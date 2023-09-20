أحمد منصور: Cred تستهدف 700 مليون جنيه مبيعات فى النصف الثانى من 2023 - جريدة البورصة

(MENAFN- Al-BoNews) الانتهاء من المرحلة الأولى بمشروع CLM فى العاصمة الإدارية وبدء التسليم خطة لتطوير مشروع جديد فى شرق القاهرة على مساحة 100 فدان
قال المهندس أحمد منصور، الرئيس التنفيذى لشركة cred، إنَّ الشركة تستهدف مبيعات بقيمة 700 مليون جنيه، خلال النصف الثانى من العام الجارى؛ لاستكمال إجمالى المبيعات المستهدفة لهذا العام والمقدرة بـ2.4 مليار جنيه.
وأضاف ((منصور)) لـ((البورصة))، أن حجم المبيعات التعاقدية لشركة cred بلغ حوالى 1.7 مليار جنيه، مقسمة إلى 1.6 مليار جنيه بمشروع ever غرب القاهرة، و70 مليوناً من مشروع CLM فى العاصمة الإدارية.
وأوضح أن خطة الشركة الاستراتيجية للعام الجارى 2023 قائمة على عدة محاور، وأهمها التركيز على إظهار أعمال الشركة من خلال التسليمات واستمرار أعمال التنفيذ بمشروعاتنا المختلفة فى ظل التزامنا الكامل بالجداول الزمنية المحددة لها؛ حيث انتهينا بالفعل من المرحلة الأولى من مشروع CLM بالعاصمة الإدارية الجديدة، وبدأنا التسليم بها، ومن ثم تتوالى التسليمات حتى نهاية العام.
وتابع ((منصور)): ((وبالنسبة لمشروع غرب القاهرة ever بدأنا بالفعل فى عمليات الحفر والتنفيذ للأجزاء التى تم الحصول على التراخيص الخاصة بها عقب صدور القرار الوزارى ونسعى إلى العمل بجميع طاقتنا لاستكمال عمليات الإنشاءات وفقاً للجداول الزمنية المحددة للمشروع)).
وقال ((منصور)): ((من المخطط أيضاً خلال العام الحالى استكمال عمليات التسويق وتحقيق المبيعات المستهدفة للشركة المقدرة بـ2.4 مليار جنيه واستطعنا تحقيق غالبيتها بالوقت الحالى، مع فتح عمليات البيع بالأجزاء المتبقية من CLM، مع استمرار عمليات البيع بـever)). اقرأ أيضا: ((Cred)): شركات التطوير العقارى تواجه أزمة فى التمويل وتسعير المشروعات
وأضاف ((منصور))، أن أعمال التنفيذ مستمرة بباقى مشروعات شركة cred بالعاصمة الإدارية وهى مشروع إيست سايد وCom16، كما لدى الشركة خطة للتوسع خلال العام الجارى، من خلال مشروع جديد بشرق القاهرة سيتم الإعلان عن تفاصيلة فى القريب العاجل، هذا إلى جانب قيامنا مؤخراً بإنشاء شركة جديدة لإدارة المرافق والخدمات تحت اسم KEEP ونسعى أيضاً لتأسيس شركة أخرى جديدة للإدارة الفندقية بخبرة إماراتية.
وأوضح ((منصور))، أن مشروع شرق القاهرة على مساحة 100 فدان، وتابع: ((cred دائماً فى حالة بحث مستمر عن أفضل الفرص الاستثمارية التى تمكنها من التوسع بمشروعات متميزة تلبى احتياجات عملائنا)).
وقال إن التسليمات هى جزء أساسى من خطة الشركة والتى نجحت خلال الفترة الأخيرة فى البدء بتسليم أولى مراحل مشروعنا بالعاصمة الإدارية CLM وقمنا بتسليم 25 وحدة وجارٍ تجهيز 470 وحدة من المرحلة الأولى خلال شهر ونصف الشهر لتكون جاهزة للاستلام منها 280 وحدة سيتم تسليمهم نهاية العام وفقاً لمواعيد التسليم المحددة مع العملاء.
