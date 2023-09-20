Wednesday, 20 September 2023 01:51 GMT

بي واي دي تستحوذ على ربع مبيعات السيارات الكهربائية في جنوب شرق آسيا خلال الربع الثاني

9/20/2023 5:13:46 AM
(MENAFN- Al-BoNews) استحوذت صانعة السيارات الصينية“بي واي دي” على نحو ربع مبيعات السيارات الكهربائية في أسواق جنوب شرق آسيا خلال الربع الثاني من العام، بفضل شراكاتها المتنوعة مع موزعي السيارات في المنطقة.

وأوضح تقرير صدر عن شركة“كاونتر بوينت” المتخصصة في دراسات سوق التكنولوجيا، استحواذ“بي واي دي” على 26% من مبيعات السيارات الكهربائية في أسواق جنوب شرق آسيا.

وقال“سومين ماندال” محلل الأسواق لدى“كاونتر بوينت” في تصريح لوكالة“رويترز” إن تركيز“بي واي دي” في الوقت الراهن ينصب على انتشار علامتها التجارية وليس زيادة هامش الربح.

وتتعاون“بي واي دي” مع عدد من الموزعين المحليين في هذا السوق الصاعد، مثل“سايم داربي” في أسواق ماليزيا وسنغافورة، و”بكري آند برذرز” في إندونيسيا، و”أيالا” في الفلبين، و”ريفر أوتوموتيف” في تايلاند.

وأضاف“ماندال” أن توفير“بي واي دي” هوامش أرباح عالية بالنسبة للموزعين سوف يمكنها من تعزيز مستويات الثقة والولاء لعلامتها التجارية، وتمهيد الطريق أمام المزيد من التوسع.

أرقام

MENAFN20092023000202011048ID1107105100

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث