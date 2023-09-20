تباطؤ نشاط بناء المنازل فى الولايات المتحدة إلى أدنى مستوى - جريدة البورصة

وكشفت البيانات الرسمية الثلاثاء، عن تراجع عدد المنازل التي بدأ إنشاؤها إلى وتيرة سنوية قدرها 1.28 مليون في أغسطس من 1.45 مليون في الشهر السابق، مقارنة بتوقعات أشارت إلى 1.43 مليون منزل.

وأظهرت بيانات مكتب الإحصاء، عن تعديل عدد المنازل التي بدأ إنشاؤها في يوليو بالخفض، إلى زيادة بنسبة 2% إلى 1.45 مليون، من القراءة الأولية التي بلغت 3.9%.

وارتفعت تصاريح البناء، التي تعكس آفاق البناء المستقبلي، بنسبة 6.9% إلى معدل 1.54 مليون تصريح في أغسطس، وهذا هو أعلى مستوى منذ أكتوبر 2022.

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