العضو المنتدب: 1.8 مليار جنيه تمويلات“الأولى” بنهاية أغسطس 2023 - جريدة البورصة

قال أيمن عبدالحميد، نائب رئيس مجلس الإدارة، العضو المنتدب لشركة التعمير للتمويل العقارى“الأولى”، إنَّ الشركة منحت تمويلات بقيمة 1.8 مليار جنيه بنهاية شهر أغسطس الماضى.

وأضاف ((عبدالحميد))، فى حوار لـ((البورصة))، أن شركة ((الأولى)) تستهدف الوصول بالتمويلات إلى 2.1 مليار جنيه بنهاية العام الجارى.

وأوضح أن عدد عملاء شركة ((الأولى)) بلغ 37 ألف عميل، وجميع طلبات التمويل العقارى تتم إلكترونياً، ولا يوجد أى معاملات يدوية.

وقال ((عبدالحميد))، إنَّ شركة ((الأولى)) قامت بعملية توريق، خلال شهر مارس الماضى، بقيمة نحو مليار جنيه لمديونية قيمتها 1.5 مليار جنيه، كما ستنفذ الشركة عملية توريق بقيمة مليار جنيه أخرى قبل نهاية العام الجارى، لمديونية تبلغ 1.5 مليار جنيه أيضاً.

وأضاف أن شركة ((الأولى)) تتيح جميع وسائل الدفع الإلكترونى، وذلك من خلال ماكينات الصراف الآلى أو التحويل النقدى أو عن طريق فورى، أو الإيداع فى حساب الشركة.

وأوضح ((عبدالحميد))، أن نسب التعثر لدى شركة ((الأولى)) ضعيفة؛ حيث وصلت لحوالى 1.6% بنهاية شهر أغسطس الماضى، فى حين شهدت تراجعاً ملحوظاً خلال الشهر الجارى.

وقال إن الشركة وضعت 3 حلول لمواجهة تعثر العملاء، أولها عندما تكون فترة التعثر مؤقتة فتتم جدولة المديونية من قبل الشركة، ولكن فى حالة كان العميل يمر بضائقة طويلة ننصحه ببيع الوحدة لمشترٍ آخر يقوم بتسديد المديونية للشركة، ويسدد للعميل باقى أمواله.

وأضاف ((عبدالحميد))، أن الحل الثالث يتمثل فى قيام شركة ((الأولى)) بالاستحواذ على الوحدة وبيعها فى مزاد علنى وسداد مديونية العميل.

وأوضح أنه يمكن حل أزمة تمويل الوحدات تحت الإنشاء من خلال خطوتين، الأولى إلغاء قرار إيقاف تمويل الوحدات تحت الإنشاء أو تمويل شركات مولت وحدات تحت الإنشاء.

وقال إن بعض المطورين حصلوا على تمويلات لمشروعاتهم، ويتم تمويل العميل على الوحدة نفسها من خلال آلية التمويل العقارى، ما يؤدى لوجود تمويلين لوحدة واحدة، وهو ما تسبب فى مشكلات بتمويلات البنوك والشركات.

وأضاف أن الأمر الثانى الذى أدى لوقف التمويلات، أنه أثناء التمويل تحت الإنشاء تعثر بعض المطورين عن التسليم لفترات زمنية كبيرة، ما ترتب عليه إحجام العميل عن السداد، وتخلف المطور عن التسليم بدون شرط جزائى بالعقود، ولذلك أوقفت شركات التمويل العقارى تمويل هذه الوحدات طواعية وبدون اتفاق على الرغم من إتاحته فى القانون.

وأكد أن الحل فى وجود جهة منظمة لهذه العلاقة لها سلطة على العميل والمطور والممول، وفى حالة عدم الالتزام بالتسليم يتم فرض غرامات عليه، وعند تعثر العميل يتم استبداله بعميل آخر.