وأضاف ((منصور)): ((مشروع CLM هو أول مشروعاتنا بالعاصمة الإدارية الجديدة والذى نقوم بتطويره على مساحة 43 فداناً، ويقع بمنطقة R7، ويتكون المشروع من 4 مراحل ويتم بيعه على 5 مراحل، بإجمالى 1800 وحدة سكنية، بخلاف 196 وحدة إدارية وتجارية بالجزء التجارى من المشروع كاسيل جيت، ومن المخطط الانتهاء من تسليم كامل وحدات المشروع فى 2024)). 20% زيادة متوقعة فى أسعار العقارات خلال الفترة القادمة
وأوضح أنه من المتوقع أن تبلغ الزيادة السعرية للمنتجات العقارية بالفترة القادمة من 15 إلى 20% وهى الزيادة المنطقية للأسعار فى ظل التحديات الكبيرة التى يواجها القطاع العقارى والأعباء التى أصبح المطور العقارى يتحملها الآن جراء ارتفاع أسعار المدخلات الرئيسية لعمليات التنفيد للمشروعات المختلفة، وما ترتب عليها من زيادة فى التكلفة.
وقال ((منصور))، إنَّ شركة cred تستهدف ضخ استثمارات بقيمة تتجاوز 700 مليون جنيه فى الأعمال الإنشائية لمشروعاتها فى العاصمة الإدارية وغرب القاهرة.
وأضاف ((منصور)): ((ارتفاع الأسعار يضع تحدياً كبيراً أمام جميع المطورين ونحن فى cred حريصون على إيجاد حلول لهذه الأزمة وتوفير السيولة اللازمة لاستكمال مشروعاتنا بأعلى قدر من الجودة، لذلك من الممكن أن تتجه الشركة لزيادة رأس المال من المساهمين سواء الذراع المقاولاتية لها أو من خلال التعاون مع شركات مقاولات جديدة فى مشروعات الشركة، ولدينا فكرة تتم دراستها حالياً للتعاون مع 3 شركات مقاولات، خاصة أن المبادرة الخاصة بتوفير تمويلات لشركات المقاولات تم إلغاؤها وإتاحة الحصول على قروض بفائدة أقل بنسبة 1% عن الفائدة المحددة لشركات التطوير العقارى)). الإسراع بالأعمال الإنشائية بمختلف مشروعاتنا هو هدف رئيسى
وتابع ((منصور)): ((الإسراع بالأعمال الإنشائية بمختلف مشروعاتنا هو هدف رئيسى، فالالتزام بمواعيد التنفيذ والجداول الزمنية للمشروعات أولوية قصوى كجزء من مصداقيتنا لدى عملائنا وكسب ثقتهم الدائمة)).
وقال ((منصور)): ((العمل بالمشروعات يسير على قدم وساق خاصة مشروع CLM بالعاصمة الإدارية، حيث وصلت عمليات التنفيذ به ما يزيد على 65% من الأعمال الإنشائية بالمشروع بالكامل، وسبقت المرحلة الأولى الجداول الزمنية للتنفيذ، بينما المرحلتان الثانية والرابعة تسيران وفقاً للتوقيتات المحددة لهما)).
وتابع: ((أما الجزء التجارى بالمشروع (كاسيل جيت) فعمليات الإنشاءات مستمرة به على الرغم من صعوبتها؛ نظراً لموقعه على شارع رئيسى، أما باقى مشروعات الشركة بالعاصمة الإدارية، مشروعى إيست سايد 16 فجارٍ أيضاً عمليات الإنشاءات والحفر بهما ولم يتم البدء فى بيع أى أجزاء منها)).
وأضاف ((منصور)): ((فيما يتعلق بمشروع ever غرب القاهرة الذى تم إطلاقة فى 2022 حصلنا على القرار الوزارى وجارٍ الانتهاء من التراخيص وبدأنا بالفعل عمليات الإنشاءات بمنطقة الـClubhouse؛ حيث نهدف للانتهاء منها بنهاية العام الجارى 2023 وذلك لافتتاحه أوائل العام القادم 2024، وكذلك البدء فى إنشاءات العمارات السكنية ومن بعدها جميع مناطق المشروع تباعاً عقب الانتهاء من الحصول على جميع التراخيص)).
