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تراجع الأسهم اليابانية عند الإغلاق وسط تقييم بيانات اقتصادية

9/20/2023 5:13:48 AM
(MENAFN- Al-BoNews) تراجعت مؤشرات الأسهم اليابانية في نهاية تداولات اليوم الأربعاء، وسط تقييم بيانات التجارة الخارجية عن أغسطس التي أظهرت تحسن عجز الميزان التجاري.

وانخفض مؤشر“نيكي” في الختام بنسبة 0.66% إلى 33023 نقطة، بينما تراجع مؤشر“توبكس” الأوسع نطاقاً بنسبة 1% إلى 2406 نقاط.

وأوضحت البيانات المبدئية الصادرة عن وزارة المالية اليابانية ، تراجع عجز الميزان التجاري بنسبة 66.7% خلال أغسطس على أساس سنوي إلى 930.5 مليار ين (6.3 مليار دولار)، بدعم من تراجع الواردات بنسبة 17.8% خلال نفس الفترة.

وانخفضت الصادرات اليابانية بنسبة 0.8% في أغسطس مقارنة بالفترة المناظرة من العام السابق، وسط تراجع الصادرات بنسبة 8.8% للأسواق الآسيوية مجتمعة، وتراجع صادراتها إلى الصين تحديداً بنسبة 11%.

وقال“ماساتو كاندا” نائب وزير المالية للشئون الخارجية في مؤتمر صحفي إن السلطات اليابانية تحرص دوماً على تقارب الاتصال مع نظيرتها في الولايات المتحدة بشأن سوق الصرف، وأضاف خلال اللقاء المخصص للتعقيب على تصريحات وزيرة الخزانة الأمريكية يوم أمس، أن كلتا الدولتين تتشاركان الاعتقاد بأن التقلبات الزائدة في أسعار الصرف أمر غير مرغوب فيه.

واستقرت أداء العملة الأمريكية مقابل نظيرتها اليابانية عند 147.92 ين.

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