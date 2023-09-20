أحمد منصور: Cred تستهدف 700 مليون جنيه مبيعات فى النصف الثانى من 2023 - جريدة البورصة

قال المهندس أحمد منصور، الرئيس التنفيذى لشركة cred، إنَّ الشركة تستهدف مبيعات بقيمة 700 مليون جنيه، خلال النصف الثانى من العام الجارى؛ لاستكمال إجمالى المبيعات المستهدفة لهذا العام والمقدرة بـ2.4 مليار جنيه.

وأضاف ((منصور)) لـ((البورصة))، أن حجم المبيعات التعاقدية لشركة cred بلغ حوالى 1.7 مليار جنيه، مقسمة إلى 1.6 مليار جنيه بمشروع ever غرب القاهرة، و70 مليوناً من مشروع CLM فى العاصمة الإدارية.

وأوضح أن خطة الشركة الاستراتيجية للعام الجارى 2023 قائمة على عدة محاور، وأهمها التركيز على إظهار أعمال الشركة من خلال التسليمات واستمرار أعمال التنفيذ بمشروعاتنا المختلفة فى ظل التزامنا الكامل بالجداول الزمنية المحددة لها؛ حيث انتهينا بالفعل من المرحلة الأولى من مشروع CLM بالعاصمة الإدارية الجديدة، وبدأنا التسليم بها، ومن ثم تتوالى التسليمات حتى نهاية العام.

وتابع ((منصور)): ((وبالنسبة لمشروع غرب القاهرة ever بدأنا بالفعل فى عمليات الحفر والتنفيذ للأجزاء التى تم الحصول على التراخيص الخاصة بها عقب صدور القرار الوزارى ونسعى إلى العمل بجميع طاقتنا لاستكمال عمليات الإنشاءات وفقاً للجداول الزمنية المحددة للمشروع)).

وقال ((منصور)): ((من المخطط أيضاً خلال العام الحالى استكمال عمليات التسويق وتحقيق المبيعات المستهدفة للشركة المقدرة بـ2.4 مليار جنيه واستطعنا تحقيق غالبيتها بالوقت الحالى، مع فتح عمليات البيع بالأجزاء المتبقية من CLM، مع استمرار عمليات البيع بـever)).

وأضاف ((منصور))، أن أعمال التنفيذ مستمرة بباقى مشروعات شركة cred بالعاصمة الإدارية وهى مشروع إيست سايد وCom16، كما لدى الشركة خطة للتوسع خلال العام الجارى، من خلال مشروع جديد بشرق القاهرة سيتم الإعلان عن تفاصيلة فى القريب العاجل، هذا إلى جانب قيامنا مؤخراً بإنشاء شركة جديدة لإدارة المرافق والخدمات تحت اسم KEEP ونسعى أيضاً لتأسيس شركة أخرى جديدة للإدارة الفندقية بخبرة إماراتية.

وأوضح ((منصور))، أن مشروع شرق القاهرة على مساحة 100 فدان، وتابع: ((cred دائماً فى حالة بحث مستمر عن أفضل الفرص الاستثمارية التى تمكنها من التوسع بمشروعات متميزة تلبى احتياجات عملائنا)).

وقال إن التسليمات هى جزء أساسى من خطة الشركة والتى نجحت خلال الفترة الأخيرة فى البدء بتسليم أولى مراحل مشروعنا بالعاصمة الإدارية CLM وقمنا بتسليم 25 وحدة وجارٍ تجهيز 470 وحدة من المرحلة الأولى خلال شهر ونصف الشهر لتكون جاهزة للاستلام منها 280 وحدة سيتم تسليمهم نهاية العام وفقاً لمواعيد التسليم المحددة مع العملاء.

