تباطؤ التضخم في المملكة المتحدة على غير المتوقع خلال أغسطس

تباطؤ التضخم في المملكة المتحدة على غير المتوقع خلال أغسطس
التاريخ
9/20/2023 5:13:49 AM
(MENAFN- Al-BoNews)
تباطأ معدل التضخم في المملكة المتحدة خلال أغسطس نتيجة تراجع أسعار الأغذية، ورغم الضغوط التضخمية من زيادة أسعار الوقود.
وأوضح تقرير مكتب الإحصاء الوطني الصادر الأربعاء، تباطؤ معدل تضخم أسعار المستهلكين من 6.8% في يوليو إلى 6.7% في أغسطس على أساس سنوي، مقارنة بتوقعات زيادة المعدل إلى 7% خلال نفس الفترة.
وعلى المستوى الشهري، ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين بنسبة 0.3% فقط في أغسطس، مقارنة بزيادة قدرها 0.5% في أغسطس من العام الماضي، ودون التوقعات بزيادة 0.7%.
وتباطأ معدل التضخم الأساسي – الذي يستثني أسعار الغذاء والطاقة – من 6.9% في يوليو إلى 6.2% في أغسطس.
وتضع تلك البيانات ضغوطًا على بنك إنجلترا للتوقف عن رفع الفائدة وإبقائها عند 5.25% في اجتماعه الخميس.
أرقام
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