العتال هولدينج توقع 8 عقود مع مكاتب استشارية لبدء العمل فى West Leaves - جريدة البورصة

وقعت شركة العتال هولدينج 8 عقود جديدة مع مكاتب استشارية كبيرة لبدء العمل فى مشروع“West Leaves” بمدينة 6 أكتوبر.

وقالت الشركة، إن توقيع العقود يمثل انطلاقة كبيرة لمشروع West Leaves أولى مشروعات شركة العتال هولدينج بمنطقة غرب القاهرة بواحدة من أكثر المناطق الحيوية بالسادس من أكتوبر، كما يؤكد إصرار الشركة على سرعة البدء فى الإنشاءات والالتزام بالجدول الزمنى الذى وضعته الشركة للانتهاء من المشروع حسب الخطة.

وفى احتفالية كبيرة وقعت الشركة فى حضور المهندس أحمد العتال رئيس مجلس الإدارة، عقود مع عدد من مكاتب الاستشارات الهندسية المصرية والعالمية بقيمة 30 مليون جنيه، وهم Benaa Consulting group وذلك لعمل التصميم الإنشائى للمشروع، وMito Consult لعمل التصميمات الميكانيكية للمشروع، وESO Consultancy لعمل التصميمات الكهربائية.

كما تم التوقيع مع مكتب Tiba Consulting Engineer لتنفيذ أعمال الحفر والجسات والتربة، والدكتور عمر عثمان لتصميم وتخطيط الطرق، وشركة DMA للإشراف على المشروع، وInversion لإدارة المشروع والإشراف العام، وشركة My Vysionlink SDN BHO الماليزية لإدارة المرافق والتشغيل، بحضور المهندس رائف فهمى رئيس ومؤسس مكتب رائف فهمى للاستشارات بصفته الاستشارى العام للمشروع، وذلك من أجل بدء العمل الفعلى على أرض مشروع West Leaves.

وأعرب المهندس أحمد العتال عن سعادته بتوقيع هذا الكم من العقود مؤكدا على أنهم جميعا شركاء نجاح لشركة العتال هولدينج ومعظمهم كان له أكثر من تجربة معهم فى مشروعات الشركة الأخرى وأنهم جميعا إضافة حقيقية خاصة وأن الشركة ترغب فى أن يكون مشروع West Leaves مختلف تماماً يليق باسم الشركة ويلبى طموحات العملاء.

وقال العتال:“اتفقنا جميعا على تقديم منتج عقارى يختلف تماما عن الموجود فى السوق، وهو ما لاحظناه منذ أن قمنا بطرح المرحلة الأولى من المشروع والتى لاقت ترحيب غير عادى من العملاء وتم حجزها بالكامل فى فترة قياسية ولدينا قائمة انتظار كبيرة للمرحلة الثانية”.

وأضاف العتال:“مشروع West Leaves إضافة حقيقية لمنطقة غرب القاهرة حيث يقع فى موقع استراتيجى متميز بواحدة من أكثر المناطق الحيوية فى مدينة 6 أكتوبر على بعد 300 متر من محور 26 يوليو و300 متر من الصحراوى خلف محطة وقود ChillOut، ويقام مشروع West Leaves على مساحة 38 فدانًا، وقد تم تصميم هذا المشروع بحيث يراعى تطبيق عناصر الاستدامة تحقيقًا لرؤية الشركة الهادفة لبناء مشروعات سابقة لعصرها ذات قيمة مضافة تزيد قيمتها مع مرور الأعوام”.

وقال المهندس أحمد العتال:“يتكون مشروع West Leaves من مرحلتين بمساحة بنائية 29 ألف متر مربع، ويضم عددًا من الوحدات السكنية والتجارية والإدارية بواقع 31 مبنى سكنى عبارة عن أرضى و3 أدوار ووحدات بنتهاوس، وتتراوح مساحة الوحدات السكنية من 80 مترا مربعا إلى 300 متر مربع، إضافة إلى 8 أبراج تضم شققا فندقية، وفندقا مكونا من 150 غرفة إلى جانب وحدات إدارية ومساحات تجارية تصل إلى 40 ألف متر، إلى جانب مساحات ممتدة من المناطق الخضراء والمفتوحة”.

