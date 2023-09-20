اليوم.. نهاية حق توزيع الأسهم المجانية لـ”أيكون”

(MENAFN- Al-BoNews)
قررت شركة الصناعات الهندسية المعمارية للانشاء والتعمير“أيكون”، أن ينتهي الحق في توزيع الأسهم المجانية الناتجة عن زيادة رأسمال الشركة باغلاق جلسة اليوم 20 سبتمبر.
وتقرر توزيع الأسهم المجانية بواقع 0.20 سهم مجاني لكل سهم أصلي قبل الزيادة اعتبارًا من جلسة غدًا 21 سبتمبر.
وتقدمت شركة الصناعات الهندسية المعمارية للانشاء والتعمير” أيكون”، إلى إدارة البورصة بمستندات زيادة رأسمال الشركة المصدر من 485 مليون جنيه إلى 582 مليون جنيه.
وقالت البورصة إن المستندات المقدمة من الشركة جاري فحصها واستكمالها لعرضها على لجنة القيد.
وكانت وافقت الجمعية العامة العادية لشركة الصناعات الهندسية المعمارية للانشاء والتعمير” أيكون”، على زيادة رأس المال المصدر للشركة من 485 مليون جنيه إلى 582 مليون جنيه.
وأوضحت الشركة، أن الزيادة قدرها 97 مليون جنيه موزعة على 24.25 مليون سهم بقيمة اسمية 4 جنيه للسهم تمول من احتياطي ناتج عن التقسيم والظاهر في القوائم المالية 2022.
وقالت إن الزيادة بواقع توزيع سهم مجاني لكل 5 أسم أصلية مع جبر الكسور لصالح صغار المستثمرين.
واعتمدت الجمعية مقترح مجلس الإدارة باستخدام 97 مليون جنيه من حساب احتياطي ناتج عن الانقسام والظاهر بالقوائم المالية المنهية في 31 ديسمبر 2022 لزيادة رأسمال الشركة المصدر.
كما وافقت العمومية على تحويل مبلغ 22.74 مليون جنيه من حساب احتياطي ناتج عن الانقسام إلى حساب الاحتياطي القانوني.
ارتفعت أرباح شركة الصناعات الهندسية المعمارية للإنشاء والتعمير“أيكون”، خلال العام الماضي، لتصل 132.3 مليون جنيه، مقارنة بربح 103.38 مليون جنيه خلال 2021.
وزادت إيرادات الشركة خلال العام الماضي إلى 2.3 مليار جنيه، مقارنة بــ2.09 مليار خلال 2021.
ووافقت لجنة القيد بالبورصة، على تعديل غرض شركة الصناعات الهندسية المعمارية للانشاء و التعمير“أيكون”، نتيجة إعادة الهيكلة بالتقسيم راسيا إلى (شركة قاسمة و شركتين منقسمتين).
جاء ذلك في ضوء تعديل المادة (3) من النظام الأساسي للشركة.
وتضمن التعديل إضافة فقرة” الاستثمار والمساهمة والاشتراك بصورة مباشرة وغير مباشرة في الشركات التي تعمل في كافة المجالات والأنشطة الصناعية والإنشاءات الهندسية ... الخ”.
وكان وافق مجلس إدارة شركة الصناعات الهندسية المعمارية للإنشاء والتعمير-ايكون، على تقسيم الشركة إلى شركتين منفصلتين لفصل الأصول غير المستغلة فى شركة منفصلة لتعظيم الاستفادة.
وأوضحت الشركة أن الشركة القاسمة تختص بذات الغرض في صناعة وتجارة الآلات والمعدات والمركبات والمواد المعمارية والأعمال التجارية والتوكيلات والاستيراد والتصدير، والشركة المنقسمة تختص بالعمل على الاستغلال الأمثل للأصول العقارية غير المستغلة.
وأشارت الشركة إلى أن الشركة القاسمة ستظل محتفظة بقيدها في البورصة، والشركة المنقسمة سيتم تأسيسها تأسيسا مبدئيا نتيجة لعملية التقسيم، كما سيتم طرحها في البورصة فور التأسيس.
وقال طارق عبد الحميد، مدير علاقات المستثمرين بالشركة، إن الشركة لا تحتاج لتقسيم القيمة الأسمية، حيث ستظل الشركة القاسمة برأسمال 480 مليون جنيه وقيمة أسمية 4 جنيهات للسهم.
وذكر أن الشركة الجديدة سيصبح رأسمالها 121.25 مليون جنيه وبقيمة أسمية 1 جنيه للسهم، تمويلا من الاحتياطي لدى الشركة الذي يبلغ 183 مليون جنيه.
وقال عبد الحميد، لـ”البورصة” إن الشركة تدرس حاليا عملية التقسيم وسيتم دعوة الجمعية العمومية للبدء في إجراءات التقسيم، موضحا أنه من المتوقع أن تنتهي عملية التقسيم في الريع الثاني من العام المقبل2021.
ويذكر أن الشركة قامت بتحديد مكتب حازم حسن كمستشار مالي لعملية التقسيم.
وأوضح عبد الحميد، أن التقسيم جاء بسبب أن إيرادات التشغيل والإيرادات الأخرى غير معبرة عن نشاط الشركة، فقررت الشركة إنشاء كيان جديد لتصبح إيرادات كل شركة منفصلة.
واضاف أن الشركة تستهدف الاستغلال الأمثل للأصول حيث تمتلك أراضي غير مستغلة، موضحا ان غرض الشركة لا يسمح باستغلال هذه الأراضي غير عن طريق التأجير كأرض فضاء.
تابع أن التقسيم سيسمح بتأجير تلك الأراضي كمباني إدارية ووحدات مما يعود على الشركة بإيرادات أعلى.
وذكر عبد الحميد، أن مساحة الأراضي المملوكة للشركة تبلغ 228.4 ألف متر مربع، مشيرا إلى أنه سيتم تقسيم الأراضي بين الشركتين لتمتلك الشركة القاسمة 61 ألف متر مربع بينما تمتلك الشركة المنقسمة 167 ألف متر مربع.
وأشار عبد الحميد إلى أنه سيتم نقل استثمارات الشركة بشركة صن انفينيت ايست للطاقة الشمسية والتي تبلغ قيمتها الدفترية 11.3 مليون جنيه، إلى الشركة الجديدة، موضحا ان نسبة مساهمة الشركة في“صن انفينيت” تبلغ 74%.
وتابع ان الشركة القاسمة ستحتفظ بباقي بنود الاستثمارات في شركات تابعة والتي تتمثل في شركة“أكرو مصر للشدات” بنسبة 78.8% وشركة“أكرو دالميني” بنسبة 99.9% وشركة“دالميني ايجيبت” بنسبة 99.9%.
وذكر أن أرصدة العملاء والمستحقات ذات علاقة والنقدية ستنتقل للشركة الجديدة والتي تمثل 90 مليون جنيه، بينما ستتولي الشركة القاسمة تخصيم الأرصدة من العملاء.
وقال إن“ايكون” تعاقدت العام الماضي على شراء 5 وحدات إدارية في“كايرو فيستيفال”، حيث تم سداد 11 مليون جنيه من قيمة الوحدات، موضحا أن هذه الوحدات ورصيدها سينتقل للشركة الجديدة.
واشار إلى أن الشركة تستهدف توسعات مستقبلية بافتتاح فروع جديدة وفتح أسواق تصديرية جديدة، حيث تستهدف الشركة زيادة التصدير بنسبة 25% خلال 5 سنوات.