“وادى دجلة للتنمية العقارية” تستهدف 2.5 مليار جنيه مبيعات خلال 2023

(MENAFN- Al-BoNews) 1.5 مليار جنيه مبيعات الشركة التعاقدية النصف الأول من العام الجارى %17 حصة الأجانب من مبيعات“وادى دجلة العقارية”
قال ريمون عهدى، نائب المدير التنفيذى بشركة وادى دجلة للتنمية العقارية، إن الشركة بدأت تغيير ملامح خطتها الاستراتيجية لتركز على عدة محاور أهمها تنويع محفظتها العقارية الاستثمارية وتحقيق التوازن بها، والتوسع فى حجم أعمالها بعدد من المناطق مثل أسيوط والمنيا ودمياط، وخاصة أن تلك المحافظات تضم فروعا لنادى وادى دجلة الرياضى.
وأضاف عهدى لـ”البورصة”، أنه تم زيادة محفظة الشركة من المشروعات السكنية بإطلاق مشروع“كلوب تاون” فى المعادى نهاية العام الماضى بقيمة استثمارية تصل إلى 1.5 مليار جنيه، ويقع على مساحة 70 فدانا.
وأوضح، أن المشروع يضم 550 وحدة سكنية تتنوع بين الشقق والدوبلكس، بمساحات تتراوح من 100 إلى 300 متر مربع، ويتكون المشروع من 3 مراحل بالإضافة إلى منطقة تجارية.
وقال عهدى، إنه تم الاستثمار فى محفظة المشروعات السياحية والمنتجعات من خلال إطلاق المرحلة الثالثة من مشروع“مورانو” بالعين السخنة خلال العام الجارى والذى تصل مساحته إلى 470 ألف متر مربع باستثمارات 8 مليارات جنيه.
وأضاف أن المشروع يضم نحو 2320 وحدة من فيلات ودوبلكس وشاليهات تتراوح مساحتها من 90 إلى 260 مترا مربعا وتشمل العديد من المرافق مثل فندق سياحى وشاطئ خاص ومارينا، ومنطقة تجارية تضم الكافيهات والمطاعم المتنوعة بالإضافة إلى حمامات السباحة والمساحات الخضراء التى تحيط المشروع.
وأوضح أنه فى ظل التغيرات التى طرأت على المشهد الاقتصادى المصرى خلال الفترة الماضية، ارتفعت أسعار السلع ومواد البناء وتكاليف تنفيذ المشروعات العقارية.
وأشار إلى أنه على الرغم من تلك التحديات التى يشهدها القطاع العقارى، تستهدف شركة وادى دجلة وضع خطة بيعية مستدامة تناسب تغيرات السوق وتحقق المعادلة بين تحقيق المبيعات والأرباح والالتزام بجدول تنفيذ المشروعات وتسليمها بأعلى جودة للعملاء.
وقال إن الشركة فتحت المبيعات بـ3 مشروعات، منها مورانو العين السخنة، والتى تم طرح 200 وحدة بها من إجمالى 400 وحدة بـWaterside فى المرحلة الثالثة بالمشروع، ومشروع كلوب تاون فى المعادى، ونيوبوليس القاهرة الجديدة، ضمن الخطة البيعية للشركة والتى تتوافق مع معدلات التنفيذ.
وأضاف عهدى، أن مبيعات“وادى دجلة” بلغت 1.5 مليار جنيه خلال النصف الأول من العام الجارى، وتستهدف مبيعات تعاقدية بمشروعاتها بقيمة 2.5 مليار جنيه خلال العام الجارى، مقارنة بـ1.5 مليار جنيه مبيعات خلال العام الماضى 2022.
وأوضح أن نسبة مبيعات الشركة للأجانب خارج مصر بلغت نحو 17% من إجمالى المبيعات، وجارى العمل على استقطاب المزيد من المبيعات للمشترى العربى والأجنبى، ولكن السوق العقارى المصرى مازال فى حاجة للتركيز على تفعيل ملف تصدير العقار للأسواق الخارجية. الشركة تستهدف تسليم 2000 وحدة بعدد من المشروعات بنهاية 2023
وقال إن الشركة لديها خطة تسليمات طموحة حيث تستهدف تسليم 2000 وحدة بنهاية العام الجارى، فى عدد من المشروعات من ضمنها المرحلة الثالثة بمشروع“بلومار” العين السخنة، ومشروع“برومينيد” القاهرة الجديدة، ومشروع“نيوبوليس” القاهرة الجديدة بمستقبل سيتى، و”مورانو” العين السخنة.
