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تباطؤ التضخم في المملكة المتحدة على غير المتوقع خلال أغسطس

9/20/2023 5:13:49 AM
(MENAFN- Al-BoNews) تباطأ معدل التضخم في المملكة المتحدة خلال أغسطس نتيجة تراجع أسعار الأغذية، ورغم الضغوط التضخمية من زيادة أسعار الوقود.

وأوضح تقرير مكتب الإحصاء الوطني الصادر الأربعاء، تباطؤ معدل تضخم أسعار المستهلكين من 6.8% في يوليو إلى 6.7% في أغسطس على أساس سنوي، مقارنة بتوقعات زيادة المعدل إلى 7% خلال نفس الفترة.

وعلى المستوى الشهري، ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين بنسبة 0.3% فقط في أغسطس، مقارنة بزيادة قدرها 0.5% في أغسطس من العام الماضي، ودون التوقعات بزيادة 0.7%.

وتباطأ معدل التضخم الأساسي – الذي يستثني أسعار الغذاء والطاقة – من 6.9% في يوليو إلى 6.2% في أغسطس.

وتضع تلك البيانات ضغوطًا على بنك إنجلترا للتوقف عن رفع الفائدة وإبقائها عند 5.25% في اجتماعه الخميس.

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