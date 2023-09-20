زوكربيرج يعلن عن مشروع للتنبؤ بتصرفات خلايا جسم الإنسان

وبحسب منشور على موقع“ثريدز”، قال“مارك زوكربيرج“:“لقد بدأنا مشروعًا جديدًا في منظمة تشان زوكربيرج لبناء خلية افتراضية للتنبؤ بكيفية تصرف كل خلية في جسم الإنسان سواء كانت صحيحة أو مريضة”.

واستطرد مالك تطبيق“واتساب” قائلًا:“وللقيام بذلك، سنقوم ببناء واحدة من أكبر مجموعات حوسبة الذكاء الاصطناعي، ونأمل أن يساعد هذا العلماء على تحقيق اكتشافات وإيجاد علاجات جديدة”.

واختتم“زوكربيرج” قائلًا:” أنا وبريسيلا متفائلان بشأن مساعدة الذكاء الاصطناعي للعلماء على علاج جميع الأمراض أو الوقاية منها في هذا القرن”.

وتعد“تشان زوكربيرج” هي منظمة أنشأها مؤسس“فيسبوك” وزوجته“بريسيلا تشان” في عام 2015، من أجل مواجهة تحديات مجتمعية مثل الأمراض والتعليم.