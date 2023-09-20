زوكربيرج يعلن عن مشروع للتنبؤ بتصرفات خلايا جسم الإنسان

زوكربيرج يعلن عن مشروع للتنبؤ بتصرفات خلايا جسم الإنسان
التاريخ
9/20/2023 5:13:49 AM
(MENAFN- Al-BoNews) قال الرئيس التنفيذي لشركة“ميتا بلاتفورمز”، اليوم الثلاثاء، إنه بدأ مشروعًا جديدًا للتنبؤ بكيفية تصرف كل خلية في جسم الإنسان.
وبحسب منشور على موقع“ثريدز”، قال“مارك زوكربيرج“:“لقد بدأنا مشروعًا جديدًا في منظمة تشان زوكربيرج لبناء خلية افتراضية للتنبؤ بكيفية تصرف كل خلية في جسم الإنسان سواء كانت صحيحة أو مريضة”.
واستطرد مالك تطبيق“واتساب” قائلًا:“وللقيام بذلك، سنقوم ببناء واحدة من أكبر مجموعات حوسبة الذكاء الاصطناعي، ونأمل أن يساعد هذا العلماء على تحقيق اكتشافات وإيجاد علاجات جديدة”.
واختتم“زوكربيرج” قائلًا:” أنا وبريسيلا متفائلان بشأن مساعدة الذكاء الاصطناعي للعلماء على علاج جميع الأمراض أو الوقاية منها في هذا القرن”.
وتعد“تشان زوكربيرج” هي منظمة أنشأها مؤسس“فيسبوك” وزوجته“بريسيلا تشان” في عام 2015، من أجل مواجهة تحديات مجتمعية مثل الأمراض والتعليم.
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