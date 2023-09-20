“تطوير مصر”: 12 مليار جنيه مبيعات تعاقدية خلال النصف الأول من 2023

وقال الدكتور أحمد شلبى، الرئيس التنفيذى والعضو المنتدب لشركة تطوير مصر:“بالرغم من التحديات الاقتصادية العالمية والمحلية التى ألقت بظلالها على جميع القطاعات الاقتصادية ومن ضمنها القطاع العقارى، نجحت تطوير مصر فى تحقيق 12 مليار جنيه مبيعات خلال النصف الأول من 2023، مقابل 3.1 مليار جنيه تم تحقيقها خلال نفس الفترة من العام الماضى بنسبة نمو 400%، لتصبح أعلى مبيعات تسجلها تطوير مصر فى تاريخها عن نفس الفترة”.

كما رفعت تطوير مصر مستهدفاتها البيعية هذا العام من 15 إلى 18 مليار جنيه مصرى، وأكد:” الشركة مستمرة فى البحث عن فرص استثمارية جديدة تسهم فى تحقيق رؤيتنا الطموحة لخلق مجتمعات عمرانية متكاملة قائمة على الابتكار والاستدامة والجودة بما يضمن خلق قيمة مضافة لقاطنى ورواد مشروعاتنا والمناطق المجاورة”.

وعلى مستوى التوسعات المحلية، نجحت تطوير مصر فى إطلاق سادس مشروع لها وهو ثالث مشروع بالساحل الشمالى باسم“سولت” ويقع فى الكيلو 185 على طريق الإسكندرية مطروح ويشغل مساحة 300 فدان.

ويقدم المشروع وحدات متنوعة ما بين شاليهات وفيلات منفصلة وتاون وتوين هاوس بمساحات مختلفة تبدأ من 95 مترا مربعا وحتى 350 مترا مربعا، ويتضمن المخطط العام للمشروع إطلالة مباشرة لمعظم وحداته على واجهة مائية سواء البحر أو البحيرات.

وفيما يتعلق بعمليات التسليم، نجحت تطوير مصر فى تجهيز 2600 وحدة للتسليم فى مشروعاتها المختلفة حتى النصف الأول من عام 2023، ومن المستهدف أن يصل إجمالى عدد الوحدات التى سيتم تسليمها إلى 3600 وحدة بحلول نهاية هذا العام.

من ناحية أخرى، أعلنت شركة تطوير مصر مؤخرًا عن تسليم 120 وحدة على البحر مباشرة بمشروع“دى باى” الساحل الشمالى بعد عامين فقط من إطلاق المشروع، إلى جانب تهيئة المرحلة الأولى من شاطئ البحر بطول 320 مترا وتشغيل بحيرتين بالمشروع على مساحة إجمالية 2600 متر مسطح لتتيح لكل الوحدات الاستمتاع بإطلالة على المياه، ويأتى ذلك تكليلًا لنجاح خطة إدارة“تطوير مصر” فى ضخ استثمارات ضخمة خلال الفترة الماضية لتسريع وتيرة الأعمال الإنشائية بمختلف مشروعات الشركة؛ لزيادة معدلات التسليم وبأعلى مستويات الجودة.

كما أقامت تطوير مصر شراكات مع كبرى الشركات فى مجالات الضيافة والتمويل الاستهلاكى والأثاث لتقديم باقة من الخدمات المتنوعة للتيسير على العملاء الانتقال للإقامة بمشروع“دى باى” والاستمتاع طوال موسم الصيف.

بالإضافة إلى إطلاق أكاديمية رياضية تحت اسم“Sports Society”، والتى تتضمن معسكرات تدريبية وأنشطة رياضية تناسب مختلف الأعمار بالتعاون مع مدربين محترفين عالميين بمختلف الألعاب الرياضية، تحت إدارة شركة“Dynamo Sports Management”.

