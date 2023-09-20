تباطؤ نشاط بناء المنازل فى الولايات المتحدة إلى أدنى مستوى - جريدة البورصة

تباطؤ نشاط بناء المنازل فى الولايات المتحدة إلى أدنى مستوى - جريدة البورصة
التاريخ
9/20/2023 5:13:49 AM
(MENAFN- Al-BoNews) انخفض نشاط بناء المنازل الجديدة في الولايات المتحدة بنسبة 11.3% خلال الشهر الماضي، مسجلًا أدنى وتيرة منذ يونيو 2020، وجاء ذلك بضغط من تركيز المطورين على استكمال المشاريع القائمة بالفعل.
وكشفت البيانات الرسمية الثلاثاء، عن تراجع عدد المنازل التي بدأ إنشاؤها إلى وتيرة سنوية قدرها 1.28 مليون في أغسطس من 1.45 مليون في الشهر السابق، مقارنة بتوقعات أشارت إلى 1.43 مليون منزل.
وأظهرت بيانات مكتب الإحصاء، عن تعديل عدد المنازل التي بدأ إنشاؤها في يوليو بالخفض، إلى زيادة بنسبة 2% إلى 1.45 مليون، من القراءة الأولية التي بلغت 3.9%.
وارتفعت تصاريح البناء، التي تعكس آفاق البناء المستقبلي، بنسبة 6.9% إلى معدل 1.54 مليون تصريح في أغسطس، وهذا هو أعلى مستوى منذ أكتوبر 2022.
أرقام
MENAFN20092023000202011048ID1107105115
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.