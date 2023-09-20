“العتال هولدينج” توقع 8 عقود مع مكاتب استشارية لبدء العمل فى“West Leaves” - جريدة البورصة

(MENAFN- Al-BoNews) “West Leaves” يقام على مساحة 38 فدانًا باستثمارات حوالى 5 مليارات جنيه المشروع يضم 31 مبنى سكنى و8 أبراج تضم شقق فندقية وفندق مكون من 150 غرفة
وقعت شركة العتال هولدينج 8 عقود جديدة مع مكاتب استشارية كبيرة لبدء العمل فى مشروع“West Leaves” بمدينة 6 أكتوبر.
وقالت الشركة، إن توقيع العقود يمثل انطلاقة كبيرة لمشروع West Leaves أولى مشروعات شركة العتال هولدينج بمنطقة غرب القاهرة بواحدة من أكثر المناطق الحيوية بالسادس من أكتوبر، كما يؤكد إصرار الشركة على سرعة البدء فى الإنشاءات والالتزام بالجدول الزمنى الذى وضعته الشركة للانتهاء من المشروع حسب الخطة.
وفى احتفالية كبيرة وقعت الشركة فى حضور المهندس أحمد العتال رئيس مجلس الإدارة، عقود مع عدد من مكاتب الاستشارات الهندسية المصرية والعالمية بقيمة 30 مليون جنيه، وهم Benaa Consulting group وذلك لعمل التصميم الإنشائى للمشروع، وMito Consult لعمل التصميمات الميكانيكية للمشروع، وESO Consultancy لعمل التصميمات الكهربائية.
كما تم التوقيع مع مكتب Tiba Consulting Engineer لتنفيذ أعمال الحفر والجسات والتربة، والدكتور عمر عثمان لتصميم وتخطيط الطرق، وشركة DMA للإشراف على المشروع، وInversion لإدارة المشروع والإشراف العام، وشركة My Vysionlink SDN BHO الماليزية لإدارة المرافق والتشغيل، بحضور المهندس رائف فهمى رئيس ومؤسس مكتب رائف فهمى للاستشارات بصفته الاستشارى العام للمشروع، وذلك من أجل بدء العمل الفعلى على أرض مشروع West Leaves.
وأعرب المهندس أحمد العتال عن سعادته بتوقيع هذا الكم من العقود مؤكدا على أنهم جميعا شركاء نجاح لشركة العتال هولدينج ومعظمهم كان له أكثر من تجربة معهم فى مشروعات الشركة الأخرى وأنهم جميعا إضافة حقيقية خاصة وأن الشركة ترغب فى أن يكون مشروع West Leaves مختلف تماماً يليق باسم الشركة ويلبى طموحات العملاء.
وقال العتال:“اتفقنا جميعا على تقديم منتج عقارى يختلف تماما عن الموجود فى السوق، وهو ما لاحظناه منذ أن قمنا بطرح المرحلة الأولى من المشروع والتى لاقت ترحيب غير عادى من العملاء وتم حجزها بالكامل فى فترة قياسية ولدينا قائمة انتظار كبيرة للمرحلة الثانية”.
وأضاف العتال:“مشروع West Leaves إضافة حقيقية لمنطقة غرب القاهرة حيث يقع فى موقع استراتيجى متميز بواحدة من أكثر المناطق الحيوية فى مدينة 6 أكتوبر على بعد 300 متر من محور 26 يوليو و300 متر من الصحراوى خلف محطة وقود ChillOut، ويقام مشروع West Leaves على مساحة 38 فدانًا، وقد تم تصميم هذا المشروع بحيث يراعى تطبيق عناصر الاستدامة تحقيقًا لرؤية الشركة الهادفة لبناء مشروعات سابقة لعصرها ذات قيمة مضافة تزيد قيمتها مع مرور الأعوام”.
وقال المهندس أحمد العتال:“يتكون مشروع West Leaves من مرحلتين بمساحة بنائية 29 ألف متر مربع، ويضم عددًا من الوحدات السكنية والتجارية والإدارية بواقع 31 مبنى سكنى عبارة عن أرضى و3 أدوار ووحدات بنتهاوس، وتتراوح مساحة الوحدات السكنية من 80 مترا مربعا إلى 300 متر مربع، إضافة إلى 8 أبراج تضم شققا فندقية، وفندقا مكونا من 150 غرفة إلى جانب وحدات إدارية ومساحات تجارية تصل إلى 40 ألف متر، إلى جانب مساحات ممتدة من المناطق الخضراء والمفتوحة”.