وقال إن ((ever)) هو مشروع سكنى تجارى إدارى فندقى طبى ويقع على محور 26 يوليو بجوار مول العرب، ويقام المشروع على مساحة 40 فداناً باستثمارات إجمالية 12 مليار جنيه. cred توفر الكثير من التيسيرات لعملائها من خلال خطط مرنة للسداد
وأضاف ((منصور))، أن شركة cred توفر الكثير من التيسيرات لعملائها من خلال خطط مرنة للسداد تتراوح من 6 إلى 7 سنوات بمشروع ever غرب القاهرة، وأيضاً 6 سنوات للطرح الجديد بمشروع CLM بالعاصمة الإدارية.
وتابع ((منصور)): ((يجب الإشارة إلى أن الفترة الحالية تتطلب الحذر والتحوط الكبير فى كل الخطوات ومدة السداد لابد ألا تتجاوز 7 سنوات فى ظل المتغيرات والتحديات الكبيرة التى يشهدها السوق العقارى وأن تضع كل شركة خطتها التسويقية وفقاً للملاءة المالية لها مع عدم المجازفة؛ حيث إن فترات السداد الطويلة التى شهدناها بالسابق لا يمكن تطبيقها ثانية فى ظل الظروف الحالية)). اقرأ أيضا: cred تبدأ تسليم وحدات مشروع CLM بالعاصمة الإدارية
وأوضح ((منصور)): ((لا يوجد رقم محدد لحجم مبيعات الشركة للأجانب، إلا أننى لاحظت وجود عدد من المصريين العاملين بالخارج وعدد من الجنسيات الأخرى قاموا بالفعل بالشراء بمشروعاتنا خلال محادثاتى المختلفة مع بعض العملاء أو خلال السفر بالبلدان المختلفة)).
وقال إن الشركة لا تسعى للحصول على قروض بنكية فى الفترة المقبلة؛ نتيجة زيادة الفائدة، وهو ما يمثل عبئاً كبيراً على أى مطور إضافة إلى الكثير من الأعباء التى يتحملها، لذا فنحن نعتمد حالياً على التمويل الذاتى من الشركة ومساهميها. خطة لتسويق مشروعات الشركة داخل وخارج مصر والمشاركة بالمعارض المختلفة
وأضاف أن الشركة وضعت خطة للتسويق لمشروعاتها داخل وخارج مصر من خلال المشاركة بالمعارض المختلفة، ومنها معرض سيتى سكيب مصر المقام فى الفترة من 20 إلى 23 سبتمر الجارى، كما تخطط أيضاً للمشاركة فى معارض خارجية ومنها معرض النيل Nile Property Expo بجدة ونيوجيرسى خلال نسختهم القادمة.
وأوضح ((منصور))، أن من أهم القوانين التى يحتاج إلها القطاع فى الفترة الحالية هو قانون اتحاد المطورين العقاريين والذى سيسهم بشكل كبير فى تنظيم السوق العقارى وتوفير الدعم الأكبر للشركات وتنظيم العلاقة بين المطور العقارى والمسوق العقارى والدولة والعملاء. السوق يشهد طلباً متنامياً على الوحدات الطبية والتعليمية والفندقية
وقال ((منصور)): ((هناك طلب متنامٍ على الوحدات العقارية الطبية والتعليمية والفندقية، ونحن لمسنا ذلك بمشروع ever حيث شهدت الوحدات الطبية إقبالاً كبيراً عقب الإعلان عن المشروع مباشرة وتم بيع 130 وحدة طبية من إجمالى 500 وحدة طبية بالمشروع خلال فترة قليلة جداً مما اضطرنا لوقف البيع لحين تقييم الموقف)).
وأضاف أن هناك طلباً على المنتجات الفندقية وخاصة بالمدن الساحلية فى ظل الإقبال الكبير من العرب على اقتناء الوحدات العقارية خاصة بالساحل الشمالى.
وتابع ((منصور)): ((وأيضاً الوحدات التجارية فى ظل زيادة رغبة الكثير من المستثمرين للاستثمار فى مصر والتمتع بالمزايا الكبيرة التى وفرتها الدولة لهم لتحفيز وتشجيع دخول الاستثمارات الأجنبية، ولا يمكن أن نغفل أيضاً الطلب المتزايد على الوحدات السكنية فما زال العميل يرى العقار ملاذاً آمناً للاستثمار والادخار)).