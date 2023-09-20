اليوم.. بدء بيع أسهم خزينة“إي فاينانس”

(MENAFN- Al-BoNews)
كشفت شركة إي فاينانس للاستثمارات المالية والرقمية، عن موعد بيع أسهم الخزينة التي مر على شرائها عام، والبالغ عددها 900 ألف سهم.
وقالت الشركة، إنه سيتم بيع أسهم الخزنية خلال الفترة بداية من اليوم الأربعاء 20 سبتمبر وحتى نهاية يوم عمل 7 يونيو من العام المقبل.
وارتفعت أرباح شركة إي فاينانس للاستثمارات المالية والرقمية، بنسبة 76.4% خلال النصف الأول من العام الجاري، لتصل 390.2 مليون جنيه، مقارنة بربح 221.2 مليون جنيه بالفترة المقارنة من 2022.
وزاد إجمالي إيرادات الشركة خلال النصف الأول من العام الجاري إلى 362.2 مليون جنيه، مقابل إيرادات 217.5 مليون جنيه في الفترة المقارنة من العام الماضي.
وكشفت شركة إي فاينانس للاستثمارات المالية والرقمية، عن إنفاق 680 مليون جنيه من متحصلات زيادة راس المال البالغة 2.48 مليار جنيه، والتي تم قيدها في 29 نوفمبر 2021.
وأوضحت الشركة، أنها صرفت نحو 87 مليون جنيه للاستثمار في الشركات الناشئة، و365 مليون جنيه كنفقات رأس مال لعدة مشروعات بالمجموعة.
كما قامت الشركة بتمويل عملية تحديث وزيادة سعة الحوسبة السحابية بنحو 4 ملايين دولار، بالإضافة إلى تخصيص 20 مليون جنيه لاستكمال مساهمة المجموعة في رأس مال E- healt للقيادة بإنشاء وإدارة البنية التحتية لنظام التأمين الصحي الشامل في مصر.
وأضافت أن القيمة المتبقية من متحصلات الاكتتاب تبلغ 1.8 مليار جنيه.
وكان قال إبراهيم سرحان رئيس مجلس إدارة مجموعة“إي فاينانس للاستثمارات المالية والرقمية”، فى بيان للبورصة المصرية، إن نجاح المجموعة في مواصلة مسار النمو وتحقيق نتائج مالية وتشغيلية قوية بختام النصف الأول من عام 2023.
وهي شهادة واضحة لقدرة المجموعة على تحقيق الأهداف المخططة على الرغم من التحديات الصعبة التي تواجه مختلف الأسواق. يأتي ذلك بفضل مضي المجموعة قدمًا نحو ترسيخ مكانتها الرائدة في سوق المدفوعات الرقمية المصري على مستوى القطاعات الرئيسية في جميع أنحاء البلاد، ومواصلة تعظيم الاستفادة من البنية التكنولوجية القوية التي تنفرد بها
وتابع سرحان أن المجموعة أحرزت بالتوازي مع ذلك إنجازات كبيرة على صعيد مساعيها لدعم قطاع الزراعة الحيوي في مصر، حيث نجحت في تأسيس شبكة رقمية وطنية شاملة لمراقبة عمليات توزيع منتجات الأسمدة المدعومة.
وذلك من خلال تكاملها مع مصانع إنتاج الأسمدة السبعة في مصر. ومن خلال هذه الشبكة، سيتم توزيع نحو 2.5 مليون طن سنويًا من الأسمدة المدعومة لأكثر من 5 مليون حيازة زراعية مسجلة وذلك باستخدام“كارت الفلاح” فقط؛ بعد قرار الالزام من وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي. وأعرب سرحان عن ثقته في الدور المحوري الذي سيقدمه هذا المشروع لتنظيم ومراقبة توزيع الأسمدة المدعومة بأعلى مستويات العدالة والمساواة؛ والقضاء على السرقة والفقد أثناء عمليات التوزيع، لتعظيم والارتقاء بكفاءة قطاع الزراعة وأنشطته في مصر
وعلى صعيد استراتيجية النمو والتوسعات المستهدفة؛ أكد سرحان على تضافر جهود المجموعة مع صندوق الاستثمارات العامة السعودي لدراسة وتقييم فرص التوسع الجذابة بالمملكة العربية السعودية والدول المجاورة.
حيث تقوم المجموعة بعقد مناقشات مع العديد من الشركات التابعة للصندوق في مختلف أنحاء المملكة لبحث فرص تقديم إي فاينانس باقة خدماتها وحلولها الابتكارية في شتى أنحاء المملكة .
