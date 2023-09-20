بي واي دي تستحوذ على ربع مبيعات السيارات الكهربائية في جنوب شرق آسيا خلال الربع الثاني

وأوضح تقرير صدر عن شركة“كاونتر بوينت” المتخصصة في دراسات سوق التكنولوجيا، استحواذ“بي واي دي” على 26% من مبيعات السيارات الكهربائية في أسواق جنوب شرق آسيا.

وقال“سومين ماندال” محلل الأسواق لدى“كاونتر بوينت” في تصريح لوكالة“رويترز” إن تركيز“بي واي دي” في الوقت الراهن ينصب على انتشار علامتها التجارية وليس زيادة هامش الربح.

وتتعاون“بي واي دي” مع عدد من الموزعين المحليين في هذا السوق الصاعد، مثل“سايم داربي” في أسواق ماليزيا وسنغافورة، و”بكري آند برذرز” في إندونيسيا، و”أيالا” في الفلبين، و”ريفر أوتوموتيف” في تايلاند.

وأضاف“ماندال” أن توفير“بي واي دي” هوامش أرباح عالية بالنسبة للموزعين سوف يمكنها من تعزيز مستويات الثقة والولاء لعلامتها التجارية، وتمهيد الطريق أمام المزيد من التوسع.

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