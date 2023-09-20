سيدي كرير تبحث إرجاء صفقة الاستحواذ على إيثيدكو

(MENAFN- Al-Borsa News)
قررت شركة سيدي كرير للبتروكيماويات، عقد اجتماع مجلس إدارة الشركة اليوم الأربعاء، لبحث خطاب الشركة المصرية لإنتاج الإيثلين ومشتقاته“ايثيدكو” بشأن قرار مجلس إدارتها بإرجاء صفقة استحواذ شركة“سيدي كرير” على“إيثيدكو”.
وقالت الشركة إن إرجاء الصفقة لحين انتهاء الإجراءات الخاصة بدراسة أحد المستثمرين الاستراتيجيين الاستحواذ على حصة في رأس مال“إيثيدكو” من خلال التخارج الجزئي لبعض مساهمي الشركة.
وكانت اعتمدت شركة سيدي كرير للبتروكيماويات، دراسة التقييم المالي الخاص بشركتي سيدي كرير والمصرية لإنتاج الإيثلين ومشتقاته“إيثيدكو”، بغرض الاستحواذ.
ووافق مجلس إدارة سيدي كرير على تنفيذ صفقة الاستحواذ على“إيثيدكو”، وصدق بشكل مبدئي على معامل المبادلة.
وقرر مجلس الإدارة زيادة رأسمال الشركة المصدر والمدفزع بحد أقصى عدد 876.9 مليون سهم، تخصص لمساهمي شركة إيثيدكو المستجيبون للمبادلة، مع عدم إعمال حقوق الأولوية في الاكتتاب للمساهمين القدامى في سيدي كرير.
وكشفت شركة سيدي كرير للبتروكيماويات، القيمة العادلة للشركة بالإضافة لشركة المصرية لإنتاج الإثيلين ومشتقاته (إيثيدكو) محل الاستحواذ؛ وفقاً لتقرير التقييم المالي للشركتين المعدة من شركة بيكر تلي للاستشارات المالية.
وأوضحت الشركة، أن القيمة العادلة لسيدي كرير بنهاية ديسمبر 2022، بلغت 23.13 مليار جنيه موزعة على 756 مليون سهم ليبلغ متوسط القيمة العادلة للسهم 30.6 جنيه.
وأضافت أن القيمة العادلة للمصرية لإنتاج الإيثلين“إيثيدكو” بنهاية ديسمبر 2022، بلغت 1.08 مليار دولار موزعة 13.86 مليون سهم ليبلغ متوسط القيمة العادلة للسهم 78.32 دولار.
وقد تم احتساب سعر الصرف لتحديد معامل المبادلة على أساس 30.9 جنيه للدولار، لتصبح القيمة العادلة لإيثيدكو بنهاية ديسمبر الماضي نحو 33.54 مليار جنيه.
ووافق مجلس إدارة شركة سيدي كرير للبتروكيماويات، على تقارير التقييم المالي لكل من الشركتين سيدي كرير للبتروكيماويات“سيدبك”، والشركة المصرية لإنتاج الإيثيلين“إيثيدكو”.
وتقارير القيمة العادلة معدة من قبل شركة بيكرتلي للاستشارات المالية (المستشار المالي المستقل).
وقالت الشركة، إنها في انتظار تقرير مراقب الحسابات لاعتماد التقارير، وذلك تمهيدًا لتنفيذ عملية الاستحواذ.
وأشارت إلى أنه سيتم الإعلان عن معامل مبادلة الأسهم بين الشركتين بعد الاعتماد والموافقة اللازمة.
وكانت سيدي كرير اعتمدت في مارس الماضي، دراسة القيمة العادلة للشركة المعدة من قبل شركة بيكرتلي للاستشارات المالية -مستشار مالي مستقل-.
وشركة NI CAPITAL هي مستشار عملية الاستحواذ على الشركة المصرية لإنتاج الإيثلين ومشتقاته- إيثيدكو ، وهي التي قامت باختيار المستشار المالي المستقل والقانوني لعملية الاستحواذ.
