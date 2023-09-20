إيلون ماسك يعتزم فرض رسوم على مستخدمي“إكس” لمواجهة الحسابات الوهمية

إيلون ماسك يعتزم فرض رسوم على مستخدمي“إكس” لمواجهة الحسابات الوهمية
التاريخ
9/20/2023 5:13:50 AM
(MENAFN- Al-BoNews)
ذكر الملياردير إيلون ماسك، أن فرض رسوم خدمة شهرية ضئيلة على استخدام منصة“إكس” قد يساعد في مكافحة الحسابات الوهمية.
وصرح“ماسك” قائلاً: الاشتراك لكافة المستخدمين سيجعل التكلفة الفعلية لمكافحة الحسابات الوهمية أو الآلية مرتفعة للغاية، وسوف تتطلب استخدام وسيلة دفع جديدة لكل حساب.
وأوضح أن الحسابات الوهمية هي السبب الوحيد الأكثر أهمية للتحول إلى الرسوم الشهرية.
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