وأضاف ((منصور)): ((مشروع CLM هو أول مشروعاتنا بالعاصمة الإدارية الجديدة والذى نقوم بتطويره على مساحة 43 فداناً، ويقع بمنطقة R7، ويتكون المشروع من 4 مراحل ويتم بيعه على 5 مراحل، بإجمالى 1800 وحدة سكنية، بخلاف 196 وحدة إدارية وتجارية بالجزء التجارى من المشروع كاسيل جيت، ومن المخطط الانتهاء من تسليم كامل وحدات المشروع فى 2024)).

وأوضح أنه من المتوقع أن تبلغ الزيادة السعرية للمنتجات العقارية بالفترة القادمة من 15 إلى 20% وهى الزيادة المنطقية للأسعار فى ظل التحديات الكبيرة التى يواجها القطاع العقارى والأعباء التى أصبح المطور العقارى يتحملها الآن جراء ارتفاع أسعار المدخلات الرئيسية لعمليات التنفيد للمشروعات المختلفة، وما ترتب عليها من زيادة فى التكلفة.

وقال ((منصور))، إنَّ شركة cred تستهدف ضخ استثمارات بقيمة تتجاوز 700 مليون جنيه فى الأعمال الإنشائية لمشروعاتها فى العاصمة الإدارية وغرب القاهرة.

وأضاف ((منصور)): ((ارتفاع الأسعار يضع تحدياً كبيراً أمام جميع المطورين ونحن فى cred حريصون على إيجاد حلول لهذه الأزمة وتوفير السيولة اللازمة لاستكمال مشروعاتنا بأعلى قدر من الجودة، لذلك من الممكن أن تتجه الشركة لزيادة رأس المال من المساهمين سواء الذراع المقاولاتية لها أو من خلال التعاون مع شركات مقاولات جديدة فى مشروعات الشركة، ولدينا فكرة تتم دراستها حالياً للتعاون مع 3 شركات مقاولات، خاصة أن المبادرة الخاصة بتوفير تمويلات لشركات المقاولات تم إلغاؤها وإتاحة الحصول على قروض بفائدة أقل بنسبة 1% عن الفائدة المحددة لشركات التطوير العقارى)).

وتابع ((منصور)): ((الإسراع بالأعمال الإنشائية بمختلف مشروعاتنا هو هدف رئيسى، فالالتزام بمواعيد التنفيذ والجداول الزمنية للمشروعات أولوية قصوى كجزء من مصداقيتنا لدى عملائنا وكسب ثقتهم الدائمة)).

وقال ((منصور)): ((العمل بالمشروعات يسير على قدم وساق خاصة مشروع CLM بالعاصمة الإدارية، حيث وصلت عمليات التنفيذ به ما يزيد على 65% من الأعمال الإنشائية بالمشروع بالكامل، وسبقت المرحلة الأولى الجداول الزمنية للتنفيذ، بينما المرحلتان الثانية والرابعة تسيران وفقاً للتوقيتات المحددة لهما)).

وتابع: ((أما الجزء التجارى بالمشروع (كاسيل جيت) فعمليات الإنشاءات مستمرة به على الرغم من صعوبتها؛ نظراً لموقعه على شارع رئيسى، أما باقى مشروعات الشركة بالعاصمة الإدارية، مشروعى إيست سايد 16 فجارٍ أيضاً عمليات الإنشاءات والحفر بهما ولم يتم البدء فى بيع أى أجزاء منها)).

وأضاف ((منصور)): ((فيما يتعلق بمشروع ever غرب القاهرة الذى تم إطلاقة فى 2022 حصلنا على القرار الوزارى وجارٍ الانتهاء من التراخيص وبدأنا بالفعل عمليات الإنشاءات بمنطقة الـClubhouse؛ حيث نهدف للانتهاء منها بنهاية العام الجارى 2023 وذلك لافتتاحه أوائل العام القادم 2024، وكذلك البدء فى إنشاءات العمارات السكنية ومن بعدها جميع مناطق المشروع تباعاً عقب الانتهاء من الحصول على جميع التراخيص)).

