عمومية تنمية الصادرات تقر تعديل النظام الأساسي - جريدة البورصة

وصدقت العمومية على تعديل المادة 5 من النظام الأساسي في ضوء ما أسفر عنه الاكتتاب في زيادة رأس مال المصري لتنمية الصادرات بمبلغ مليار جنيه.

وكان قرر البنك المصري لتنمية الصادرات، تشكيل لجنة تختص بوضع خارطة طريق لتوفيق أوضاعه وإعداد النظام الأساسي الجديد للبنك، بما يتوافق مع أحكام القانون رقم 170 لسنة 2023.

وقرر البنك استمرار العمل بذات القواعد ودليل العمل واللوائح والنظم والسياسات القائمة والمعول بها بما لا يتعارض مع أحكام القانون رقم 170 لسنة 2023 بإلغاء بعض قوانين البنوك وأحكام القانون رقم 194 لسنة 2020 بإصدار قانون البنك المركزي والجهاز المصريفي والقانون رقم 159 لسنة 1981 ولائحته التنفيذية بشأن شركات المساهمة إلى حين توفيق الأوضاع وإعداد النظام الأساسي وتسجليله وإشهاره.

وكان نفى البنك المصري لتنمية الصادرات، تأثير القانون رقم 170 لسنة 2023 الصادر بإلغاء القوانين الخاصة لبعض البنوك ومنها القانون الخاص به على استمرار أعمال البنك.

وقال البنك، إنه سيتم عقد مجلس الإدارة لمناقشة الخطوات اللازمة بشأن تعديل وتغيير النظام الأساسي للبنك في ضوء إلغاء القانون رقم 95 لسنة 1983.

وفي سياق آخر، أكد البنك أنه لم يتلق ما يفيد ببيع حصة المال العام في رأس مال البنك.

وكان الرئيس عبدالفتاح السيسي، صدق على القانون رقم 170 لسنة 2023 بإلغاء بعض القوانين الخاصة بإنشاء بعض البنوك.

ونصت المادة الأولى من القانون الذي نشرته الجريدة الرسمية في عددها الصادر يوم الأحد الماضي، على إلغاء القانون رقم 1 لسنة 1974 بشأن إنشاء المصرف الاتحادي العربي للتنمية والاستثمار، وقانون البنك المصري لتنمية الصادرات الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 1983، والقانون رقم 84 لسنة 2016 بتحويل بنك التنمية والائتمان الزراعي إلى البنك الزراعي المصري.

ووفقاً للمادة الثانية يعد المصرف الاتحادي العربي للتنمية والاستثمار (بنك الاستثمار العربي) والبنك المصري لتنمية الصادرات من البنوك المرخص لها وفق أحكام قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي الصادر بالقانون رقم 194 لسنة 2020.

وتضاعفت أرباح البنك المصري لتنمية الصادرات، خلال النصف الأول من العام الجاري، لتصل 1.25 مليار جنيه، مقارنة بربح 621.9 مليون جنيه في الفترة المقارنة من العام الماضي.

وزاد صافي الدخل من العائد خلال النصف الأول من العام الجاري ليصل 2.4 مليار جنيه، مقابل 1.25 مليار جنيه بالنصف المقارن من 2022.

وكشف البنك المصري لتنمية الصادرات، عن نسبة الاكتتاب في المرحلة الثانية بزيادة رأس مال البنك البالغة 1523.86%.

وأوضح البنك، أنه تم الاكتتاب في 651.78 ألف سهم، مشيرًا إلى أن التخصيص تم على أساس نسبة الأسهم المطلوبة إلى الأسهم المتبقية.

وكانت نسبة تغطية المرحلة الأولى للاكتتاب في زيادة رأسمال البنك بلغت 99.34%، إذ تم الاكتتاب في 99.34 مليون سهم من إجمالي بلغ 100 مليون سهم.

ويتضمن الاكتتاب زيادة رأس المال المصدر للمصري لتنمية الصادرات من 5,6 مليار جنيه إلى 6,6 مليار جنيه، بزيادة قدرها مليار جنيه لعدد أسهم 100 مليون، بقيمة اسمية 10 جنيهات بالإضافة إلى مصاريف إصدار قدرها 10 قروش للسهم الواحد.

وكانت قالت الهيئة العامة للرقابة المالية، إنه ليس لديها مانع بصفة مبدئية من قيام البنك المصري لتنمية الصادرات، بنشر دعوة لقدامى المساهمين للإكتتاب في الاسهم المتبقية من زيادة رأس المال.

وأوضحت الرقابة المالية، أن الأسهم المتبقية يبلغ عددها 651.78 ألف سهم بقيمة اسمية 10 جنيه للسهم، بالإضافة إلى مصاريف إصدار قدرها 10 قروش للسهم الواحد وبذات شروط الاكتتاب الواردة بالإعلان السابق.

وسيتم فتح باب الاكتتاب لمدة يومي عمل تبدأ من يوم الأحد 30 يوليو الجاري.

وبلغت نسبة تغطية المرحلة الأولى للاكتتاب في زيادة رأسمال البنك المصري لتنمية الصادرات 99.34%، حيث تم الاكتتاب في 99.34 مليون سهم من إجمالي بلغ 100 مليون سهم.

وأشارت إلى أنه في حال تجاوز الاكتتاب في الأسهم المتبقية سيتم التخصيص على أساس نسبة الأسهم المطلوبة إلى الأسهم المتبقية وسيتم جبر الكسور لصالح صغار المساهمين.

ويتضمن الاكتتاب زيادة رأس المال المصدر للمصري لتنمية الصادرات من 5,6 مليار جنيه إلى 6,6 مليار جنيه، بزيادة قدرها مليار جنيه لعدد أسهم 100 مليون، بقيمة اسمية 10 جنيهات بالإضافة إلى مصاريف إصدار قدرها 10 قروش للسهم الواحد.