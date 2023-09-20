رئيس الوزراء يترأس اجتماع اللجنة الوزارية لوحدة الصين

رئيس الوزراء يترأس اجتماع اللجنة الوزارية لوحدة الصين
التاريخ
9/20/2023 5:13:51 AM
(MENAFN- Al-Borsa News)
ترأس الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، اليوم الثلاثاء، اجتماع“اللجنة الوزارية لوحدة الصين”؛ لاستعرض ملفات التعاون الثنائي بين مصر والصين، والتي يأتي على رأسها حجم التبادل التجاري الذي بلغ 18 مليار دولار خلال عام 2022، وأيضًا حجم الاستثمارات التي تبلغ 8 مليارات دولار، من خلال 2066 شركة ذات مساهمة صينية.
وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء السفير نادر سعد، بأن الاجتماع تطرق أيضًا إلى مشروعات ومجالات التعاون بين البلدين في منطقة“تيدا” للتعاون الاقتصادي والتجاري، والتي تتواجد بها 141 شركة في قطاعات صناعية وخدمية وإدارية وتجارية، بأكثر من 2.5 مليار دولار رؤوس أموال مصدرة، وما يزيد على 10 آلاف فرصة عمل مُولدة حتى نهاية يونيو 2023.
وقال إن الاجتماع استعرض نتائج الاجتماعات المتعددة للأمانة التنفيذية لوحدة الصين؛ لبحث أوجه التعاون مع الجانب الصيني، والمشروعات والمجالات المقترحة للتعاون المستقبلي، ومشروعات الاتفاقيات الجاهزة للتوقيع خلال الفترة المقبلة، والتي تتضمن التعاون في مجال تنمية المناطق الصناعية واللوجستية، وإنتاج الهيدروجين الأخضر، ومجال الصناعات الثقيلة، وأيضًا الاستثمار في المشروعات البتروكيماوية، وخدمات السفر، والاستثمار الفندقي، والبرامج السياحية الجاذبة للسياح من الصين، بالإضافة إلى التعاون في مجالات مواكبة التطورات التكنولوجية، والتعاون الثقافي والإنمائي والبحثي وغيرها من المجالات.
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