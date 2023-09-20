“الأهلى صبور” تستهدف استثمار 5 مليارات جنيه خلال 2023 - جريدة البورصة

قال المهندس أحمد صبور، رئيس مجلس إدارة شركة الأهلى صبور، إن الشركة تستهدف ضخ 5 مليارات جنيه لتنفيذ الإنشاءات بمشروعاتها المتنوعة خلال العام الجارى 2023.

وأضاف صبور لـ”البورصة”، أن قائمة المشروعات تضم مشروع كيفا 6 أكتوبر، وجايا الساحل الشمالى، وأمواج الساحل الشمالى، وأوديسيا، وجرين سكوير، ولافنير بمستقبل سيتى.

وأوضح أن خطة الشركة خلال الفترة القادمة تركز على عدة محاور أهمها الإسراع من معدلات التنفيذ، مع وجود خطة طموحة للتسليمات، فضلا عن إنشاء مجموعة من الشركات الجديدة لتكون مكملة لنشاط“الأهلى صبور”.

وقال إن الشركة تستهدف تسليم 4 آلاف وحدة بمشروعاتها المتنوعة خلال العام الجارى، مقابل تسليم 1200 وحدة خلال العام الماضى، وهو ما يؤكد على التزام الشركة بمعدلات التنفيذ والتسليمات.

وأضاف صبور، أن الشركة تستهدف مبيعات تعاقدية بمشروعاتها بقيمة 11.5 مليار جنيه خلال العام الجارى.

وأوضح صبور، أن الشركة حققت حتى مطلع شهر سبتمبر الجارى مبيعات بقيمة 8.5 مليار جنيه، وبلغت نسبة مبيعات الأجانب 5% من إجمالى مبيعات الشركة، وتستهدف أن تصل النسبة إلى 10% بنهاية عام 2024.

وأشار إلى أنه جار العمل على تنفيذ مشروع“كيفا” بمدينة 6 أكتوبر، وتم توقيع عقد تنفيذ المرحلة الأولى مع شركة“الحاذق للإنشاءات”، وتمثل هذه المرحلة نسبة 30% من إجمالى المشروع، وتم تنفيذ حوالى 25% من العقد حتى الآن، وتصل مدة العقد سنتين بقيمة إجمالية 900 مليون جنيه.

وقال صبور، إن مشروع“كيفا” يطور بالشراكة مع هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة ويقام على مساحة 173 فدانا، ومكون من 5 مراحل، والتكلفة الإنشائية 4.2 مليار جنيه.

وأضاف أنه تم تحقيق مبيعات تعاقدية بالجزء السكنى للمشروع بقيمة 8.8 مليار جنيه حتى نهاية شهر أغسطس الماضى.

وحول مشروع“جايا” الساحل الشمالى، أوضح المرحلة الأولى بالكامل وعددها 530 وحدة جاهزة للتسليم، ومن المستهدف تسليم 500 وحدة بالمشروع بحلول الصيف القادم 2024، بما يمثل 30% من حجم المشروع.

وأشار صبور إلى أن المشروع ينفذ بالشراكة مع شركة“دار جلوبال”، وتصل مساحته 284 فدانا، والتكلفة الإنشائية نحو 7.5 مليار جنيه.

وقال إن إجمالى المبيعات المستهدفة بالمشروع 13.4 مليار جنيه تحقق منها 4.5 مليار جنيه فى عام 2023، ويبلغ إجمالى عدد الوحدات 3571 وحدة، ما بين فيلات وتوين دوبلكس وشاليهات وكبائن.

وأضاف أنه تم الانتهاء تقريبا من تنفيذ مشروع“جرين سكوير” فى“مستقبل سيتى”، ومن المخطط الانتهاء من تنفيذ المرحلة الأخيرة بالمشروع خلال 2023، موضحا أنه تم تسليم 600 وحدة من إجمالى 1167 وحدة.

وأشار إلى أن مشروع جرين سكوير يقام بالشراكة مع شركة دار المعالى، وتصل مساحة المشروع 80 فدانا، ويتم تنفيذ المشروع على مرحلتين.

وقال صبور، إن الشركة بدأت تسليم وحدات مشروع“لافينير” فى مستقبل سيتى، وجميع وحدات المشروع جاهزة للتسليم قبل نهاية عام 2023.

وأضاف أن مساحة المشروع حوالى 100 فدان، ويتم تنفيذه على 3 مراحل، وبلغ إجمالى عدد الوحدات 2144 وحدة سكنية.

وأوضح أن الشركة تدرس عدد من الفرص الاستثمارية الجديدة فى الوقت الحالى بعدد من المناطق من ضمنها مستقبل سيتى، والتجمع الخامس، والشيخ زايد، وشرم الشيخ، والعاصمة الإدارية، والساحل الشمالى، والعلمين الجديدة، فضلا عن دراسة الفرص الاستثمارية المتاحة بالأقاليم.

وأشار إلى أنه من المخطط التعاقد على مشروعين جديدين بنهاية العام الجارى، ومساحة المشروعات سوف تتراوح من 120 إلى 150 فدانا.

