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رويال للتطوير تطرح مشروع مونارك خلال سيتى سكيب مصر - جريدة البورصة

9/20/2023 5:13:49 AM
(MENAFN- Al-Borsa News) تشارك ((رويال للتطوير العقارى)) بمشروعها الجديد ((مونارك)) بالدورة الثانية عشر لمعرض سيتى سكيب العقارى والمزمع إقامته خلال الفترة من 20 إلى 23 سبتمبر الجارى بمركز مصر للمعارض الدولية.

وقال ساهر مجدى رئيس القطاع التجارى بشركة رويال، إن الشركة تقدم أنظمة متعددة للسداد تلبى كافة الاحتياجات وتتناسب مع القدرة الشرائية للعميل خاصة وأن المعرض يجذب عدد كبير من العملاء المستهدفين ويُعد فرصة حقيقية لزيادة مبيعات مختلف المشروعات.

وأضاف أن الشركة طرحت مؤخراً مشروعها الجديد ((مونارك)) بمدينة المستقبل شرق القاهرة على مساحة 40 فدان بإجمالى استثمارات 6 مليارات جنيه.

وأوضح أن المشروع يضم 1200 وحدة سكنية ما بين شقق وفيلات وتوين هاوس ووحدات كواترو بمساحات متنوعة، بالإضافة إلى تنفيذ مول متكامل طبى وإدارى وتجارى بالمشروع بمساحة 5 أفدنة.

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