وقال إن حجم التمويلات انخفض خلال عام 2023، ويرجع ذلك إلى ارتفاع أسعار الفائدة، وارتفاع أسعار العقارات، فمنذ عامين كان العميل يشترى وحدة بـ1.25 مليون جنيه وكان يقوم بسداد 250 ألف جنيه مقدم ولكى يحصل على المليون جنيه كتمويل يحتاج إلى أن يكون دخله 35 ألف جنيه شهرياً.

وأضاف أنه مع ارتفاع أسعار الفائدة أصبح من الضرورى أن يصل دخل العميل إلى 48 ألف جنيه شهرياً، ولذلك ارتفعت قيمة القسط والذى يشترط أن ترتفع قيمة الدخل؛ حيث لا يمكن لجهة التمويل أن تستقطع أكثر من 50% من الدخل.

وتابع ((عبدالحميد)): ((تزامن ذلك مع ارتفاع سعر الوحدة، فالوحدة التى كان سعرها مليوناً و250 ألف جنيه أصبح سعرها 2 مليون جنيه حالياً، وترتب على ذلك انخفاض الإقبال على التمويل العقارى)).

وأوضح أن ارتفاع سعر الفائدة لا يعتبر أزمة طويلة الأجل، فمثلاً فى عام 2016 ارتفعت أسعار الفائدة بأكثر من 10% واستغرقت فترة حتى انخفضت مرة أخرى وعادت إلى معدلها الطبيعى.

وقال ((عبدالحميد))، إنَّ هدف شركة ((الأولى)) منذ إنشائها هو تمويل محدودى ومتوسطى الدخل؛ حيث إنَّ الشركة مملوكة للدولة، وتمت إضافة هدف جديد وهو أن تتعامل الشركة مع كل من يصلح أن يحصل على التمويل العقارى. وأوضح أنه تمت إضافة عملاء جدد من ذوى الدخل فوق المتوسط والمرتفع، ما أسهم فى زيادة حجم أعمال الشركة خلال الفترة الماضية.

وأضاف أن الشركة سارت على النهج نفسه من حيث عدم التمييز بين أصحاب الدخول، وبدأت التعامل مع العملاء من حيث المنتجات التى تناسب كلاً منهم.

وأشار إلى أن الشركة تحقق من تمويل العملاء ذوى الدخل المرتفع وفوق المتوسط عائداً مرتفعاً، فيما يعتبر تمويل أصحاب الدخل المتوسط والمحدود هدفاً قومياً.

وقال إن الشركة تضع قيمة محددة لتمويل ذوى الدخل فوق المتوسط والمرتفع، ولكن تقوم بتمويل ذوى الدخل المحدود والمتوسط دون حدود.

وأضاف ((عبدالحميد))، أن شركة ((الأولى)) تمتلك عمالة وفروعاً تمكنها من توفير تمويلات عقارية لجميع فئات الدخل.

وأوضح أن الشركة تستهدف إعادة التنظيم من خلال تدريب الموظفين وزيادة قدراتهم وسيتم خلال الثلاثة أشهر المقبلة تحديث استراتيجيات وسياسات الشركة، والتى لن تعرقل منح التمويلات.

وقال ((عبدالحميد)): ((قبل عام 2008 كان المطور لا يقوم بتسليم الوحدة إلا بعد سداد جميع قيمتها، وبعد الأزمة العالمية، والتى كانت خاصة بالقطاع العقارى، بدأ البيع على مدد زمنية طويلة وامتدت عند بعض المطورين إلى 14 عاماً، على الرغم من أن التنفيذ يتم فى فترة من 3 إلى 5 سنوات، وعند التسليم يكون قد تم سداد 50% كحد أقصى من سعر الوحدة، ولذا فإنَّ المطور يقوم بدور الممول، ولم تتوفر لديه سيولة لطول مدد السداد كما أن ليس لديه القدرة على البناء لارتفاع أسعار الخامات فبدأ النظر إلى التمويل العقارى)).