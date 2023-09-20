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رئيس الوزراء يترأس اجتماع اللجنة الوزارية لوحدة الصين

9/20/2023 5:13:51 AM
(MENAFN- Al-Borsa News) ترأس الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، اليوم الثلاثاء، اجتماع“اللجنة الوزارية لوحدة الصين”؛ لاستعرض ملفات التعاون الثنائي بين مصر والصين، والتي يأتي على رأسها حجم التبادل التجاري الذي بلغ 18 مليار دولار خلال عام 2022، وأيضًا حجم الاستثمارات التي تبلغ 8 مليارات دولار، من خلال 2066 شركة ذات مساهمة صينية.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء السفير نادر سعد، بأن الاجتماع تطرق أيضًا إلى مشروعات ومجالات التعاون بين البلدين في منطقة“تيدا” للتعاون الاقتصادي والتجاري، والتي تتواجد بها 141 شركة في قطاعات صناعية وخدمية وإدارية وتجارية، بأكثر من 2.5 مليار دولار رؤوس أموال مصدرة، وما يزيد على 10 آلاف فرصة عمل مُولدة حتى نهاية يونيو 2023.

وقال إن الاجتماع استعرض نتائج الاجتماعات المتعددة للأمانة التنفيذية لوحدة الصين؛ لبحث أوجه التعاون مع الجانب الصيني، والمشروعات والمجالات المقترحة للتعاون المستقبلي، ومشروعات الاتفاقيات الجاهزة للتوقيع خلال الفترة المقبلة، والتي تتضمن التعاون في مجال تنمية المناطق الصناعية واللوجستية، وإنتاج الهيدروجين الأخضر، ومجال الصناعات الثقيلة، وأيضًا الاستثمار في المشروعات البتروكيماوية، وخدمات السفر، والاستثمار الفندقي، والبرامج السياحية الجاذبة للسياح من الصين، بالإضافة إلى التعاون في مجالات مواكبة التطورات التكنولوجية، والتعاون الثقافي والإنمائي والبحثي وغيرها من المجالات.

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