وبالتوازي، تقوم إي فاينانس بدراسة فرص عقد شراكات استراتيجية مع أبرز الكيانات الرائدة في المملكة التي تشاركها نفس الرسالة والرؤية، لإتاحة الفرص لتقديم خدماتها في مصر من خلال شركات المجموعة.
وعلاوة على ذلك، تتطلع المجموعة إلى الانتهاء من تأسيس مقرها بالمملكة و بدء التشغيل خلال الربع الأخير ، لتصبح علامة فارقة في استراتيجية التوسع الجغرافي التي تتبناها.
واستشرافًا للمستقبل وبعد إصدار البنك المركزي المصري تراخيص أنشطة البنوك الرقمية، أوضح سرحان أن المجموعة بصدد دراسة وتقييم جدوى الحصول على رخصة إنشاء بنك رقمي، وهو ما سيمثل علامة فارقة على صعيد نمو المجموعة، فضلاً عن توافقه مع استراتيجيتها الاستثمارية.
وتنفرد المجموعة ببنية تكنولوجية شاملة استثنائية، تساهم في تعزيز قدرة المجموعة على خدمة الملايين من العملاء سنويًا في شتى أنحاء الجمهورية، مما يؤهلها بقوة لدمج الخدمات والأنشطة المصرفية الرقمية مع باقة الخدمات الأخرى التي تقدمها.
وأشار سرحان أن المجموعة تستهدف خدمة مجموعة كبيرة من الفئات والشرائح المجتمعية من غير المتعاملين مع البنوك التقليدية، مما يوفر للمجموعة فرصة دمج قطاع كبير من السكان إلى منظومة الاقتصاد الرسمي، وبالتالي دعم استراتيجية الشمول المالي التي يتبناها البنك المركزي والمساهمة في تنمية الاقتصاد الوطني
وحققت“إى فاينانس” للاستثمارات المالية والرقمية صافى أرباح بقيمة 718.4 مليون جنيه فى النصف الأول من العام الحالى، لترتفع بمعدل سنوى بنسبة 49.8%.
وسجلت إيرادات قدرها 1.7 مليار جنيه، مدعومة بالأداء القوى الذي حققته الشركات التابعة للمجموعة.
واحتلت شركة تكنولوجيا تشغيل المنشآت الصدارة فى المساهمة فى نمو إجمالى إيرادات المجموعة، بفضل قطاع الحوسبة السحابية، بالإضافة إلى نمو إيرادات قطاع إدارة المعاملات المالية، وإيرادات شركتى“إى كاردز” وإى أسواق” لتكنولوجيا تشغيل الأسواق الإلكترونية.
وصعدت الإيرادات بنسبة سنوية 37.7٪ لتبلغ 967.5 مليون جنيه، خلال الربع الثاني من عام 2023 منفردًا، وبعد استبعاد المعاملات بين الشركات التابعة، استمرت شركة تكنولوجيا تشغيل المنشآت المالية“إي فاينانس” في صدارة المساهمة في إجمالي إيرادات المجموعة خلال النصف الأول من عام 2023.
حيث ارتفعت إيرادات الشركة بمعدل سنوي 43.9% لتبلغ 1.6 مليار جنيه تقريبًا خلال النصف الأول من العام الجاري، وهو ما يمثل 90% من إجمالي إيرادات المجموعة خلال نفس الفترة.
ويعكس ذلك الأداء المتميز لقطاع خدمات الحوسبة السحابية، فضلاَ عن ارتفاع إيرادات قطاع إدارة المعاملات. فقد نجح قطاع الحوسبة السحابية في تسجيل إيرادات بقيمة 597.3 مليون جنيه خلال النصف الأول من العام الجاري، وهو نمو سنوي بمعدل 91.9%.
كما ارتفعت إيرادات قطاع إدارة المعاملات بنسبة سنوية 54.1% ليسجّل 636.8 مليون جنيه خلال الفترة، مدفوعًا بارتفاع إيرادات المعاملات ذات الرسوم المتغيرة بنسبة سنوية 85.9% إلى 390.8 مليون جنيه وإيرادات المعاملات ذات الرسوم الثابتة بنسبة سنوية 21.1% لتسجل 246.0 مليون جنيه خلال نفس الفترة.
من جانب آخر، تراجعت إيرادات قطاع الحلول المتكاملة لخدمات تطوير وإدارة الشبكات بنسبة سنوية 11.6% لتسجل 317.5 مليون خلال النصف الأول من العام الجاري