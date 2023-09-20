“وادى دجلة للتنمية العقارية” تستهدف 2.5 مليار جنيه مبيعات خلال 2023

قال ريمون عهدى، نائب المدير التنفيذى بشركة وادى دجلة للتنمية العقارية، إن الشركة بدأت تغيير ملامح خطتها الاستراتيجية لتركز على عدة محاور أهمها تنويع محفظتها العقارية الاستثمارية وتحقيق التوازن بها، والتوسع فى حجم أعمالها بعدد من المناطق مثل أسيوط والمنيا ودمياط، وخاصة أن تلك المحافظات تضم فروعا لنادى وادى دجلة الرياضى.

وأضاف عهدى لـ”البورصة”، أنه تم زيادة محفظة الشركة من المشروعات السكنية بإطلاق مشروع“كلوب تاون” فى المعادى نهاية العام الماضى بقيمة استثمارية تصل إلى 1.5 مليار جنيه، ويقع على مساحة 70 فدانا.



وأوضح، أن المشروع يضم 550 وحدة سكنية تتنوع بين الشقق والدوبلكس، بمساحات تتراوح من 100 إلى 300 متر مربع، ويتكون المشروع من 3 مراحل بالإضافة إلى منطقة تجارية.

وقال عهدى، إنه تم الاستثمار فى محفظة المشروعات السياحية والمنتجعات من خلال إطلاق المرحلة الثالثة من مشروع“مورانو” بالعين السخنة خلال العام الجارى والذى تصل مساحته إلى 470 ألف متر مربع باستثمارات 8 مليارات جنيه.

وأضاف أن المشروع يضم نحو 2320 وحدة من فيلات ودوبلكس وشاليهات تتراوح مساحتها من 90 إلى 260 مترا مربعا وتشمل العديد من المرافق مثل فندق سياحى وشاطئ خاص ومارينا، ومنطقة تجارية تضم الكافيهات والمطاعم المتنوعة بالإضافة إلى حمامات السباحة والمساحات الخضراء التى تحيط المشروع.

وأوضح أنه فى ظل التغيرات التى طرأت على المشهد الاقتصادى المصرى خلال الفترة الماضية، ارتفعت أسعار السلع ومواد البناء وتكاليف تنفيذ المشروعات العقارية.

وأشار إلى أنه على الرغم من تلك التحديات التى يشهدها القطاع العقارى، تستهدف شركة وادى دجلة وضع خطة بيعية مستدامة تناسب تغيرات السوق وتحقق المعادلة بين تحقيق المبيعات والأرباح والالتزام بجدول تنفيذ المشروعات وتسليمها بأعلى جودة للعملاء.

وقال إن الشركة فتحت المبيعات بـ3 مشروعات، منها مورانو العين السخنة، والتى تم طرح 200 وحدة بها من إجمالى 400 وحدة بـWaterside فى المرحلة الثالثة بالمشروع، ومشروع كلوب تاون فى المعادى، ونيوبوليس القاهرة الجديدة، ضمن الخطة البيعية للشركة والتى تتوافق مع معدلات التنفيذ.

وأضاف عهدى، أن مبيعات“وادى دجلة” بلغت 1.5 مليار جنيه خلال النصف الأول من العام الجارى، وتستهدف مبيعات تعاقدية بمشروعاتها بقيمة 2.5 مليار جنيه خلال العام الجارى، مقارنة بـ1.5 مليار جنيه مبيعات خلال العام الماضى 2022.

وأوضح أن نسبة مبيعات الشركة للأجانب خارج مصر بلغت نحو 17% من إجمالى المبيعات، وجارى العمل على استقطاب المزيد من المبيعات للمشترى العربى والأجنبى، ولكن السوق العقارى المصرى مازال فى حاجة للتركيز على تفعيل ملف تصدير العقار للأسواق الخارجية.

وقال إن الشركة لديها خطة تسليمات طموحة حيث تستهدف تسليم 2000 وحدة بنهاية العام الجارى، فى عدد من المشروعات من ضمنها المرحلة الثالثة بمشروع“بلومار” العين السخنة، ومشروع“برومينيد” القاهرة الجديدة، ومشروع“نيوبوليس” القاهرة الجديدة بمستقبل سيتى، و”مورانو” العين السخنة.