وعلى صعيد آخر تمكنت الشركة من إطلاق المرحلة الثانية من الكريستال لاجون فى مشروع فوكا باى خلال موسم الصيف، وبذلك نجحت مشروعات تطوير مصر فى الساحل الشمالى أن تصبح وجهة مفضلة للعديد من رواد الساحل خلال موسم الصيف، بفضل ما توفره من وحدات سكنية متنوعة فى التصميمات والمساحات لتلبى مختلف الأذواق، وأيضا توفير بدائل متنوعة لفرش هذه الوحدات مع توفير خدمات متكاملة من صيانة وأمن ونظافة بالإضافة لتوفير خدمات الضيافة الفندقية مما يعكس استراتيجية الشركة لتقديم قيمة مضافة لعملائها وتوفير مزيج متميز يجمع بين الاستمتاع بالمناخ المعتدل والشاطئ والبحيرات والأنشطة الرياضية طوال النهار، وحضور الحفلات والعروض الموسيقية المسائية.

وفى سياق متصل، شاركت تطوير مصر بمعرض سيتى سكيب جلوبال فى العاصمة السعودية الرياض خلال الفترة من 10-13 سبتمبر الجارى.

وتأتى مشاركة تطوير مصر فى المعرض فى إطار دعم رؤيتها الخاصة بتصدير العقار المصرى للخارج واستراتيجيتها للتوسع فى الأسواق الإقليمية من خلال تعزيز شراكاتها فى المنطقة مع جهات وهيئات متعددة، مثل وزارتى الاستثمار، والشؤون البلدية والقروية والإسكان بالمملكة العربية السعودية ومجموعة نايف الراجحى الاستثمارية.

وسبق لشركة تطوير مصر الإعلان فى شهر مارس الماضى عن توقيع الدكتور أحمد شلبى، الرئيس التنفيذى والعضو المنتدب للشركة، مذكرة تفاهم مع الاستاذ فهد بن جمال النعيم، وكيل الوزارة لتطوير الاستثمارات بوزارة الاستثمار السعودية، والأستاذ عبدالرحمن الطويل، وكيل الوزارة لتحفيز المعروض السكنى والتطوير العقارى بوزارة الشئون البلدية والقروية والإسكان، لبحث فرص الاستثمار العقارى الواعدة بالمملكة، وكيفية الاستفادة من المبادرات الحكومية لتيسير إجراءات أعمال التطوير العقارى، وجاء هذا الإعلان على هامش مشاركة شركة تطوير مصر بمعرض MIPIM أكبر وأشهر معرض عقارى فى العالم.

كما أعلنت شركة تطوير مصر فى مايو الماضى عن توقيع عقد شراكة استراتيجية مع مجموعة نايف الراجحى الاستثمارية، إحدى كبرى الشركات السعودية العاملة فى مجالات العقارات وأسواق المال والشراكات والاستحواذات، لإنشاء شركة مشتركة فى مجال التطوير العقارى، لتطوير المشاريع العمرانية المتكاملة والمنتجعات السياحية بمعايير عالمية فى المملكة، بهدف تحقيق قيمة مضافة للسوق العقارى السعودى من خلال خبرات كلاً من الكيانين، وذلك بهدف المساهمة فى تحقيق رؤية المملكة 2030.

وفى إطار سعيها إلى التوسع فى الأسواق الإقليمية، اختارت شركة تطوير مصر السعودية لتصبح أول خطوة للتوسع لها خارج مصر من خلال الشراكة مع مجموعة نايف الراجحى الاستثمارية وتسعى هذه الشراكة لتحقيق التعاون وتبادل الخبرات بين الشركتين فى المجال العقارى، وتماشياً مع رؤية الشركتين الاستراتيجية لتحقيق التنمية العمرانية المتكاملة التى تشمل تطوير مشروعات تقدم جودة حياة متميزة مع تقديم الخدمات المختلفة من تشغيل وإدارة المجتمعات، وتعمل الشركتين حالياً على الانتهاء من جميع الإجراءات الخاصة بإطلاق الكيان المشترك وطرح أولى مشروعاته فى السوق السعودى وبالتحديد فى مدينة الرياض.