وقال صبور، إن الشركة حصلت على قطعة أرض جديدة بمدينة شرم الشيخ لتنفيذ مشروع سكنى على مساحة 50 ألف متر مربع تقريبا.

وأضاف أن محفظة أراضى الشركة تبلغ 6 ملايين متر مربع فى الوقت الحالى، وتخطط الشركة لإضافة 5 ملايين متر مربع جديدة فى 2024.

وأوضح أن الشركة تدرس آليات التمويل المتنوعة ما بين التوريق بالتزامن مع خطة التسليمات، والقروض البنكية، فضلا عن دراسة زيادة رأسمال الشركة من خلال الشركاء الآخرين بالشركة.

وقال صبور، إن الشركة تستهدف الحصول على تسهيلات بنكية بقيمة 1.25 مليار جنيه خلال عام 2024.

وأضاف أنه تم تأسيس شركة جديدة فى السعودية، وجارى التفاوض على مجموعة من الأراضى فى مدينة الرياض، مؤكدا وجود طفرة عمرانية كبيرة فى السوق الخليجى خاصة السعودية.

وتابع صبور:“وقعنا اتفاقية تعاون استراتيجى بين شركة الأهلى صبور للتنمية العقارية وشركة نطاق الأولى للتطوير العقارى مع وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان بالسعودية، وتم التوقيع على هذه الاتفاقية على هامش معرض سيتى سكيب جلوبال فى العاصمة الرياض، وهذا التحالف الجديد يهدف إلى إنشاء كيان قوى فى قطاع التطوير العقارى، واستثمار الفرص العقارية المتاحة فى المملكة، والتعاون الاستراتيجى لتوفير الشراكات لدعم تحقيق مستهدفات تحفيز المعروض السكنى والتطوير العقارى بالسعودية وفقا للأنظمة والتعليمات وتقديم دراسات السوق العقارى والدراسات الفنية والدعم فى تحقيق وتكوين الاستخدام الأمثل للفرص الاستثمارية وفقا لشكل الطلب واقتصاديات السوق والمعايير المعتمدة بالمملكة”.

وأوضح صبور، أن السعودية توفر تسهيلات كبيرة للمطورين العقاريين والمستثمرين، وستبدأ الشركة بمشروع كاختبار للسوق السعودى، وتقدير مدى نجاح المشروع وتكرار التجربة فيما بعد.

وأشار إلى أن ارتفاع أسعار مواد البناء ونقص الخامات بالأسواق، جعل الشركة تتبع خطة متكاملة للتحوط من تلك الارتفاعات المستمرة.

وقال إن الشركة تحوطت من الارتفاعات المستمرة فى الأسعار من خلال عدة خطوات من ضمنها سرعة التنفيذ والانتهاء من مشروعاتها القائمة، فضلا عن شراء خامات تكفى لفترات زمنية طويلة.

وأضاف أن خطة التحوط شملت أيضا الحفاظ على 30% من المشروع كمخزون لتعويض أى خسائر محتملة خلال مدة التنفيذ، فضلا عن الحصول على قروض لسرعة الانتهاء من التنفيذ واستكمال المشروعات.

وأوضح صبور، أنه تم إنشاء مجموعة من الشركات الجديدة لتكون مكملة لنشاط الشركة خاصة فى ظل الخطة التوسعية الكبيرة التى تستهدفها خلال الفترة القادمة.

وقال إنه تم تأسيس 4 شركات بأنشطة متنوعة، الأولى شركة“جراندى” لتنفيذ عدد من الأنشطة من ضمنها تشطيب الوحدات التى تم تسليمها نصف تشطيب للعملاء، وفرش الوحدات.

وأضاف أن الشركة تقدم أسعارا تنافسية لعملائها، وأنظمة سداد متنوعة تصل إلى 5 سنوات، لافتا إلى أن الشركة مملوكة لشركة الأهلى صبور بنسبة 85%.

وأوضح أن الشركة الثانية بالشراكة مع شركة“التزام” الإماراتية وتختص بإدارة المشروعات التى تنفذها الشركة بعد تسليمها، بهدف الحفاظ على أصول الشركة واستثمارات العملاء.

وأشار إلى أن الشركة الثالثة خاصة بإدارة وتسويق المشروعات العقارية، والرابعة تختص بتطوير وتسويق وإدارة المشروعات غير السكنية، وفيما يتعلق بالشق الفندقى بمشروعات الشركة أوضح صبور أنه سيتم تنفيذ فندق بمشروع أمواج الساحل الشمالى بطاقة 96 غرفة.

وقال إن مشروع جايا الساحل الشمالى يضم فندقين الأول kynd 01 بطاقة 36 غرفة ونسعى لزيادتها إلى 80 غرفة، وفندق شيراتون تحت الإنشاء بطاقة 150 غرفة، وأضاف أن مشروع“كيفا” بمدينة 6 أكتوبر يضم فندق بطاقة 200 غرفة، فضلا عن فندق فى العين السخنة بطاقه 98 غرفة.