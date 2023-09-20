((توما للاستثمارات)) تستهدف إتمام الاستحواذ على ((دايس)) خلال شهرين

((توما للاستثمارات)) تستهدف إتمام الاستحواذ على ((دايس)) خلال شهرين
التاريخ
9/20/2023 5:13:45 AM
(MENAFN- Al-BoNews) بدء الإجراءات بعد الحصول على موافقة مجلس إدارة ((دايس))
تستهدف شركة توما للاستثمارات التجارية والصناعية إتمام صفقة الاستحواذ على حصة 90% من شركة دايس للملابس الجاهزة فى غضون الشهرين.
وقالت مصادر مطلعة لـ((البورصة))، إنه سيتم دعوة مجلس الإدارة للاجتماع الأسبوع المقبل للبت فى العرض والسماح ببدء الفحص النافى للجهالة والوقوف على تعيين مستشار مالى مستقل لتحديد القيمة العادلة لسهم الشركة فى الصفقة.
وتلقت شركة دايس خطابًا من تحالف شركة توما للاستثمارات التجارية والصناعية مع ماجد سمير توما توماس، يتضمن عرض مبدئى للاستحواذ على 1.607 مليار سهم تمثل %90 من أسهم رأس المال المصدر للشركة بقيمة إجمالية تصل إلى 1.045 مليار جنيه.
وأغلق سهم الشركة متراجعًا بنسبة %1.29 ليصل إلى 0.61 جنيه للسهم بنهاية تداولات جلسة الثلاثاء.
وأوضحت الشركة، أن العرض يتضمن سعر شراء مبدئى بقيمة 65 قرشًا للسهم الواحد، من خلال عرض شراء إجبارى لأسهم الشركة طبقًا للقوانين واللوائح السارية.
وارتفعت أرباح شركة دايس للملابس الجاهزة، بنسبة %376.25 خلال النصف الأول من العام الجارى، لتصل 121.1 مليون جنيه.
وزادت مبيعات الشركة خلال الستة أشهر الأولى من العام الجارى لتصل 1.44 مليار جنيه، مقابل مبيعات 903.6 مليون جنيه فى النصف المقارن من العام الماضى.
MENAFN20092023000202011048ID1107105097
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.