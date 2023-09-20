أسعار المنتجين في ألمانيا تسجل أكبر انخفاض على الإطلاق

وأفاد مكتب الإحصاءات الاتحادي اليوم الأربعاء أن أسعار المنتجين انخفضت 12.6% على أساس سنوي.

كان محللون استطلعت رويترز آراءهم توقعوا تراجعا 12.6%.

وبسبب الحرب في أوكرانيا، بلغت الزيادة في أسعار المنتجين في أغسطس آب 2022 نسبة 45.8% على أساس سنوي، وهو أعلى مستوى على الإطلاق منذ بدء التسجيل.

وفي يوليو، انخفضت أسعار المنتجين 6% في أول انخفاض لها منذ أكثر من عامين ونصف العام مع تراجع ضغوط أسعار الطاقة.

وأظهرت بيانات من مكتب الإحصاءات أنه بالمقارنة مع شهر يوليو، ارتفعت أسعار المنتجين 0.3% في أغسطس.