العضو المنتدب: 1.8 مليار جنيه تمويلات الأولى بنهاية أغسطس 2023 - جريدة البورصة

(MENAFN- Al-Borsa News) عبدالحميد: نستهدف الوصول بالتمويلات إلى 2.1 مليار جنيه بنهاية العام الجارى الشركة تعتزم إجراء عملية توريق بقيمة مليار جنيه قبل نهاية العام
قال أيمن عبدالحميد، نائب رئيس مجلس الإدارة، العضو المنتدب لشركة التعمير للتمويل العقارى“الأولى”، إنَّ الشركة منحت تمويلات بقيمة 1.8 مليار جنيه بنهاية شهر أغسطس الماضى.
وأضاف ((عبدالحميد))، فى حوار لـ((البورصة))، أن شركة ((الأولى)) تستهدف الوصول بالتمويلات إلى 2.1 مليار جنيه بنهاية العام الجارى.
وأوضح أن عدد عملاء شركة ((الأولى)) بلغ 37 ألف عميل، وجميع طلبات التمويل العقارى تتم إلكترونياً، ولا يوجد أى معاملات يدوية.
وقال ((عبدالحميد))، إنَّ شركة ((الأولى)) قامت بعملية توريق، خلال شهر مارس الماضى، بقيمة نحو مليار جنيه لمديونية قيمتها 1.5 مليار جنيه، كما ستنفذ الشركة عملية توريق بقيمة مليار جنيه أخرى قبل نهاية العام الجارى، لمديونية تبلغ 1.5 مليار جنيه أيضاً.
وأضاف أن شركة ((الأولى)) تتيح جميع وسائل الدفع الإلكترونى، وذلك من خلال ماكينات الصراف الآلى أو التحويل النقدى أو عن طريق فورى، أو الإيداع فى حساب الشركة.
وأوضح ((عبدالحميد))، أن نسب التعثر لدى شركة ((الأولى)) ضعيفة؛ حيث وصلت لحوالى 1.6% بنهاية شهر أغسطس الماضى، فى حين شهدت تراجعاً ملحوظاً خلال الشهر الجارى.
وقال إن الشركة وضعت 3 حلول لمواجهة تعثر العملاء، أولها عندما تكون فترة التعثر مؤقتة فتتم جدولة المديونية من قبل الشركة، ولكن فى حالة كان العميل يمر بضائقة طويلة ننصحه ببيع الوحدة لمشترٍ آخر يقوم بتسديد المديونية للشركة، ويسدد للعميل باقى أمواله.
وأضاف ((عبدالحميد))، أن الحل الثالث يتمثل فى قيام شركة ((الأولى)) بالاستحواذ على الوحدة وبيعها فى مزاد علنى وسداد مديونية العميل.
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وأوضح أنه يمكن حل أزمة تمويل الوحدات تحت الإنشاء من خلال خطوتين، الأولى إلغاء قرار إيقاف تمويل الوحدات تحت الإنشاء أو تمويل شركات مولت وحدات تحت الإنشاء.
وقال إن بعض المطورين حصلوا على تمويلات لمشروعاتهم، ويتم تمويل العميل على الوحدة نفسها من خلال آلية التمويل العقارى، ما يؤدى لوجود تمويلين لوحدة واحدة، وهو ما تسبب فى مشكلات بتمويلات البنوك والشركات.
وأضاف أن الأمر الثانى الذى أدى لوقف التمويلات، أنه أثناء التمويل تحت الإنشاء تعثر بعض المطورين عن التسليم لفترات زمنية كبيرة، ما ترتب عليه إحجام العميل عن السداد، وتخلف المطور عن التسليم بدون شرط جزائى بالعقود، ولذلك أوقفت شركات التمويل العقارى تمويل هذه الوحدات طواعية وبدون اتفاق على الرغم من إتاحته فى القانون.
وأكد أن الحل فى وجود جهة منظمة لهذه العلاقة لها سلطة على العميل والمطور والممول، وفى حالة عدم الالتزام بالتسليم يتم فرض غرامات عليه، وعند تعثر العميل يتم استبداله بعميل آخر.
وقال إن حجم التمويلات انخفض خلال عام 2023، ويرجع ذلك إلى ارتفاع أسعار الفائدة، وارتفاع أسعار العقارات، فمنذ عامين كان العميل يشترى وحدة بـ1.25 مليون جنيه وكان يقوم بسداد 250 ألف جنيه مقدم ولكى يحصل على المليون جنيه كتمويل يحتاج إلى أن يكون دخله 35 ألف جنيه شهرياً.
وأضاف أنه مع ارتفاع أسعار الفائدة أصبح من الضرورى أن يصل دخل العميل إلى 48 ألف جنيه شهرياً، ولذلك ارتفعت قيمة القسط والذى يشترط أن ترتفع قيمة الدخل؛ حيث لا يمكن لجهة التمويل أن تستقطع أكثر من 50% من الدخل.
وتابع ((عبدالحميد)): ((تزامن ذلك مع ارتفاع سعر الوحدة، فالوحدة التى كان سعرها مليوناً و250 ألف جنيه أصبح سعرها 2 مليون جنيه حالياً، وترتب على ذلك انخفاض الإقبال على التمويل العقارى)).
وأوضح أن ارتفاع سعر الفائدة لا يعتبر أزمة طويلة الأجل، فمثلاً فى عام 2016 ارتفعت أسعار الفائدة بأكثر من 10% واستغرقت فترة حتى انخفضت مرة أخرى وعادت إلى معدلها الطبيعى.
وقال ((عبدالحميد))، إنَّ هدف شركة ((الأولى)) منذ إنشائها هو تمويل محدودى ومتوسطى الدخل؛ حيث إنَّ الشركة مملوكة للدولة، وتمت إضافة هدف جديد وهو أن تتعامل الشركة مع كل من يصلح أن يحصل على التمويل العقارى. وأوضح أنه تمت إضافة عملاء جدد من ذوى الدخل فوق المتوسط والمرتفع، ما أسهم فى زيادة حجم أعمال الشركة خلال الفترة الماضية.
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وأضاف أن الشركة سارت على النهج نفسه من حيث عدم التمييز بين أصحاب الدخول، وبدأت التعامل مع العملاء من حيث المنتجات التى تناسب كلاً منهم.
وأشار إلى أن الشركة تحقق من تمويل العملاء ذوى الدخل المرتفع وفوق المتوسط عائداً مرتفعاً، فيما يعتبر تمويل أصحاب الدخل المتوسط والمحدود هدفاً قومياً.
وقال إن الشركة تضع قيمة محددة لتمويل ذوى الدخل فوق المتوسط والمرتفع، ولكن تقوم بتمويل ذوى الدخل المحدود والمتوسط دون حدود.
وأضاف ((عبدالحميد))، أن شركة ((الأولى)) تمتلك عمالة وفروعاً تمكنها من توفير تمويلات عقارية لجميع فئات الدخل.
وأوضح أن الشركة تستهدف إعادة التنظيم من خلال تدريب الموظفين وزيادة قدراتهم وسيتم خلال الثلاثة أشهر المقبلة تحديث استراتيجيات وسياسات الشركة، والتى لن تعرقل منح التمويلات.
وقال ((عبدالحميد)): ((قبل عام 2008 كان المطور لا يقوم بتسليم الوحدة إلا بعد سداد جميع قيمتها، وبعد الأزمة العالمية، والتى كانت خاصة بالقطاع العقارى، بدأ البيع على مدد زمنية طويلة وامتدت عند بعض المطورين إلى 14 عاماً، على الرغم من أن التنفيذ يتم فى فترة من 3 إلى 5 سنوات، وعند التسليم يكون قد تم سداد 50% كحد أقصى من سعر الوحدة، ولذا فإنَّ المطور يقوم بدور الممول، ولم تتوفر لديه سيولة لطول مدد السداد كما أن ليس لديه القدرة على البناء لارتفاع أسعار الخامات فبدأ النظر إلى التمويل العقارى)).