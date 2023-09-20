((السعيد)) للأسمدة تستهدف 750 مليون جنيه مبيعات بنهاية العام الجارى

تستهدف شركة السعيد للتجارة والتوزيع وتصنيع الأسمدة والكيماويات، الوصول بمبيعاتها إلى 750 مليون جنيه بنهاية العام الجارى مقابل 600 مليون جنيه العام الماضى وذلك بدعم دخول أسواق تصديرية جديدة.

قال محمد عادل، نائب رئيس مجلس إدارة الشركة، إن الطاقة الإنتاجية للشركة تصل إلى 80 ألف طن سنويًا، كما تعد الشركة وكيل معتمد لبعض العلامات التجارية مثل أبو قير للأسمدة، والسويس لصناعة الاسمدة.

ذكر أن الشركة تخطط لتصدير 30% من إجمالى الطاقة الإنتاجية خلال العام المقبل لإفريقيا وبعض دول الشرق الأوسط لتوفير سيولة دولارية لشراء الخامات ومستلزمات الإنتاج.

وتنتج الشركة سلفات الماغنسيوم بإنتاجية تصل إلى 36 ألف طن سنويًا، وحامض الفوسفوريك والكبريت الزراعى بطاقة 30 ألف طن وسماد“NPK” بنحو 12 ألف طن سنويًا.

أشار إلى أن أبرز المشكلات التى تواجه الشركة تباطؤ فتح الاعتمادات المستندية من قبل البنوك ما أدى إلى تأخير استيراد 10 شحنات بقيمة 2 مليون دولار لعدة شهور.

أوضح، أن الشركة تستورد 40% من خاماتها وتعتمد على 60% من السوق المحلى، ولكن الاضطرابات والحروب العالمية، ومنها الحرب الروسية الأوكرانية أثرت على سلاسل الإمداد العالمية.

وارتفعت صادرات مصر من الأسمدة لتسجل 3.3 مليار دولار خلال العام الماضى، مقارنة بـ 2.2 مليار دولار خلال عام 2021.

لفت إلى أن ارتفاع معدلات التضخم لمستويات قياسية أدت إلى إعاقة حركة التوسعات حاليًا، حيث سجل سعر طن البوتاسيوم نحو 35 ألف جنيه، مقارنة بـ 12 ألف جنيه قبل 8 شهور، ما دفع المزارعين إلى ترشيد وتقليل استهلاكهم للكميات.

وتأسست ((السعيد)) للأسمدة منذ أكثر من 30 عامًا، وبدأت نشاطها بتجارة الأسمدة والكيماويات كوكيل لمعظم شركات تصنيع الأسمدة المحلية، حتى تحولت للتصنيع بمصنعها بوادى النطرون عام 2019، وتملك الشركة مقر فى الشيخ زايد، والسادات والمنوفية.