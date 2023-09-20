بقيادة المركبات الكهربائية .. مبيعات السيارات في أوروبا تواصل ارتفاعها للشهر الثالث عشر على التوالي

وارتفعت تسجيلات السيارات الجديدة بنسبة 21% إلى 904.509 ألف سيارة في أغسطس، مع زيادة مبيعات السيارات العاملة بالكهرباء حوالي الضعف.

وكانت“فولكس فاجن جروب” الأكثر مبيعًا في المنطقة إذ زادت مبيعاتها 20.5% على أساس سنوي إلى 240.482 ألف وحدة في أغسطس، تلتها“ستيلانتس” التي ارتفعت مبيعاتها 6.3% عند 145.392 ألف.

وزاد عدد السيارات الكهربائية الجديدة التي سجلت عبر أوروبا بنسبة 102% في أغسطس إلى 197 ألف سيارة تقريبًا.

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