هشام هلال: التصميمات الهندسية الجيدة توفر 30% من التكلفة الإنشائية للمشروعات

قال المهندس هشام هلال، المؤسس والرئيس التنفيذى لشركة criteria design group، إن القطاع العقارى يواجه خلال الفترة الحالية العديد من التحديات التى تفرض البحث عن حلول هندسية لخفض تكلفة تنفيذ المشروعات.

وأضاف هلال لـ”البورصة”، أنه يجب الاستفادة من الموارد الطبيعية لتخفيض تكلفة الإنشاء والعمل على استغلالها، لأنها تسهم فى توفير تكلفة تنفيذ المشروع وتخفض أكثر من 25% من التكاليف الأساسية.

وأوضح أن الشركة قامت بتصميم مشروع الجامعة المصرية فى مدينة العلمين الجديدة، وتم الاعتماد فى التصميمات على الاستغلال الأمثل للموارد الطبيعية.

وأشار إلى أن التصميمات الهندسية الجيدة للمشروع تساهم فى توفير استهلاك الطاقة بنحو 45%، بالإضافة إلى توفير 30% من إجمالى التكلفة الإنشائية للمشروع.

وقال هلال، إن شركة“criteria design group” نجحت فى توفير 300 مليون جنيه من إجمالى تكلفة تنفيذ مشروع الجامعة المصرية بسبب التصميمات الهندسية.

وأضاف أن الشركة تعمل خلال الفترة الحالية على تصميم مشروع سياحى فى محافظة الأقصر، ويقام على مساحة 160 فدانا، ويضم وحدات بمساحات متنوعة ما بين غرف فندقية وفيلات وشاليهات.

وأوضح هلال، أن الشركة تعمل أيضا على تصميم 10 مشروعات خلال الفترة الحالية، وأغلبها فى العاصمة الإدارية الجديدة.

وقال هلال:“المشروعات التجارية أكثر المشروعات التى نستطيع من خلال التصميمات الجيدة التوفير فى تكلفة الإنشاءات بها، نتيجة الاعتماد على الموارد الطبيعية والاستغلال الأمثل لواجهات المشروع، وعدم وجود وحدات بالمشروع على واجهات خلفية”.

وأضاف أن خلق القيمة مع خفض التكلفة يحتاج إلى إبداع بالإضافة إلى أنه يمنح المطور العقارى الفرصة لبيع الوحدات بتسعير أفضل فى ظل التحديات الاقتصادية الحالية.

وأوضح هلال، أن شركات الاستشارات الهندسية والتصميمات تعمل دائما على تقديم الحلول المناسبة للمطورين العقاريين فى مراحل تنفيذ المشروعات وتحاول خلق التوازن بين القيمة والتكلفة لخلق نوعية من العقار بتصميمات ومعايير عالمية.

وقال إن الشركة تعتمد فى استراتيجيتها على الإبداع فى التصميمات التى تقدمها للمطورين وذلك على حسب طبيعة الموقع ومساحته ولكن هناك معايير ثابتة تتبعها الشركة فى تصميم كل المشروعات وهى الحفاظ على البيئة وأن يكون المشروع من ضمن المشاريع المستدامة.

وأضاف هلال، أن نسبة الطرقات والسلالم فى بعض المشروعات وصلت إلى 25%، ولكن الشركة نجحت فى تقليل تلك النسبة لإتاحة أكبر قدر ممكن من أرض المشروع لتحقيق الاستفادة منها.

وأوضح أن الشركة تتواجد فى جميع المؤتمرات التى تتعلق بالبيئة والاستدامة وشاركت فى مؤتمر المناخ“COP27” الذى عقد بمدينة شرم الشيخ للاستفادة من أى تطورات فى هذا الملف.

وقال هلال، إنه يجب تطبيق معايير الاستدامة والتى أصبحت ضرورة حتمية للحفاظ على موارد الدولة وذلك من خلال الانطلاق بتطبيقها فى المشروعات الكبرى سواء التى تنفذها الدولة أو تلك التى ينفذها القطاع الخاص.

وأضاف أن الالتزام بالمعايير العالمية واستدامة المبانى ليست رفاهية، وإن وظيفة الاستشارى المعمارى ليست فى تكييف العمارة تبعًا للظروف، بل زيادة القيمة التنافسية للوحدات من حيث الكفاءة والتكلفة والاستدامة، لذلك قبل أن نصل لهندسة القيمة يجب أن يكون هناك تصميم للمنتج البنائى سواء إدارى أو سكنى بشكل مستدام.