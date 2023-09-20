“سيدي كرير” تبحث إرجاء صفقة الاستحواذ على“إيثيدكو”

وقالت الشركة إن إرجاء الصفقة لحين انتهاء الإجراءات الخاصة بدراسة أحد المستثمرين الاستراتيجيين الاستحواذ على حصة في رأس مال“إيثيدكو” من خلال التخارج الجزئي لبعض مساهمي الشركة.

وكانت اعتمدت شركة سيدي كرير للبتروكيماويات، دراسة التقييم المالي الخاص بشركتي سيدي كرير والمصرية لإنتاج الإيثلين ومشتقاته“إيثيدكو”، بغرض الاستحواذ.

ووافق مجلس إدارة سيدي كرير على تنفيذ صفقة الاستحواذ على“إيثيدكو”، وصدق بشكل مبدئي على معامل المبادلة.

وقرر مجلس الإدارة زيادة رأسمال الشركة المصدر والمدفزع بحد أقصى عدد 876.9 مليون سهم، تخصص لمساهمي شركة إيثيدكو المستجيبون للمبادلة، مع عدم إعمال حقوق الأولوية في الاكتتاب للمساهمين القدامى في سيدي كرير.

وكشفت شركة سيدي كرير للبتروكيماويات، القيمة العادلة للشركة بالإضافة لشركة المصرية لإنتاج الإثيلين ومشتقاته (إيثيدكو) محل الاستحواذ؛ وفقاً لتقرير التقييم المالي للشركتين المعدة من شركة بيكر تلي للاستشارات المالية.

وأوضحت الشركة، أن القيمة العادلة لسيدي كرير بنهاية ديسمبر 2022، بلغت 23.13 مليار جنيه موزعة على 756 مليون سهم ليبلغ متوسط القيمة العادلة للسهم 30.6 جنيه.

وأضافت أن القيمة العادلة للمصرية لإنتاج الإيثلين“إيثيدكو” بنهاية ديسمبر 2022، بلغت 1.08 مليار دولار موزعة 13.86 مليون سهم ليبلغ متوسط القيمة العادلة للسهم 78.32 دولار.

وقد تم احتساب سعر الصرف لتحديد معامل المبادلة على أساس 30.9 جنيه للدولار، لتصبح القيمة العادلة لإيثيدكو بنهاية ديسمبر الماضي نحو 33.54 مليار جنيه.

ووافق مجلس إدارة شركة سيدي كرير للبتروكيماويات، على تقارير التقييم المالي لكل من الشركتين سيدي كرير للبتروكيماويات“سيدبك”، والشركة المصرية لإنتاج الإيثيلين“إيثيدكو”.

وتقارير القيمة العادلة معدة من قبل شركة بيكرتلي للاستشارات المالية (المستشار المالي المستقل).

وقالت الشركة، إنها في انتظار تقرير مراقب الحسابات لاعتماد التقارير، وذلك تمهيدًا لتنفيذ عملية الاستحواذ.

وأشارت إلى أنه سيتم الإعلان عن معامل مبادلة الأسهم بين الشركتين بعد الاعتماد والموافقة اللازمة.

وكانت سيدي كرير اعتمدت في مارس الماضي، دراسة القيمة العادلة للشركة المعدة من قبل شركة بيكرتلي للاستشارات المالية -مستشار مالي مستقل-.

وشركة NI CAPITAL هي مستشار عملية الاستحواذ على الشركة المصرية لإنتاج الإيثلين ومشتقاته- إيثيدكو ، وهي التي قامت باختيار المستشار المالي المستقل والقانوني لعملية الاستحواذ.

وتضاعفت أرباح شركة سيدي كرير للبتروكيماويات 1.07 مرة خلال الربع الأول من العام الجاري، لتصل 520 مليون جنيه جنيه، مقارنة بصافي ربح 251 مليون جنيه في الفترة المقارنة من 2022.