وقال إن ((ever)) هو مشروع سكنى تجارى إدارى فندقى طبى ويقع على محور 26 يوليو بجوار مول العرب، ويقام المشروع على مساحة 40 فداناً باستثمارات إجمالية 12 مليار جنيه.

وأضاف ((منصور))، أن شركة cred توفر الكثير من التيسيرات لعملائها من خلال خطط مرنة للسداد تتراوح من 6 إلى 7 سنوات بمشروع ever غرب القاهرة، وأيضاً 6 سنوات للطرح الجديد بمشروع CLM بالعاصمة الإدارية.

وتابع ((منصور)): ((يجب الإشارة إلى أن الفترة الحالية تتطلب الحذر والتحوط الكبير فى كل الخطوات ومدة السداد لابد ألا تتجاوز 7 سنوات فى ظل المتغيرات والتحديات الكبيرة التى يشهدها السوق العقارى وأن تضع كل شركة خطتها التسويقية وفقاً للملاءة المالية لها مع عدم المجازفة؛ حيث إن فترات السداد الطويلة التى شهدناها بالسابق لا يمكن تطبيقها ثانية فى ظل الظروف الحالية)).

وأوضح ((منصور)): ((لا يوجد رقم محدد لحجم مبيعات الشركة للأجانب، إلا أننى لاحظت وجود عدد من المصريين العاملين بالخارج وعدد من الجنسيات الأخرى قاموا بالفعل بالشراء بمشروعاتنا خلال محادثاتى المختلفة مع بعض العملاء أو خلال السفر بالبلدان المختلفة)).

وقال إن الشركة لا تسعى للحصول على قروض بنكية فى الفترة المقبلة؛ نتيجة زيادة الفائدة، وهو ما يمثل عبئاً كبيراً على أى مطور إضافة إلى الكثير من الأعباء التى يتحملها، لذا فنحن نعتمد حالياً على التمويل الذاتى من الشركة ومساهميها.

وأضاف أن الشركة وضعت خطة للتسويق لمشروعاتها داخل وخارج مصر من خلال المشاركة بالمعارض المختلفة، ومنها معرض سيتى سكيب مصر المقام فى الفترة من 20 إلى 23 سبتمر الجارى، كما تخطط أيضاً للمشاركة فى معارض خارجية ومنها معرض النيل Nile Property Expo بجدة ونيوجيرسى خلال نسختهم القادمة.

وأوضح ((منصور))، أن من أهم القوانين التى يحتاج إلها القطاع فى الفترة الحالية هو قانون اتحاد المطورين العقاريين والذى سيسهم بشكل كبير فى تنظيم السوق العقارى وتوفير الدعم الأكبر للشركات وتنظيم العلاقة بين المطور العقارى والمسوق العقارى والدولة والعملاء.

وقال ((منصور)): ((هناك طلب متنامٍ على الوحدات العقارية الطبية والتعليمية والفندقية، ونحن لمسنا ذلك بمشروع ever حيث شهدت الوحدات الطبية إقبالاً كبيراً عقب الإعلان عن المشروع مباشرة وتم بيع 130 وحدة طبية من إجمالى 500 وحدة طبية بالمشروع خلال فترة قليلة جداً مما اضطرنا لوقف البيع لحين تقييم الموقف)).

وأضاف أن هناك طلباً على المنتجات الفندقية وخاصة بالمدن الساحلية فى ظل الإقبال الكبير من العرب على اقتناء الوحدات العقارية خاصة بالساحل الشمالى.

وتابع ((منصور)): ((وأيضاً الوحدات التجارية فى ظل زيادة رغبة الكثير من المستثمرين للاستثمار فى مصر والتمتع بالمزايا الكبيرة التى وفرتها الدولة لهم لتحفيز وتشجيع دخول الاستثمارات الأجنبية، ولا يمكن أن نغفل أيضاً الطلب المتزايد على الوحدات السكنية فما زال العميل يرى العقار ملاذاً آمناً للاستثمار والادخار)).