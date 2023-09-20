بي واي دي تستحوذ على ربع مبيعات السيارات الكهربائية في جنوب شرق آسيا خلال الربع الثاني

بي واي دي تستحوذ على ربع مبيعات السيارات الكهربائية في جنوب شرق آسيا خلال الربع الثاني
التاريخ
9/20/2023 5:13:46 AM
(MENAFN- Al-BoNews)
استحوذت صانعة السيارات الصينية“بي واي دي” على نحو ربع مبيعات السيارات الكهربائية في أسواق جنوب شرق آسيا خلال الربع الثاني من العام، بفضل شراكاتها المتنوعة مع موزعي السيارات في المنطقة.
وأوضح تقرير صدر عن شركة“كاونتر بوينت” المتخصصة في دراسات سوق التكنولوجيا، استحواذ“بي واي دي” على 26% من مبيعات السيارات الكهربائية في أسواق جنوب شرق آسيا.
وقال“سومين ماندال” محلل الأسواق لدى“كاونتر بوينت” في تصريح لوكالة“رويترز” إن تركيز“بي واي دي” في الوقت الراهن ينصب على انتشار علامتها التجارية وليس زيادة هامش الربح.
وتتعاون“بي واي دي” مع عدد من الموزعين المحليين في هذا السوق الصاعد، مثل“سايم داربي” في أسواق ماليزيا وسنغافورة، و”بكري آند برذرز” في إندونيسيا، و”أيالا” في الفلبين، و”ريفر أوتوموتيف” في تايلاند.
وأضاف“ماندال” أن توفير“بي واي دي” هوامش أرباح عالية بالنسبة للموزعين سوف يمكنها من تعزيز مستويات الثقة والولاء لعلامتها التجارية، وتمهيد الطريق أمام المزيد من التوسع.
أرقام
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