وزادت مبيعات الشركة خلال الربع الأول من العام الجاري لتصل إلى 3.61 مليار جنيه، مقابل مبيعات 2.19 مليار جنيه في الربع المقارن من العام الماضي.

وكانت كشفت شركة“سيدي كرير للبتروكيماويات”، مستجدات استحواذها على الشركة المصرية لإنتاج الايثلين ومشتقاته“إيثيدكو”.

وقالت الشركة، إنه جاري استيفاء متطلبات المستشار المالي والقانوني لعملية الاستجواذ للقيام بإعداد التقرير النهائي لكافة الأطراف.

وأضافت أنه حتى اللحظة لم ينتهي المستشار المالي من إعداد التقرير المالي النهائية الذي يحدد تفاصيل عملية الاستحواذ.

وكانت وافقت البورصة، على قيد أسهم زيادة رأس المال المصدر والمدفوع لشركة سيدي كرير للبتروكيماويات – سيدبك، من 1.260 مليار جنيه إلى 1.512 مليار جنيه.

وأوضحت البورصة، أن الزيادة قدرها 252 مليون جنيه موزعة على عدد 126 مليون سهم (بواقع 0.2 سهم مجانى لكل سهم أصلي قبل الزيادة) بالقيمة الاسمية البالغة 2 جنيه للسهم الواحد تمويلًا من الأرباح المرحلة و أرباح العام الظاهرة بالقوائم المالية 2021.

وينتهي الحق في التوزيع المجاني (بواقع 1سهم مجانى لكل 5 سهم اصلى ) لمشترى السهم حتى نهاية جلسة تداول يوم الأربعاء الموافق 22 فبراير المقبل.

وقررت البورصة إدراج أسهم الشركة بعد الزيادة المجانية على قاعدة البيانات مع تحديد سعر مرجعي على اسهم الشركة اعتبارا من بداية جلسة تداول يوم الخميس الموافق 23 فبراير كما يلي: 756 مليون سهم.

وكانت تقدمت شركة سيدي كرير للبتروكيماويات، إلى إدارة البورصة بمستندات قيد أسهم زيادة رأس مال الشركة المصدر و المدفوع من 1.26 مليار جنيه إلى 1.51 مليار جنيه.

وتقدر الزيادة بقيمة 252 مليون جنيه باصدار عدد 126 مليون سهم ( بتوزيع أسهم مجانية) و القيمة الأسمية قدرها 2 جنيه للسهم، تمويلًا من الأرباح المرحلة و أرباح العام الظاهرة بالقوائم المالية عن الفترة المنتهية في ديسمبر 2021.

وقالت البورصة إن المستندات المقدمة من الشركة جاري فحصها ودراستها تمهيدًا للعرض على لجنة القيد بالبورصة.

وكانت اعتمدت شركة سيدي كرير للبتروكيماويات، الموازنة التقديرية للعام الجاري 2023، بمستهدف ربح 889.64 مليون جنيه، وتسجيل مبيعات9.41 مليار جنيه.

وأضافت الشركة أنها قامت ببناء الموازنة التقديرية على أساس معامل تحويل الدولار بسعر 25 جنيه بالنسبة للبنود التي يتم تقديرها بالعملة الأجنبية.

وكانت أقرت الجمعية العامة غير العادية لشركة سيدي كرير للبتروكيماويات، زيادة رأس المال المصدر والمدفوع من 1.26 مليار جنيه إلى 1.51 مليار جنيه، بزيادة قدرها 252 مليون جنيه.

وتوزع الزيادة على 126 مليون سهم بقيمة اسمية 2 جنيه للسهم تمويلا من أرباح العام الماضي 2021، وذلك بواقع 1 سهم إلى كل 5 أسهم مع جبر الكسور لصالح صغار المساهمين.

كما وافقت العمومية غير العادية على تعديل المواد 6 و7 من النظام الأساسي للشركة في ضوء زيادة رأس المال المقترحة.