وتضاعفت أرباح شركة سيدي كرير للبتروكيماويات 1.07 مرة خلال الربع الأول من العام الجاري، لتصل 520 مليون جنيه جنيه، مقارنة بصافي ربح 251 مليون جنيه في الفترة المقارنة من 2022.
وزادت مبيعات الشركة خلال الربع الأول من العام الجاري لتصل إلى 3.61 مليار جنيه، مقابل مبيعات 2.19 مليار جنيه في الربع المقارن من العام الماضي.
وكانت كشفت شركة“سيدي كرير للبتروكيماويات”، مستجدات استحواذها على الشركة المصرية لإنتاج الايثلين ومشتقاته“إيثيدكو”.
وقالت الشركة، إنه جاري استيفاء متطلبات المستشار المالي والقانوني لعملية الاستجواذ للقيام بإعداد التقرير النهائي لكافة الأطراف.
وأضافت أنه حتى اللحظة لم ينتهي المستشار المالي من إعداد التقرير المالي النهائية الذي يحدد تفاصيل عملية الاستحواذ.
وكانت وافقت البورصة، على قيد أسهم زيادة رأس المال المصدر والمدفوع لشركة سيدي كرير للبتروكيماويات – سيدبك، من 1.260 مليار جنيه إلى 1.512 مليار جنيه.
وأوضحت البورصة، أن الزيادة قدرها 252 مليون جنيه موزعة على عدد 126 مليون سهم (بواقع 0.2 سهم مجانى لكل سهم أصلي قبل الزيادة) بالقيمة الاسمية البالغة 2 جنيه للسهم الواحد تمويلًا من الأرباح المرحلة و أرباح العام الظاهرة بالقوائم المالية 2021.
وينتهي الحق في التوزيع المجاني (بواقع 1سهم مجانى لكل 5 سهم اصلى ) لمشترى السهم حتى نهاية جلسة تداول يوم الأربعاء الموافق 22 فبراير المقبل.
وقررت البورصة إدراج أسهم الشركة بعد الزيادة المجانية على قاعدة البيانات مع تحديد سعر مرجعي على اسهم الشركة اعتبارا من بداية جلسة تداول يوم الخميس الموافق 23 فبراير كما يلي: 756 مليون سهم.
وكانت تقدمت شركة سيدي كرير للبتروكيماويات، إلى إدارة البورصة بمستندات قيد أسهم زيادة رأس مال الشركة المصدر و المدفوع من 1.26 مليار جنيه إلى 1.51 مليار جنيه.
وتقدر الزيادة بقيمة 252 مليون جنيه باصدار عدد 126 مليون سهم ( بتوزيع أسهم مجانية) و القيمة الأسمية قدرها 2 جنيه للسهم، تمويلًا من الأرباح المرحلة و أرباح العام الظاهرة بالقوائم المالية عن الفترة المنتهية في ديسمبر 2021.
وقالت البورصة إن المستندات المقدمة من الشركة جاري فحصها ودراستها تمهيدًا للعرض على لجنة القيد بالبورصة.
وكانت اعتمدت شركة سيدي كرير للبتروكيماويات، الموازنة التقديرية للعام الجاري 2023، بمستهدف ربح 889.64 مليون جنيه، وتسجيل مبيعات9.41 مليار جنيه.
وأضافت الشركة أنها قامت ببناء الموازنة التقديرية على أساس معامل تحويل الدولار بسعر 25 جنيه بالنسبة للبنود التي يتم تقديرها بالعملة الأجنبية.
وكانت أقرت الجمعية العامة غير العادية لشركة سيدي كرير للبتروكيماويات، زيادة رأس المال المصدر والمدفوع من 1.26 مليار جنيه إلى 1.51 مليار جنيه، بزيادة قدرها 252 مليون جنيه.
وتوزع الزيادة على 126 مليون سهم بقيمة اسمية 2 جنيه للسهم تمويلا من أرباح العام الماضي 2021، وذلك بواقع 1 سهم إلى كل 5 أسهم مع جبر الكسور لصالح صغار المساهمين.
كما وافقت العمومية غير العادية على تعديل المواد 6 و7 من النظام الأساسي للشركة في ضوء زيادة رأس المال المقترحة.