وكذا دعم القطاع الخاص الذى يعمل في هذا المجال بما يحقق النجاح للجميع.



وفى السياق ذاته، عقد اللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية والدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة اجتماعاً بحضور محافظ بورسعيد مع وفد شركة ريلاينس (زيرو كربون) للإستثمار وإدارة المشروعات برئاسة المهندس كريم السبع، الرئيس التنفيذي للشركة والمهندس مايكل حنا مدير عام الشركة بحضور قيادات وزارتي التنمية المحلية والبيئة وذلك لاستعراض مقترح الشركة لإنشاء مجمع متكامل لمعالجة المخلفات والتخلص الآمن منها وإعادة تدويرها واستغلالها بالشكل الأمثل على أرض المحافظة في إطار الاستثمارات الحالية للشركة في منظومة المخلفات ببورسعيد حيث تقوم الشركة بتنفيذ عمليات المعالجة والتدوير والتخلص الآمنة من المخلفات الصلبة بالمحافظة.



وأشار اللواء هشام آمنة إلى أن الوزارة تسعى إلى إيجاد منظومة متكاملة لإدارة المخلفات الصلبة على أرض محافظة بورسعيد وجميع محافظات الجمهورية في إطار سعى الحكومة للنهوض ورفع كفاءة منظومة إدارة المخلفات بالمحافظات وعدم وجود أي تراكم لكميات القمامة وعدم الحرق العشوائى للمخلفات والتغلب على مشاكل تراكم المخلفات والتخلص الآمن منها وتعظيم الاستفادة من مكونات المخلفات من خلال عقود تشغيل متوازنة مع القطاع الخاص والتخلص الآمن من المرفوضات بالمدافن الصحية الآمنة.



وأكد وزير التنمية المحلية على وجود تعاون وتنسيق مستمر بين الوزارة ووزارة البيئة والوزارات والجهات المعنية لتنفيذ منظومة المخلفات الصلبة الجديدة لإحداث تغير حقيقى في مستوي النظافة على أرض جميع المحافظات، مؤكداً دعم الدولة لشركات القطاع الخاص التي ترغب في الاستثمار بمنظومة المخلفات الصلبة خاصة في ظل الانتهاء من عدد كبير من مشروعات البنية التحتية خلال الفترة الماضية للمساهمة في استدامة منظومة إدارة المخلفات وتعظيم الاستثمارات بما يحقق الهدف النهائي للمنظومة وهو تحسين الخدمة المقدمة للمواطنين فيما يخص خدمات الجمع والنقل والنظافة العامة وجمع المخلفات.



من جانبها أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، سعي وزارة البيئة إلى توفير فرص لدمج القطاع الخاص وتعزيز دوره فى منظومة البيئة وخاصة إدارة المخلفات، من خلال توفير فرص الاستثمار في مراحل المنظومة المختلفة كالجمع والنقل والتدوير، والعمل على المساهمة فى استدامة منظومة الإدارة، وتحقيق الربحية الاقتصادية من خلال تعظيم الاستثمار فيها.

وقد أوضحت وزيرة البيئة أن الإجتماع شهد عرض مقترح الشركة الفني والمالي لإنشاء مجمع متكامل للتدوير الآمن للمخلفات المتولدة بمحافظة بورسعيد بالكيلو ١٤ جنوب بورسعيد والبنية التحتية له والقيام بعملية التشغيل للمجمع.



وأضافت د. ياسمين فؤاد أن الإجتماع ناقش أيضا عدد من الجوانب الفنية للمشروع ومنها آليات المعالجة والتخلص، وآليات عمليات الدفن الصحي الآمن وفقًا للقانون تنظيم إدارة المخلفات ولائحته التنفيذية، والكود المصري لأسس تنظيم وإدارة المخلفات والذى يوضح آليات المعالجة والتدوير ومعايير اختيار المدافن الصحية والتصميم الهندسي الخاص به وآليات التشغيل، كما تم الإتفاق على تشكيل لجنة مشتركة فنية ومالية من وزارتى البيئة والتنمية المحلية لدراسة العرض الفني والمالي المقدم من الشركة.



وأشارت وزيرة البيئة أن ذلك يأتي فى إطار جهود الوزارة بالتعاون مع وزارة التنمية المحلية والجهات المعنية لاستكمال تنفيذ البنية التحتية لمنظومة المخلفات الجديدة، والإرتقاء بمنظومة المخلفات في المحافظة، كما يأتى ضمن الدور التخطيطي والتنظيمي والرقابي لوزارة البيئة في المنظومة الجديدة لإدارة المخلفات باعتبارها الجهة الفنية المعنية بمتابعة اعتماد التصميمات الهندسية للمنشآت، ومتابعة التنفيذ والتسليم، بالإضافة إلى باقى المهام المنصوص عليها فى قانون تنظيم المخلفات رقم 202 لسنة 2020.



من جانبه، أكد اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد ان مشروع الشركة يهدف إلى النهوض ورفع كفاءة منظومة إدارة المخلفات وعدم تراكم كميات القمامة فى المصانع أو خارجها ، بالإضافة لعدم الحرق العشوائى للمخلفات والتغلب علي مشاكل تراكم المخلفات والتخلص الآمن منها وتعظيم الاستفادة من مكونات المخلفات والتخلص الآمن من المرفوضات بالمدافن الصحية الآمنة.