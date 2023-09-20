((السعيد)) للأسمدة تستهدف 750 مليون جنيه مبيعات بنهاية العام الجارى

((السعيد)) للأسمدة تستهدف 750 مليون جنيه مبيعات بنهاية العام الجارى
التاريخ
9/20/2023 5:13:46 AM
(MENAFN- Al-BoNews) عادل: الشركة تسعى إلى تصدير 30% من الإنتاج خلال 2024
تستهدف شركة السعيد للتجارة والتوزيع وتصنيع الأسمدة والكيماويات، الوصول بمبيعاتها إلى 750 مليون جنيه بنهاية العام الجارى مقابل 600 مليون جنيه العام الماضى وذلك بدعم دخول أسواق تصديرية جديدة.
قال محمد عادل، نائب رئيس مجلس إدارة الشركة، إن الطاقة الإنتاجية للشركة تصل إلى 80 ألف طن سنويًا، كما تعد الشركة وكيل معتمد لبعض العلامات التجارية مثل أبو قير للأسمدة، والسويس لصناعة الاسمدة.
ذكر أن الشركة تخطط لتصدير 30% من إجمالى الطاقة الإنتاجية خلال العام المقبل لإفريقيا وبعض دول الشرق الأوسط لتوفير سيولة دولارية لشراء الخامات ومستلزمات الإنتاج.
وتنتج الشركة سلفات الماغنسيوم بإنتاجية تصل إلى 36 ألف طن سنويًا، وحامض الفوسفوريك والكبريت الزراعى بطاقة 30 ألف طن وسماد“NPK” بنحو 12 ألف طن سنويًا.
أشار إلى أن أبرز المشكلات التى تواجه الشركة تباطؤ فتح الاعتمادات المستندية من قبل البنوك ما أدى إلى تأخير استيراد 10 شحنات بقيمة 2 مليون دولار لعدة شهور.
أوضح، أن الشركة تستورد 40% من خاماتها وتعتمد على 60% من السوق المحلى، ولكن الاضطرابات والحروب العالمية، ومنها الحرب الروسية الأوكرانية أثرت على سلاسل الإمداد العالمية.
وارتفعت صادرات مصر من الأسمدة لتسجل 3.3 مليار دولار خلال العام الماضى، مقارنة بـ 2.2 مليار دولار خلال عام 2021.
لفت إلى أن ارتفاع معدلات التضخم لمستويات قياسية أدت إلى إعاقة حركة التوسعات حاليًا، حيث سجل سعر طن البوتاسيوم نحو 35 ألف جنيه، مقارنة بـ 12 ألف جنيه قبل 8 شهور، ما دفع المزارعين إلى ترشيد وتقليل استهلاكهم للكميات.
وتأسست ((السعيد)) للأسمدة منذ أكثر من 30 عامًا، وبدأت نشاطها بتجارة الأسمدة والكيماويات كوكيل لمعظم شركات تصنيع الأسمدة المحلية، حتى تحولت للتصنيع بمصنعها بوادى النطرون عام 2019، وتملك الشركة مقر فى الشيخ زايد، والسادات والمنوفية.
MENAFN20092023000202011048ID1107105099
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.