وأضاف عهدى، أن الشركة تستهدف التركيز على الإسراع من معدلات تنفيذ مشروعاتها القائمة، وتسليم العملاء، خاصة فى ظل التحديات التى يشهدها القطاع العقارى، موضحا أن الشركة انتهت من تسليم 1660 وحدة خلال العام الماضى 2022.

وتوقع زيادة أسعار العقارات خلال الربع الأخير من العام الجارى بنسبة تصل إلى 30%، وذلك مع تضاعف الطلب على المنتج العقارى فى الشهور المقبلة، خاصة الشراء بدلًا من الإيجار بسبب لجوء المشترين للحفاظ على قيمة أموالهم واستثمارها فى المنتج العقارى.

كما توقع زيادة الطلب من الأجانب على العقار المصرى بعد التسهيلات الجديدة للأجانب التى أقرتها الحكومة، مثل التيسيرات الخاصة بتملك الأجانب للعقارات دون التقييد بحد أقصى لعدد الوحدات.

وأوضح عهدى، أن تلك التيسيرات تعد خطوة هامة لجذب العملة الصعبة، والاستفادة من الثروة العقارية فى مصر، فضلا عن تفعيل ملف تصدير العقار المصرى للمستثمر الأجنبى.

وأشار إلى أهمية أن يلتزم المطور العقارى بمعايير الجودة العالمية فى الإنشاءات والتشطيبات، وتحديد أسعار تنافسية، وتقديم الحوافز لجذب المستثمر من خلال عرض التسهيلات فى الشراء، والسرعة فى إنهاء الإجراءات اللازمة لامتلاك العقارات.

كما أكد على أهمية التسويق للمنتج العقارى من خلال الاشتراك فى المعارض العقارية الدولية، ووضع ملف العقارات على أجندة السفارات المصرية فى مختلف دول العالم، والتعامل مع مؤسسات عالمية لتسويق العقارات المصرية بما يتناسب مع مختلف الثقافات والجنسيات.

وقال عهدى، إن خطة شركة“وادى دجلة” لزيادة المبيعات تعتمد على تحقيق التوازن بين احتياجات الشركة وإمكانيات عملائها، فمن ناحية تعمل على تسويق مشروعاتها بشكل مستدام ماديا من خلال الإعلانات عبر الإنترنت والمشاركة فى المعارض المحلية والعالمية واستقطاب المزيد من المشترين مع تقديم تسهيلات للعملاء.

وأضاف أن الشركة تمتلك مخزونًا جيدًا من شيكات العملاء، وتفاضل بين استخدام آليات تمويلية غير مصرفية ممثلة فى التأجير التمويلى أو التوريق، ومن المقرر خلال الفترة القادمة الإعلان عن تفاصيل رفع رأس مال الشركة، ومصادر ضخ استثماراتها ضمن خطتها لزيادة حجم مشروعاتها خلال الفترة القادمة.

وأوضح عهدى، أن محفظة أراضى الشركة تبلغ 5.5 مليون متر مربع موزعة على 16 مشروع، منها مشروعات سكنية مثل بيراميدز ووك، وريفر ووك، وتيجان المعادى، وتيجان زهراء المعادى، وكانال ريزيدنس، وفيكتوريا ريزيدنس، وكلوب تاون، وبرومينيد نيو كايرو، ونيوبوليس.

بالإضافة إلى عدد من المنتجعات مثل مارينا وادى دجلة، وبلومار الدوم، وبلومار السخنة، وبلومار هيلز، وبلومار سيدى عبد الرحمن، ومورانو.

وأشار عهدى، إلى أن الشركة تدرس حاليًا إمكانية التوسع فى الأسواق العربية خاصة دول الخليج، وتابع:“الشركة ترى أن السوق السعودية جاذبة للاستثمارات لما تقدمه للمطور العقارى من مزايا متنوعة”.