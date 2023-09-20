أسعار المنتجين في ألمانيا تسجل أكبر انخفاض على الإطلاق

أسعار المنتجين في ألمانيا تسجل أكبر انخفاض على الإطلاق
التاريخ
9/20/2023 5:13:49 AM
(MENAFN- Al-BoNews)
سجلت أسعار المنتجين في ألمانيا أكبر انخفاض على أساس سنوي في أغسطس منذ بدء جمع البيانات في عام 1949، مما عزز الآمال في أن يواصل التضخم انحساره في أكبر اقتصاد في أوروبا.
وأفاد مكتب الإحصاءات الاتحادي اليوم الأربعاء أن أسعار المنتجين انخفضت 12.6% على أساس سنوي.
كان محللون استطلعت رويترز آراءهم توقعوا تراجعا 12.6%.
وبسبب الحرب في أوكرانيا، بلغت الزيادة في أسعار المنتجين في أغسطس آب 2022 نسبة 45.8% على أساس سنوي، وهو أعلى مستوى على الإطلاق منذ بدء التسجيل.
وفي يوليو، انخفضت أسعار المنتجين 6% في أول انخفاض لها منذ أكثر من عامين ونصف العام مع تراجع ضغوط أسعار الطاقة.
وأظهرت بيانات من مكتب الإحصاءات أنه بالمقارنة مع شهر يوليو، ارتفعت أسعار المنتجين 0.3% في أغسطس.
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