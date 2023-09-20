اليوم.. نهاية حق توزيع الأسهم المجانية لـ”أيكون”

وتقرر توزيع الأسهم المجانية بواقع 0.20 سهم مجاني لكل سهم أصلي قبل الزيادة اعتبارًا من جلسة غدًا 21 سبتمبر.

وتقدمت شركة الصناعات الهندسية المعمارية للانشاء والتعمير” أيكون”، إلى إدارة البورصة بمستندات زيادة رأسمال الشركة المصدر من 485 مليون جنيه إلى 582 مليون جنيه.

وقالت البورصة إن المستندات المقدمة من الشركة جاري فحصها واستكمالها لعرضها على لجنة القيد.

وكانت وافقت الجمعية العامة العادية لشركة الصناعات الهندسية المعمارية للانشاء والتعمير” أيكون”، على زيادة رأس المال المصدر للشركة من 485 مليون جنيه إلى 582 مليون جنيه.

وأوضحت الشركة، أن الزيادة قدرها 97 مليون جنيه موزعة على 24.25 مليون سهم بقيمة اسمية 4 جنيه للسهم تمول من احتياطي ناتج عن التقسيم والظاهر في القوائم المالية 2022.

وقالت إن الزيادة بواقع توزيع سهم مجاني لكل 5 أسم أصلية مع جبر الكسور لصالح صغار المستثمرين.

واعتمدت الجمعية مقترح مجلس الإدارة باستخدام 97 مليون جنيه من حساب احتياطي ناتج عن الانقسام والظاهر بالقوائم المالية المنهية في 31 ديسمبر 2022 لزيادة رأسمال الشركة المصدر.

كما وافقت العمومية على تحويل مبلغ 22.74 مليون جنيه من حساب احتياطي ناتج عن الانقسام إلى حساب الاحتياطي القانوني.

ارتفعت أرباح شركة الصناعات الهندسية المعمارية للإنشاء والتعمير“أيكون”، خلال العام الماضي، لتصل 132.3 مليون جنيه، مقارنة بربح 103.38 مليون جنيه خلال 2021.

وزادت إيرادات الشركة خلال العام الماضي إلى 2.3 مليار جنيه، مقارنة بــ2.09 مليار خلال 2021.

ووافقت لجنة القيد بالبورصة، على تعديل غرض شركة الصناعات الهندسية المعمارية للانشاء و التعمير“أيكون”، نتيجة إعادة الهيكلة بالتقسيم راسيا إلى (شركة قاسمة و شركتين منقسمتين).

جاء ذلك في ضوء تعديل المادة (3) من النظام الأساسي للشركة.

وتضمن التعديل إضافة فقرة” الاستثمار والمساهمة والاشتراك بصورة مباشرة وغير مباشرة في الشركات التي تعمل في كافة المجالات والأنشطة الصناعية والإنشاءات الهندسية ... الخ”.

وكان وافق مجلس إدارة شركة الصناعات الهندسية المعمارية للإنشاء والتعمير-ايكون، على تقسيم الشركة إلى شركتين منفصلتين لفصل الأصول غير المستغلة فى شركة منفصلة لتعظيم الاستفادة.

وأوضحت الشركة أن الشركة القاسمة تختص بذات الغرض في صناعة وتجارة الآلات والمعدات والمركبات والمواد المعمارية والأعمال التجارية والتوكيلات والاستيراد والتصدير، والشركة المنقسمة تختص بالعمل على الاستغلال الأمثل للأصول العقارية غير المستغلة.

وأشارت الشركة إلى أن الشركة القاسمة ستظل محتفظة بقيدها في البورصة، والشركة المنقسمة سيتم تأسيسها تأسيسا مبدئيا نتيجة لعملية التقسيم، كما سيتم طرحها في البورصة فور التأسيس.

وقال طارق عبد الحميد، مدير علاقات المستثمرين بالشركة، إن الشركة لا تحتاج لتقسيم القيمة الأسمية، حيث ستظل الشركة القاسمة برأسمال 480 مليون جنيه وقيمة أسمية 4 جنيهات للسهم.

وذكر أن الشركة الجديدة سيصبح رأسمالها 121.25 مليون جنيه وبقيمة أسمية 1 جنيه للسهم، تمويلا من الاحتياطي لدى الشركة الذي يبلغ 183 مليون جنيه.

وقال عبد الحميد، لـ”البورصة” إن الشركة تدرس حاليا عملية التقسيم وسيتم دعوة الجمعية العمومية للبدء في إجراءات التقسيم، موضحا أنه من المتوقع أن تنتهي عملية التقسيم في الريع الثاني من العام المقبل2021.

ويذكر أن الشركة قامت بتحديد مكتب حازم حسن كمستشار مالي لعملية التقسيم.

وأوضح عبد الحميد، أن التقسيم جاء بسبب أن إيرادات التشغيل والإيرادات الأخرى غير معبرة عن نشاط الشركة، فقررت الشركة إنشاء كيان جديد لتصبح إيرادات كل شركة منفصلة.

واضاف أن الشركة تستهدف الاستغلال الأمثل للأصول حيث تمتلك أراضي غير مستغلة، موضحا ان غرض الشركة لا يسمح باستغلال هذه الأراضي غير عن طريق التأجير كأرض فضاء.

تابع أن التقسيم سيسمح بتأجير تلك الأراضي كمباني إدارية ووحدات مما يعود على الشركة بإيرادات أعلى.

وذكر عبد الحميد، أن مساحة الأراضي المملوكة للشركة تبلغ 228.4 ألف متر مربع، مشيرا إلى أنه سيتم تقسيم الأراضي بين الشركتين لتمتلك الشركة القاسمة 61 ألف متر مربع بينما تمتلك الشركة المنقسمة 167 ألف متر مربع.

وأشار عبد الحميد إلى أنه سيتم نقل استثمارات الشركة بشركة صن انفينيت ايست للطاقة الشمسية والتي تبلغ قيمتها الدفترية 11.3 مليون جنيه، إلى الشركة الجديدة، موضحا ان نسبة مساهمة الشركة في“صن انفينيت” تبلغ 74%.

وتابع ان الشركة القاسمة ستحتفظ بباقي بنود الاستثمارات في شركات تابعة والتي تتمثل في شركة“أكرو مصر للشدات” بنسبة 78.8% وشركة“أكرو دالميني” بنسبة 99.9% وشركة“دالميني ايجيبت” بنسبة 99.9%.

وذكر أن أرصدة العملاء والمستحقات ذات علاقة والنقدية ستنتقل للشركة الجديدة والتي تمثل 90 مليون جنيه، بينما ستتولي الشركة القاسمة تخصيم الأرصدة من العملاء.

وقال إن“ايكون” تعاقدت العام الماضي على شراء 5 وحدات إدارية في“كايرو فيستيفال”، حيث تم سداد 11 مليون جنيه من قيمة الوحدات، موضحا أن هذه الوحدات ورصيدها سينتقل للشركة الجديدة.

واشار إلى أن الشركة تستهدف توسعات مستقبلية بافتتاح فروع جديدة وفتح أسواق تصديرية جديدة، حيث تستهدف الشركة زيادة التصدير بنسبة 25% خلال 5 سنوات.