وأضاف العتال:“يتميز المشروع بتصميمات عصرية تتناسب مع التطور الكبير الذى تشهده منطقة غرب القاهرة، وقمنا بالاستعانة بأمهر الاستشاريين فى كل المجالات فى مصر وهذا توجه عام للشركة نسير فيه بقوة خلال الفترة القادمة، خاصة وأننا نسعى للاستثمار فى القوة البشرية بالشركة”.
وتابع العتال:“اتفقنا مع شركة My Vysionlink SDN BHO الماليزية لإدارة المرافق على تدريب العمالة لدينا عبر أكاديمية العتال من أجل رفع كفاءتهم وليكونوا جاهزين لحمل الراية فيما يعد حيث تقوم الأكاديمية بتدريب وتعليم العمالة التى نحتاجها فى كافة المجالات لرفع كفاءتهم وليكونوا قادرين على الابتكار وتحقيق رؤية شركة العتال هولدينج”.
وقال العتال:“مشروع West Leaves يصل إجمالى الاستثمارات فيه حوالى 5 مليارات جنيه تقريبا ويحتوى على 800 شقة فندقية، وتم الاتفاق مع مجموعة هيلتون العالمية لعمل فندق فى المشروع وإدارة الشقق الفندقية وهو ما نعتبره إضافة كبيرة جدا لشركتنا وستضع المشروع فى مكانة متميزة”.
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وأضاف العتال:“كما يوفر مشروع West Leaves عددًا من الخدمات عالية الجودة مثل الخدمات التكنولوجية والذكاء الاصطناعى الخاصة باستخدام الطاقة البديلة وترشيد الاستهلاك للمياه والطاقة وذلك من خلال واحدة من أكبر الكيانات العالمية المتخصصة فى هذا المجال شركة“سيمنز الألمانية” والتى تعاقدت معها شركة العتال هولدينج لتوفير خدماتها بكافة المشروعات التى تطورها”.
وتابع العتال:“تهتم شركة العتال هولدينج بجميع التفاصيل بدءًا من المخطط الرئيسى للمشروع والتصميمات ومراحل التنفيذ المختلفة لتتكامل بهما جميع عناصر الإبداع والابتكار لضمان توفير منتج تتوافر به كل مقومات الرفاهية والفخامة والراحة والرقى بمكان واحد، وتم وضع المخطط الرئيسى لهما من قبل المهندس رائف فهمى صاحب الخبرة العالمية بمجال التخطيط العمرانى حيث تهدف الشركة لتنفيذ كل جزء من المشروع بدقة عالية باستخدام أحدث الخامات والأدوات التكنولوجية ليكون المشروع بالكامل صورة مثالية للمشروعات العقارية العالمية”.
يذكر أن شركة العتال هولدينج تشارك فى معرض سيتى سكيب بمشروعاتها المتميزة“بارك لين” العاصمة الإدارية الجديدة، ومشروع West Leaves بمدينة 6 أكتوبر، ومشروع باى سيد بالبحر الأحمر، وتوفر أنظمة سداد متعددة لتتناسب مع مختلف شرائح العملاء، ومنح خصومات متنوعة مع وجود أكثر من نظام للسداد يرجع لدراسة الشركة لاحتياجات السوق العقارى المصرى والقدرة الشرائية للعميل فى الفترة الراهنة، خاصة وأن الشركة تتبنى استراتيجية عمل لتكون جزءا من التنمية العمرانية الحالية، والتوسع فى السوق العقارى.
وتلتزم شركة العتال هولدينج منذ نشأتها بالعمل على تنفيذ رؤيتها الطموحة من خلال مشروعات التطوير العقارى التى تعمل على تحسين نوعية المشاريع الإنشائية بما يساهم فى إقامة مجتمعات عمرانية جديدة مطابقة للمعايير الإنشائية الدولية.
وقال المهندس أحمد العتال:“عززت الشركة مكانتها اليوم كواحدة من أكثر الشركات العقارية ثقةً وتقديراً فى مصر بسبب التزامها نحو عملائها والتزاما بجودة المشاريع الإنشائية تنفيذاً للأعمال المُستدامة، بانتهاج مبدأ عمل يقوم على تطبيق مهنى متميز لسياسة الجودة بما يحقق تقديم أعلى مستوى جودة لخدمة العملاء”.