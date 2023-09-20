“رويال للتطوير” تطرح مشروع“مونارك” خلال“سيتى سكيب مصر” - جريدة البورصة
التاريخ
9/20/2023 5:13:49 AM
(MENAFN- Al-BoNews)
تشارك ((رويال للتطوير العقارى)) بمشروعها الجديد ((مونارك)) بالدورة الثانية عشر لمعرض سيتى سكيب العقارى والمزمع إقامته خلال الفترة من 20 إلى 23 سبتمبر الجارى بمركز مصر للمعارض الدولية.
وقال ساهر مجدى رئيس القطاع التجارى بشركة رويال، إن الشركة تقدم أنظمة متعددة للسداد تلبى كافة الاحتياجات وتتناسب مع القدرة الشرائية للعميل خاصة وأن المعرض يجذب عدد كبير من العملاء المستهدفين ويُعد فرصة حقيقية لزيادة مبيعات مختلف المشروعات.
وأضاف أن الشركة طرحت مؤخراً مشروعها الجديد ((مونارك)) بمدينة المستقبل شرق القاهرة على مساحة 40 فدان بإجمالى استثمارات 6 مليارات جنيه. وأوضح أن المشروع يضم 1200 وحدة سكنية ما بين شقق وفيلات وتوين هاوس ووحدات كواترو بمساحات متنوعة، بالإضافة إلى تنفيذ مول متكامل طبى وإدارى وتجارى بالمشروع بمساحة 5 أفدنة.
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