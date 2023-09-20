“الأهلى صبور” تستهدف استثمار 5 مليارات جنيه خلال 2023 - جريدة البورصة

(MENAFN- Al-BoNews) 11.5 مليار جنيه مبيعات تعاقدية مستهدفة خلال العام الجارى الشركة تستهدف تسليم 4 آلاف وحدة بمشروعاتها بنهاية 2023
قال المهندس أحمد صبور، رئيس مجلس إدارة شركة الأهلى صبور، إن الشركة تستهدف ضخ 5 مليارات جنيه لتنفيذ الإنشاءات بمشروعاتها المتنوعة خلال العام الجارى 2023.
وأضاف صبور لـ”البورصة”، أن قائمة المشروعات تضم مشروع كيفا 6 أكتوبر، وجايا الساحل الشمالى، وأمواج الساحل الشمالى، وأوديسيا، وجرين سكوير، ولافنير بمستقبل سيتى.
وأوضح أن خطة الشركة خلال الفترة القادمة تركز على عدة محاور أهمها الإسراع من معدلات التنفيذ، مع وجود خطة طموحة للتسليمات، فضلا عن إنشاء مجموعة من الشركات الجديدة لتكون مكملة لنشاط“الأهلى صبور”.
وقال إن الشركة تستهدف تسليم 4 آلاف وحدة بمشروعاتها المتنوعة خلال العام الجارى، مقابل تسليم 1200 وحدة خلال العام الماضى، وهو ما يؤكد على التزام الشركة بمعدلات التنفيذ والتسليمات.
وأضاف صبور، أن الشركة تستهدف مبيعات تعاقدية بمشروعاتها بقيمة 11.5 مليار جنيه خلال العام الجارى.
وأوضح صبور، أن الشركة حققت حتى مطلع شهر سبتمبر الجارى مبيعات بقيمة 8.5 مليار جنيه، وبلغت نسبة مبيعات الأجانب 5% من إجمالى مبيعات الشركة، وتستهدف أن تصل النسبة إلى 10% بنهاية عام 2024.
وأشار إلى أنه جار العمل على تنفيذ مشروع“كيفا” بمدينة 6 أكتوبر، وتم توقيع عقد تنفيذ المرحلة الأولى مع شركة“الحاذق للإنشاءات”، وتمثل هذه المرحلة نسبة 30% من إجمالى المشروع، وتم تنفيذ حوالى 25% من العقد حتى الآن، وتصل مدة العقد سنتين بقيمة إجمالية 900 مليون جنيه.
وقال صبور، إن مشروع“كيفا” يطور بالشراكة مع هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة ويقام على مساحة 173 فدانا، ومكون من 5 مراحل، والتكلفة الإنشائية 4.2 مليار جنيه.
وأضاف أنه تم تحقيق مبيعات تعاقدية بالجزء السكنى للمشروع بقيمة 8.8 مليار جنيه حتى نهاية شهر أغسطس الماضى.
وحول مشروع“جايا” الساحل الشمالى، أوضح المرحلة الأولى بالكامل وعددها 530 وحدة جاهزة للتسليم، ومن المستهدف تسليم 500 وحدة بالمشروع بحلول الصيف القادم 2024، بما يمثل 30% من حجم المشروع.
وأشار صبور إلى أن المشروع ينفذ بالشراكة مع شركة“دار جلوبال”، وتصل مساحته 284 فدانا، والتكلفة الإنشائية نحو 7.5 مليار جنيه.
وقال إن إجمالى المبيعات المستهدفة بالمشروع 13.4 مليار جنيه تحقق منها 4.5 مليار جنيه فى عام 2023، ويبلغ إجمالى عدد الوحدات 3571 وحدة، ما بين فيلات وتوين دوبلكس وشاليهات وكبائن.
وأضاف أنه تم الانتهاء تقريبا من تنفيذ مشروع“جرين سكوير” فى“مستقبل سيتى”، ومن المخطط الانتهاء من تنفيذ المرحلة الأخيرة بالمشروع خلال 2023، موضحا أنه تم تسليم 600 وحدة من إجمالى 1167 وحدة.
وأشار إلى أن مشروع جرين سكوير يقام بالشراكة مع شركة دار المعالى، وتصل مساحة المشروع 80 فدانا، ويتم تنفيذ المشروع على مرحلتين.
وقال صبور، إن الشركة بدأت تسليم وحدات مشروع“لافينير” فى مستقبل سيتى، وجميع وحدات المشروع جاهزة للتسليم قبل نهاية عام 2023.
وأضاف أن مساحة المشروع حوالى 100 فدان، ويتم تنفيذه على 3 مراحل، وبلغ إجمالى عدد الوحدات 2144 وحدة سكنية. دراسة عدد من الفرص الاستثمارية الجديدة خلال الفترة الحالية
وأوضح أن الشركة تدرس عدد من الفرص الاستثمارية الجديدة فى الوقت الحالى بعدد من المناطق من ضمنها مستقبل سيتى، والتجمع الخامس، والشيخ زايد، وشرم الشيخ، والعاصمة الإدارية، والساحل الشمالى، والعلمين الجديدة، فضلا عن دراسة الفرص الاستثمارية المتاحة بالأقاليم.
وأشار إلى أنه من المخطط التعاقد على مشروعين جديدين بنهاية العام الجارى، ومساحة المشروعات سوف تتراوح من 120 إلى 150 فدانا.
