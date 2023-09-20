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أسعار المنتجين في ألمانيا تسجل أكبر انخفاض على الإطلاق

9/20/2023 5:13:49 AM
(MENAFN- Al-BoNews) سجلت أسعار المنتجين في ألمانيا أكبر انخفاض على أساس سنوي في أغسطس منذ بدء جمع البيانات في عام 1949، مما عزز الآمال في أن يواصل التضخم انحساره في أكبر اقتصاد في أوروبا.

وأفاد مكتب الإحصاءات الاتحادي اليوم الأربعاء أن أسعار المنتجين انخفضت 12.6% على أساس سنوي.

كان محللون استطلعت رويترز آراءهم توقعوا تراجعا 12.6%.

وبسبب الحرب في أوكرانيا، بلغت الزيادة في أسعار المنتجين في أغسطس آب 2022 نسبة 45.8% على أساس سنوي، وهو أعلى مستوى على الإطلاق منذ بدء التسجيل.

وفي يوليو، انخفضت أسعار المنتجين 6% في أول انخفاض لها منذ أكثر من عامين ونصف العام مع تراجع ضغوط أسعار الطاقة.

وأظهرت بيانات من مكتب الإحصاءات أنه بالمقارنة مع شهر يوليو، ارتفعت أسعار المنتجين 0.3% في أغسطس.

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