وأضاف عهدى، أن الشركة تستهدف التركيز على الإسراع من معدلات تنفيذ مشروعاتها القائمة، وتسليم العملاء، خاصة فى ظل التحديات التى يشهدها القطاع العقارى، موضحا أن الشركة انتهت من تسليم 1660 وحدة خلال العام الماضى 2022.
وتوقع زيادة أسعار العقارات خلال الربع الأخير من العام الجارى بنسبة تصل إلى 30%، وذلك مع تضاعف الطلب على المنتج العقارى فى الشهور المقبلة، خاصة الشراء بدلًا من الإيجار بسبب لجوء المشترين للحفاظ على قيمة أموالهم واستثمارها فى المنتج العقارى.
كما توقع زيادة الطلب من الأجانب على العقار المصرى بعد التسهيلات الجديدة للأجانب التى أقرتها الحكومة، مثل التيسيرات الخاصة بتملك الأجانب للعقارات دون التقييد بحد أقصى لعدد الوحدات.
وأوضح عهدى، أن تلك التيسيرات تعد خطوة هامة لجذب العملة الصعبة، والاستفادة من الثروة العقارية فى مصر، فضلا عن تفعيل ملف تصدير العقار المصرى للمستثمر الأجنبى. اقرأ أيضا:“وادى دجلة” تطور مشروع“مورانو العين السخنة” باستثمارات 8 مليارات جنيه
وأشار إلى أهمية أن يلتزم المطور العقارى بمعايير الجودة العالمية فى الإنشاءات والتشطيبات، وتحديد أسعار تنافسية، وتقديم الحوافز لجذب المستثمر من خلال عرض التسهيلات فى الشراء، والسرعة فى إنهاء الإجراءات اللازمة لامتلاك العقارات.
كما أكد على أهمية التسويق للمنتج العقارى من خلال الاشتراك فى المعارض العقارية الدولية، ووضع ملف العقارات على أجندة السفارات المصرية فى مختلف دول العالم، والتعامل مع مؤسسات عالمية لتسويق العقارات المصرية بما يتناسب مع مختلف الثقافات والجنسيات.
وقال عهدى، إن خطة شركة“وادى دجلة” لزيادة المبيعات تعتمد على تحقيق التوازن بين احتياجات الشركة وإمكانيات عملائها، فمن ناحية تعمل على تسويق مشروعاتها بشكل مستدام ماديا من خلال الإعلانات عبر الإنترنت والمشاركة فى المعارض المحلية والعالمية واستقطاب المزيد من المشترين مع تقديم تسهيلات للعملاء.
وأضاف أن الشركة تمتلك مخزونًا جيدًا من شيكات العملاء، وتفاضل بين استخدام آليات تمويلية غير مصرفية ممثلة فى التأجير التمويلى أو التوريق، ومن المقرر خلال الفترة القادمة الإعلان عن تفاصيل رفع رأس مال الشركة، ومصادر ضخ استثماراتها ضمن خطتها لزيادة حجم مشروعاتها خلال الفترة القادمة. 5.5 مليون متر مربع محفظة أراضى الشركة موزعة على 16 مشروعا
وأوضح عهدى، أن محفظة أراضى الشركة تبلغ 5.5 مليون متر مربع موزعة على 16 مشروع، منها مشروعات سكنية مثل بيراميدز ووك، وريفر ووك، وتيجان المعادى، وتيجان زهراء المعادى، وكانال ريزيدنس، وفيكتوريا ريزيدنس، وكلوب تاون، وبرومينيد نيو كايرو، ونيوبوليس.
بالإضافة إلى عدد من المنتجعات مثل مارينا وادى دجلة، وبلومار الدوم، وبلومار السخنة، وبلومار هيلز، وبلومار سيدى عبد الرحمن، ومورانو.
وأشار عهدى، إلى أن الشركة تدرس حاليًا إمكانية التوسع فى الأسواق العربية خاصة دول الخليج، وتابع:“الشركة ترى أن السوق السعودية جاذبة للاستثمارات لما تقدمه للمطور العقارى من مزايا متنوعة”.