وقال صبور، إن الشركة حصلت على قطعة أرض جديدة بمدينة شرم الشيخ لتنفيذ مشروع سكنى على مساحة 50 ألف متر مربع تقريبا.
وأضاف أن محفظة أراضى الشركة تبلغ 6 ملايين متر مربع فى الوقت الحالى، وتخطط الشركة لإضافة 5 ملايين متر مربع جديدة فى 2024.
وأوضح أن الشركة تدرس آليات التمويل المتنوعة ما بين التوريق بالتزامن مع خطة التسليمات، والقروض البنكية، فضلا عن دراسة زيادة رأسمال الشركة من خلال الشركاء الآخرين بالشركة.
وقال صبور، إن الشركة تستهدف الحصول على تسهيلات بنكية بقيمة 1.25 مليار جنيه خلال عام 2024. اتفاقية مع وزارة الإسكان السعودية.. وقريبا المشروع الأول فى المملكة
وأضاف أنه تم تأسيس شركة جديدة فى السعودية، وجارى التفاوض على مجموعة من الأراضى فى مدينة الرياض، مؤكدا وجود طفرة عمرانية كبيرة فى السوق الخليجى خاصة السعودية.
وتابع صبور:“وقعنا اتفاقية تعاون استراتيجى بين شركة الأهلى صبور للتنمية العقارية وشركة نطاق الأولى للتطوير العقارى مع وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان بالسعودية، وتم التوقيع على هذه الاتفاقية على هامش معرض سيتى سكيب جلوبال فى العاصمة الرياض، وهذا التحالف الجديد يهدف إلى إنشاء كيان قوى فى قطاع التطوير العقارى، واستثمار الفرص العقارية المتاحة فى المملكة، والتعاون الاستراتيجى لتوفير الشراكات لدعم تحقيق مستهدفات تحفيز المعروض السكنى والتطوير العقارى بالسعودية وفقا للأنظمة والتعليمات وتقديم دراسات السوق العقارى والدراسات الفنية والدعم فى تحقيق وتكوين الاستخدام الأمثل للفرص الاستثمارية وفقا لشكل الطلب واقتصاديات السوق والمعايير المعتمدة بالمملكة”.
وأوضح صبور، أن السعودية توفر تسهيلات كبيرة للمطورين العقاريين والمستثمرين، وستبدأ الشركة بمشروع كاختبار للسوق السعودى، وتقدير مدى نجاح المشروع وتكرار التجربة فيما بعد. اقرأ أيضا: بدء تسليم 500 وحدة فى“GAIA” ضمن خطة تسليم 3 آلاف وحدة بمشروعات“الأهلى صبور” 2023
وأشار إلى أن ارتفاع أسعار مواد البناء ونقص الخامات بالأسواق، جعل الشركة تتبع خطة متكاملة للتحوط من تلك الارتفاعات المستمرة.
وقال إن الشركة تحوطت من الارتفاعات المستمرة فى الأسعار من خلال عدة خطوات من ضمنها سرعة التنفيذ والانتهاء من مشروعاتها القائمة، فضلا عن شراء خامات تكفى لفترات زمنية طويلة.
وأضاف أن خطة التحوط شملت أيضا الحفاظ على 30% من المشروع كمخزون لتعويض أى خسائر محتملة خلال مدة التنفيذ، فضلا عن الحصول على قروض لسرعة الانتهاء من التنفيذ واستكمال المشروعات.
وأوضح صبور، أنه تم إنشاء مجموعة من الشركات الجديدة لتكون مكملة لنشاط الشركة خاصة فى ظل الخطة التوسعية الكبيرة التى تستهدفها خلال الفترة القادمة.
وقال إنه تم تأسيس 4 شركات بأنشطة متنوعة، الأولى شركة“جراندى” لتنفيذ عدد من الأنشطة من ضمنها تشطيب الوحدات التى تم تسليمها نصف تشطيب للعملاء، وفرش الوحدات.
وأضاف أن الشركة تقدم أسعارا تنافسية لعملائها، وأنظمة سداد متنوعة تصل إلى 5 سنوات، لافتا إلى أن الشركة مملوكة لشركة الأهلى صبور بنسبة 85%.
وأوضح أن الشركة الثانية بالشراكة مع شركة“التزام” الإماراتية وتختص بإدارة المشروعات التى تنفذها الشركة بعد تسليمها، بهدف الحفاظ على أصول الشركة واستثمارات العملاء.
وأشار إلى أن الشركة الثالثة خاصة بإدارة وتسويق المشروعات العقارية، والرابعة تختص بتطوير وتسويق وإدارة المشروعات غير السكنية، وفيما يتعلق بالشق الفندقى بمشروعات الشركة أوضح صبور أنه سيتم تنفيذ فندق بمشروع أمواج الساحل الشمالى بطاقة 96 غرفة.
وقال إن مشروع جايا الساحل الشمالى يضم فندقين الأول kynd 01 بطاقة 36 غرفة ونسعى لزيادتها إلى 80 غرفة، وفندق شيراتون تحت الإنشاء بطاقة 150 غرفة، وأضاف أن مشروع“كيفا” بمدينة 6 أكتوبر يضم فندق بطاقة 200 غرفة، فضلا عن فندق فى العين السخنة بطاقه 98 غرفة.