تباطؤ التضخم في المملكة المتحدة على غير المتوقع خلال أغسطس

وأوضح تقرير مكتب الإحصاء الوطني الصادر الأربعاء، تباطؤ معدل تضخم أسعار المستهلكين من 6.8% في يوليو إلى 6.7% في أغسطس على أساس سنوي، مقارنة بتوقعات زيادة المعدل إلى 7% خلال نفس الفترة.

وعلى المستوى الشهري، ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين بنسبة 0.3% فقط في أغسطس، مقارنة بزيادة قدرها 0.5% في أغسطس من العام الماضي، ودون التوقعات بزيادة 0.7%.

وتباطأ معدل التضخم الأساسي – الذي يستثني أسعار الغذاء والطاقة – من 6.9% في يوليو إلى 6.2% في أغسطس.

وتضع تلك البيانات ضغوطًا على بنك إنجلترا للتوقف عن رفع الفائدة وإبقائها عند 5.25% في اجتماعه الخميس.

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