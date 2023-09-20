وزير قطاع الأعمال يوجه بوضع خطة لتطوير إنتاج شركة العبوات والمستلزمات الطبية

وزير قطاع الأعمال يوجه بوضع خطة لتطوير إنتاج شركة العبوات والمستلزمات الطبية
التاريخ
9/20/2023 5:13:50 AM
(MENAFN- Al-BoNews)
وجه محمود عصمت، وزير قطاع الأعمال العام، بوضع خطة محددة وواضحة لتطوير إنتاج شركة العبوات والمستلزمات الطبية، ورفع كفاءة المعدات وخطوط الإنتاج، وتحسين المنظومة التسويقية للمنتجات، والتدريب على وسائل الإنتاج الحديثة، وتجهيز المصنع بأحدث الآلات لتلبية احتياجات شركات الأدوية العامة والخاصة بمستويات جودة عالية وبمختلف المقاسات المطلوبة.
وقام وزير قطاع الأعمال العام، بزيارة مفاجئة لشركة العبوات والمستلزمات الطبية، إحدى الشركات التابعة للشركة القابضة للأدوية.
وتفقد، خلال الزيارة، خطوط الإنتاج المختلفة للتغليف وإنتاج العبوات الداخلية والخارجية من البلاستيك والألومنيوم والقصدير والأنابيب المعدنية وعلب الكرتون والمطبوعات، وكذلك إنتاج الأغطية البكاليت والخراطيم البلاستيك وخراطيم نقل الدم.
وشملت الجولة داخل الشركة أقسام المعامل والبحوث والتطوير والمخازن، واستمع من مسئولي الإنتاج إلى شرح تفصيلي حول خطط التشغيل والصيانة وتوفير قطع الغيار واستراتيجية التسويق والبيع ودراسات السوق والسياسة المستقبلية للتطوير والتوسع للوفاء باحتياجات السوق المحلية ومدى توافر المواد الخام المستخدمة في عمليات الانتاج.
وأكد الوزير ضرورة الاهتمام ببرامج الصيانة والالتزام بمواعيدها المحددة ودورية القيام بها للحفاظ على الحالة الفنية لخطوط الإنتاج وإطالة العمر الافتراضي لها والاهتمام بتدريب العاملين وميكنة نظم العمل بداية من مستلزمات الصناعة وصولا إلى المنتج النهائي.
وأشار إلى أن شركة العبوات تمتلك كافة مقومات النجاح ولدى العاملين بها خبرات متراكمة في هذا المجال، موضحا ضرورة مراجعة السياسات البيعية والتسويقية والمالية داخل الشركة لمواكبة التطور في هذا المجال.
جدير بالذكر أن شركة العبوات تأسست عام 1964 لتوفير العبوات المستخدمة لتغليف الأدوية سواء التغليف الداخلي الملاصق للدواء كالبلاستيك والألومنيوم والقصدير والأنابيب المعدنية أو التغليف الخارجي كعلب الكرتون والمطبوعات، وكذلك إنتاج الأغطية البكاليت والخراطيم البلاستيك وخراطيم نقل الدم، كما تخصصت أيضًا في إنتاج و توزيع المستلزمات الطبية للمستشفيات والمعامل من أسرة وكراسي، بالإضافة إلى تصنيع الأطراف الصناعية والأجهزة التعويضية.
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