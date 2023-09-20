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إيلون ماسك يعتزم فرض رسوم على مستخدمي“إكس” لمواجهة الحسابات الوهمية

9/20/2023 5:13:50 AM
(MENAFN- Al-BoNews) ذكر الملياردير إيلون ماسك، أن فرض رسوم خدمة شهرية ضئيلة على استخدام منصة“إكس” قد يساعد في مكافحة الحسابات الوهمية.

وصرح“ماسك” قائلاً: الاشتراك لكافة المستخدمين سيجعل التكلفة الفعلية لمكافحة الحسابات الوهمية أو الآلية مرتفعة للغاية، وسوف تتطلب استخدام وسيلة دفع جديدة لكل حساب.

وأوضح أن الحسابات الوهمية هي السبب الوحيد الأكثر أهمية للتحول إلى الرسوم الشهرية.

أرقام

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