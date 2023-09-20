“رويال للتطوير” تطرح مشروع“مونارك” خلال“سيتى سكيب مصر” - جريدة البورصة

وقال ساهر مجدى رئيس القطاع التجارى بشركة رويال، إن الشركة تقدم أنظمة متعددة للسداد تلبى كافة الاحتياجات وتتناسب مع القدرة الشرائية للعميل خاصة وأن المعرض يجذب عدد كبير من العملاء المستهدفين ويُعد فرصة حقيقية لزيادة مبيعات مختلف المشروعات.

وأضاف أن الشركة طرحت مؤخراً مشروعها الجديد ((مونارك)) بمدينة المستقبل شرق القاهرة على مساحة 40 فدان بإجمالى استثمارات 6 مليارات جنيه.