تراجع الأسهم اليابانية عند الإغلاق وسط تقييم بيانات اقتصادية

تراجع الأسهم اليابانية عند الإغلاق وسط تقييم بيانات اقتصادية
التاريخ
9/20/2023 5:13:48 AM
(MENAFN- Al-BoNews)
تراجعت مؤشرات الأسهم اليابانية في نهاية تداولات اليوم الأربعاء، وسط تقييم بيانات التجارة الخارجية عن أغسطس التي أظهرت تحسن عجز الميزان التجاري.
وانخفض مؤشر“نيكي” في الختام بنسبة 0.66% إلى 33023 نقطة، بينما تراجع مؤشر“توبكس” الأوسع نطاقاً بنسبة 1% إلى 2406 نقاط.
وأوضحت البيانات المبدئية الصادرة عن وزارة المالية اليابانية ، تراجع عجز الميزان التجاري بنسبة 66.7% خلال أغسطس على أساس سنوي إلى 930.5 مليار ين (6.3 مليار دولار)، بدعم من تراجع الواردات بنسبة 17.8% خلال نفس الفترة.
وانخفضت الصادرات اليابانية بنسبة 0.8% في أغسطس مقارنة بالفترة المناظرة من العام السابق، وسط تراجع الصادرات بنسبة 8.8% للأسواق الآسيوية مجتمعة، وتراجع صادراتها إلى الصين تحديداً بنسبة 11%.
وقال“ماساتو كاندا” نائب وزير المالية للشئون الخارجية في مؤتمر صحفي إن السلطات اليابانية تحرص دوماً على تقارب الاتصال مع نظيرتها في الولايات المتحدة بشأن سوق الصرف، وأضاف خلال اللقاء المخصص للتعقيب على تصريحات وزيرة الخزانة الأمريكية يوم أمس، أن كلتا الدولتين تتشاركان الاعتقاد بأن التقلبات الزائدة في أسعار الصرف أمر غير مرغوب فيه.
واستقرت أداء العملة الأمريكية مقابل نظيرتها اليابانية عند 147.92 ين.
أرقام
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