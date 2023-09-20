((توما للاستثمارات)) تستهدف إتمام الاستحواذ على ((دايس)) خلال شهرين

تستهدف شركة توما للاستثمارات التجارية والصناعية إتمام صفقة الاستحواذ على حصة 90% من شركة دايس للملابس الجاهزة فى غضون الشهرين.

وقالت مصادر مطلعة لـ((البورصة))، إنه سيتم دعوة مجلس الإدارة للاجتماع الأسبوع المقبل للبت فى العرض والسماح ببدء الفحص النافى للجهالة والوقوف على تعيين مستشار مالى مستقل لتحديد القيمة العادلة لسهم الشركة فى الصفقة.

وتلقت شركة دايس خطابًا من تحالف شركة توما للاستثمارات التجارية والصناعية مع ماجد سمير توما توماس، يتضمن عرض مبدئى للاستحواذ على 1.607 مليار سهم تمثل %90 من أسهم رأس المال المصدر للشركة بقيمة إجمالية تصل إلى 1.045 مليار جنيه.

وأغلق سهم الشركة متراجعًا بنسبة %1.29 ليصل إلى 0.61 جنيه للسهم بنهاية تداولات جلسة الثلاثاء.

وأوضحت الشركة، أن العرض يتضمن سعر شراء مبدئى بقيمة 65 قرشًا للسهم الواحد، من خلال عرض شراء إجبارى لأسهم الشركة طبقًا للقوانين واللوائح السارية.

وارتفعت أرباح شركة دايس للملابس الجاهزة، بنسبة %376.25 خلال النصف الأول من العام الجارى، لتصل 121.1 مليون جنيه.

وزادت مبيعات الشركة خلال الستة أشهر الأولى من العام الجارى لتصل 1.44 مليار جنيه، مقابل مبيعات 903.6 مليون جنيه فى النصف المقارن من العام الماضى.