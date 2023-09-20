بقيادة المركبات الكهربائية .. مبيعات السيارات في أوروبا تواصل ارتفاعها للشهر الثالث عشر على التوالي

بقيادة المركبات الكهربائية .. مبيعات السيارات في أوروبا تواصل ارتفاعها للشهر الثالث عشر على التوالي
التاريخ
9/20/2023 5:13:47 AM
(MENAFN- Al-BoNews)
واصلت مبيعات السيارات في أوروبا ارتفاعها للشهر الثالث عشر على التوالي بدعم من نمو المركبات الكهربائية، وذلك حسب بيانات رابطة مصنعي السيارات الأوروبية.
وارتفعت تسجيلات السيارات الجديدة بنسبة 21% إلى 904.509 ألف سيارة في أغسطس، مع زيادة مبيعات السيارات العاملة بالكهرباء حوالي الضعف.
وكانت“فولكس فاجن جروب” الأكثر مبيعًا في المنطقة إذ زادت مبيعاتها 20.5% على أساس سنوي إلى 240.482 ألف وحدة في أغسطس، تلتها“ستيلانتس” التي ارتفعت مبيعاتها 6.3% عند 145.392 ألف.
وزاد عدد السيارات الكهربائية الجديدة التي سجلت عبر أوروبا بنسبة 102% في أغسطس إلى 197 ألف سيارة تقريبًا.
أرقام
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