هشام هلال: التصميمات الهندسية الجيدة توفر 30% من التكلفة الإنشائية للمشروعات

(MENAFN- Al-BoNews) توفير 300 مليون جنيه من تكلفة إنشاء الجامعة المصرية فى“العلمين الجديدة”
قال المهندس هشام هلال، المؤسس والرئيس التنفيذى لشركة criteria design group، إن القطاع العقارى يواجه خلال الفترة الحالية العديد من التحديات التى تفرض البحث عن حلول هندسية لخفض تكلفة تنفيذ المشروعات.
وأضاف هلال لـ”البورصة”، أنه يجب الاستفادة من الموارد الطبيعية لتخفيض تكلفة الإنشاء والعمل على استغلالها، لأنها تسهم فى توفير تكلفة تنفيذ المشروع وتخفض أكثر من 25% من التكاليف الأساسية.
وأوضح أن الشركة قامت بتصميم مشروع الجامعة المصرية فى مدينة العلمين الجديدة، وتم الاعتماد فى التصميمات على الاستغلال الأمثل للموارد الطبيعية.
وأشار إلى أن التصميمات الهندسية الجيدة للمشروع تساهم فى توفير استهلاك الطاقة بنحو 45%، بالإضافة إلى توفير 30% من إجمالى التكلفة الإنشائية للمشروع.
وقال هلال، إن شركة“criteria design group” نجحت فى توفير 300 مليون جنيه من إجمالى تكلفة تنفيذ مشروع الجامعة المصرية بسبب التصميمات الهندسية.
وأضاف أن الشركة تعمل خلال الفترة الحالية على تصميم مشروع سياحى فى محافظة الأقصر، ويقام على مساحة 160 فدانا، ويضم وحدات بمساحات متنوعة ما بين غرف فندقية وفيلات وشاليهات.
وأوضح هلال، أن الشركة تعمل أيضا على تصميم 10 مشروعات خلال الفترة الحالية، وأغلبها فى العاصمة الإدارية الجديدة.
وقال هلال:“المشروعات التجارية أكثر المشروعات التى نستطيع من خلال التصميمات الجيدة التوفير فى تكلفة الإنشاءات بها، نتيجة الاعتماد على الموارد الطبيعية والاستغلال الأمثل لواجهات المشروع، وعدم وجود وحدات بالمشروع على واجهات خلفية”.
وأضاف أن خلق القيمة مع خفض التكلفة يحتاج إلى إبداع بالإضافة إلى أنه يمنح المطور العقارى الفرصة لبيع الوحدات بتسعير أفضل فى ظل التحديات الاقتصادية الحالية.
وأوضح هلال، أن شركات الاستشارات الهندسية والتصميمات تعمل دائما على تقديم الحلول المناسبة للمطورين العقاريين فى مراحل تنفيذ المشروعات وتحاول خلق التوازن بين القيمة والتكلفة لخلق نوعية من العقار بتصميمات ومعايير عالمية.
وقال إن الشركة تعتمد فى استراتيجيتها على الإبداع فى التصميمات التى تقدمها للمطورين وذلك على حسب طبيعة الموقع ومساحته ولكن هناك معايير ثابتة تتبعها الشركة فى تصميم كل المشروعات وهى الحفاظ على البيئة وأن يكون المشروع من ضمن المشاريع المستدامة.
وأضاف هلال، أن نسبة الطرقات والسلالم فى بعض المشروعات وصلت إلى 25%، ولكن الشركة نجحت فى تقليل تلك النسبة لإتاحة أكبر قدر ممكن من أرض المشروع لتحقيق الاستفادة منها.
وأوضح أن الشركة تتواجد فى جميع المؤتمرات التى تتعلق بالبيئة والاستدامة وشاركت فى مؤتمر المناخ“COP27” الذى عقد بمدينة شرم الشيخ للاستفادة من أى تطورات فى هذا الملف.
وقال هلال، إنه يجب تطبيق معايير الاستدامة والتى أصبحت ضرورة حتمية للحفاظ على موارد الدولة وذلك من خلال الانطلاق بتطبيقها فى المشروعات الكبرى سواء التى تنفذها الدولة أو تلك التى ينفذها القطاع الخاص.
وأضاف أن الالتزام بالمعايير العالمية واستدامة المبانى ليست رفاهية، وإن وظيفة الاستشارى المعمارى ليست فى تكييف العمارة تبعًا للظروف، بل زيادة القيمة التنافسية للوحدات من حيث الكفاءة والتكلفة والاستدامة، لذلك قبل أن نصل لهندسة القيمة يجب أن يكون هناك تصميم للمنتج البنائى سواء إدارى أو سكنى بشكل مستدام.
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