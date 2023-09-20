وزير قطاع الأعمال يوجه بوضع خطة لتطوير إنتاج شركة العبوات والمستلزمات الطبية

وقام وزير قطاع الأعمال العام، بزيارة مفاجئة لشركة العبوات والمستلزمات الطبية، إحدى الشركات التابعة للشركة القابضة للأدوية.

وتفقد، خلال الزيارة، خطوط الإنتاج المختلفة للتغليف وإنتاج العبوات الداخلية والخارجية من البلاستيك والألومنيوم والقصدير والأنابيب المعدنية وعلب الكرتون والمطبوعات، وكذلك إنتاج الأغطية البكاليت والخراطيم البلاستيك وخراطيم نقل الدم.

وشملت الجولة داخل الشركة أقسام المعامل والبحوث والتطوير والمخازن، واستمع من مسئولي الإنتاج إلى شرح تفصيلي حول خطط التشغيل والصيانة وتوفير قطع الغيار واستراتيجية التسويق والبيع ودراسات السوق والسياسة المستقبلية للتطوير والتوسع للوفاء باحتياجات السوق المحلية ومدى توافر المواد الخام المستخدمة في عمليات الانتاج.

وأكد الوزير ضرورة الاهتمام ببرامج الصيانة والالتزام بمواعيدها المحددة ودورية القيام بها للحفاظ على الحالة الفنية لخطوط الإنتاج وإطالة العمر الافتراضي لها والاهتمام بتدريب العاملين وميكنة نظم العمل بداية من مستلزمات الصناعة وصولا إلى المنتج النهائي.

وأشار إلى أن شركة العبوات تمتلك كافة مقومات النجاح ولدى العاملين بها خبرات متراكمة في هذا المجال، موضحا ضرورة مراجعة السياسات البيعية والتسويقية والمالية داخل الشركة لمواكبة التطور في هذا المجال.

جدير بالذكر أن شركة العبوات تأسست عام 1964 لتوفير العبوات المستخدمة لتغليف الأدوية سواء التغليف الداخلي الملاصق للدواء كالبلاستيك والألومنيوم والقصدير والأنابيب المعدنية أو التغليف الخارجي كعلب الكرتون والمطبوعات، وكذلك إنتاج الأغطية البكاليت والخراطيم البلاستيك وخراطيم نقل الدم، كما تخصصت أيضًا في إنتاج و توزيع المستلزمات الطبية للمستشفيات والمعامل من أسرة وكراسي، بالإضافة إلى تصنيع الأطراف الصناعية والأجهزة التعويضية.