وأضاف العتال:“يتميز المشروع بتصميمات عصرية تتناسب مع التطور الكبير الذى تشهده منطقة غرب القاهرة، وقمنا بالاستعانة بأمهر الاستشاريين فى كل المجالات فى مصر وهذا توجه عام للشركة نسير فيه بقوة خلال الفترة القادمة، خاصة وأننا نسعى للاستثمار فى القوة البشرية بالشركة”.

وتابع العتال:“اتفقنا مع شركة My Vysionlink SDN BHO الماليزية لإدارة المرافق على تدريب العمالة لدينا عبر أكاديمية العتال من أجل رفع كفاءتهم وليكونوا جاهزين لحمل الراية فيما يعد حيث تقوم الأكاديمية بتدريب وتعليم العمالة التى نحتاجها فى كافة المجالات لرفع كفاءتهم وليكونوا قادرين على الابتكار وتحقيق رؤية شركة العتال هولدينج”.

وقال العتال:“مشروع West Leaves يصل إجمالى الاستثمارات فيه حوالى 5 مليارات جنيه تقريبا ويحتوى على 800 شقة فندقية، وتم الاتفاق مع مجموعة هيلتون العالمية لعمل فندق فى المشروع وإدارة الشقق الفندقية وهو ما نعتبره إضافة كبيرة جدا لشركتنا وستضع المشروع فى مكانة متميزة”.

وأضاف العتال:“كما يوفر مشروع West Leaves عددًا من الخدمات عالية الجودة مثل الخدمات التكنولوجية والذكاء الاصطناعى الخاصة باستخدام الطاقة البديلة وترشيد الاستهلاك للمياه والطاقة وذلك من خلال واحدة من أكبر الكيانات العالمية المتخصصة فى هذا المجال شركة“سيمنز الألمانية” والتى تعاقدت معها شركة العتال هولدينج لتوفير خدماتها بكافة المشروعات التى تطورها”.

وتابع العتال:“تهتم شركة العتال هولدينج بجميع التفاصيل بدءًا من المخطط الرئيسى للمشروع والتصميمات ومراحل التنفيذ المختلفة لتتكامل بهما جميع عناصر الإبداع والابتكار لضمان توفير منتج تتوافر به كل مقومات الرفاهية والفخامة والراحة والرقى بمكان واحد، وتم وضع المخطط الرئيسى لهما من قبل المهندس رائف فهمى صاحب الخبرة العالمية بمجال التخطيط العمرانى حيث تهدف الشركة لتنفيذ كل جزء من المشروع بدقة عالية باستخدام أحدث الخامات والأدوات التكنولوجية ليكون المشروع بالكامل صورة مثالية للمشروعات العقارية العالمية”.

يذكر أن شركة العتال هولدينج تشارك فى معرض سيتى سكيب بمشروعاتها المتميزة“بارك لين” العاصمة الإدارية الجديدة، ومشروع West Leaves بمدينة 6 أكتوبر، ومشروع باى سيد بالبحر الأحمر، وتوفر أنظمة سداد متعددة لتتناسب مع مختلف شرائح العملاء، ومنح خصومات متنوعة مع وجود أكثر من نظام للسداد يرجع لدراسة الشركة لاحتياجات السوق العقارى المصرى والقدرة الشرائية للعميل فى الفترة الراهنة، خاصة وأن الشركة تتبنى استراتيجية عمل لتكون جزءا من التنمية العمرانية الحالية، والتوسع فى السوق العقارى.

وتلتزم شركة العتال هولدينج منذ نشأتها بالعمل على تنفيذ رؤيتها الطموحة من خلال مشروعات التطوير العقارى التى تعمل على تحسين نوعية المشاريع الإنشائية بما يساهم فى إقامة مجتمعات عمرانية جديدة مطابقة للمعايير الإنشائية الدولية.

وقال المهندس أحمد العتال:“عززت الشركة مكانتها اليوم كواحدة من أكثر الشركات العقارية ثقةً وتقديراً فى مصر بسبب التزامها نحو عملائها والتزاما بجودة المشاريع الإنشائية تنفيذاً للأعمال المُستدامة، بانتهاج مبدأ عمل يقوم على تطبيق مهنى متميز لسياسة الجودة بما يحقق تقديم أعلى مستوى جودة لخدمة العملاء”.