O West تستعرض مشروعات تمثل الوجهة المثالية لحياة عصرية وعالم من الرفاهية والتميز - جريدة البورصة

ويتميز مشروع Spring Valley بالموقع المتميز بالإضافة إلى توفير جميع الخدمات والمرافق وتصميم المشروع طبقاً لأعلى المعايير والمواصفات الدولية لتلبى جميع احتياجات العملاء، ويقدم المشروع مجموعة متنوعة لا مثيل لها من الفيلات المستقلة، وتوين هاوس، وتاون هاوس، بالإضافة إلى العديد من التصميمات الخارجية الأنيقة التى تطل على المناظر الطبيعية الراقية.

ويتمتع التخطيط الرئيسى الخاص بالمشروع بالارتفاعات فتشبه طبيعة الوديان من حيث تواجد الوحدات السكنية على مرتفعات مختلفة، ما يتيح فرصة أكبر لرؤية المناظر الطبيعية، بالإضافة إلى المساحات الخضراء ومسارات للمشاة وممرات للدراجات.

وتتضمن مرحلة Spring Valley نحو 217 وحدة سكنية متنوعة تناسب الاحتياجات المختلفة لعملاء مدينة O West الذين يبحثون عن الفخامة والرقى، ومن المقرر تسليم المرحلة عام 2027.

فى حين يتضمن مشروع Club Yard نحو 404 وحدات سكنية متنوعة ويبعد دقيقة واحدة عن نادى O West الرياضى والاجتماعى.

ويمثل مشروع Club Yard الحى العائلى المثالى؛ حيث يوفر العديد من الخدمات والمرافق التى تُمكن العائلات من ممارسة العديد من الأنشطة، على رأسها الاستمتاع بالمطاعم والمحلات التجارية ومناطق الشواء الخضراء، وممرات الدراجات وبحيرة صناعية، ما يضمن أسلوب حياة عصرياً مليئاً بالطاقة والحيوية، ومن المقرر تسليم المرحلة أيضاً فى عام 2027.

ويتماشى مشروع Core Apartments مع الاحتياجات المختلفة لعملاء مدينة O West الذين يتطلعون إلى حياة مثالية، ويتضمن المشروع حوالى 721 وحدة سكنية تقدم مجموعة متنوعة من الشقق، والدوبلكس.

وتتميز الوحدات بأسعار تنافسية كونها نصف تشطيب، وتم إطلاق هذا المشروع بناءً على طلب السوق العقارى لمثل هذا النوع من الوحدات وقد حاز إقبالاً كبيراً من قبل العملاء.

كما أن Core Apartments تعد الخيار المثالى لمن يبحثون عن الاستثمار فى الوحدات العقارية لعائدها المالى المرتفع، ولقد تم طرح مرحلتين من المشروع وتم بيعهما خلال 3 أيام من إطلاقهما، ومن المقرر تسليم المشروع عام 2027.

وعبر تامر دويدار، الرئيس التنفيذى لمدن O West ومكادى هايتس وبيوم، عن سعادته بالمشروعات المتميزة التى تم طرحها خلال هذه الفترة وعلى مدار هذا العام، وقال: ((تضم المشروعات الثلاثة مجموعة متنوعة من الوحدات، من الشقق والفيلات الفاخرة بمختلف أنواع التشطيب، وذلك تماشياً مع استراتيجية مدينة O West فى بناء مدينة متكاملة؛ حيث تسعى دائماً إلى توفير بيئة سكنية متكاملة تلبى احتياجات وتوقعات العملاء المتنوعة وتلبى طموحاتهم فى الحصول على السكن والعيش الراقى، وتتميز مشروعات O West السكنية بتصميماتها المعمارية الفاخرة والفريدة، فضلاً عن تخطيطها المتميز الذى يضم مساحات واسعة من الأراضى الخضراء والمياه، إضافة إلى مرافقها وخدماتها المتكاملة)).

وأوضح ((دويدار)): حرصنا على أن تكون مدينة ((O West)) بها كل ما يلزم لتصبح واحدة من أفضل المدن السكنية تميزاً فى مصر حيث بدأت الحياة بالفعل فى المدينة، بالإضافة إلى توافر كل الخدمات من قبل انتقال السكان للعيش بها، ولذلك أصبحت مدينة O West من أكثر المدن التى يبحث عنها العملاء فى السوق العقارى سواء للسكن أو بغرض الاستثمار، فضلاً عن البنية التحتية المتطورة التى بها أعلى معايير جودة الحياة)).

ومن الجدير بالذكر أن مدينة O West واصلت تأكيد مكانتها الرائدة فى غرب القاهرة؛ حيث ارتفع صافى المبيعات العقارية، خلال النصف الأول من عام 2023، لتصل إلى 3.6 مليار جنية مصرى بزيادة قدرها 47.8%.

ونتج هذا النمو من تمكن الشركة من زيادة متوسط سعر بيع المتر بنسبة 43.8% إلى 52.5 ألف جنيه للمتر المربع، إضافة الى ارتفاع عدد الوحدات المباعة خلال الفترة بنسبة 26.6% خلال النصف الأول من 2023.

وتخطط مدينة O West لتسليم أكثر من 1000 وحدة خلال عامى 2023 و2024.وتقع مدينة O West على مساحة 1000 فدان بما يعادل 4.2 مليون متر مربع وتتميز بموقع فريد فى قلب 6 أكتوبر وعلى بعد دقائق من ميدان جهينة.

وتتميز المدينة بالتصميم والتخطيط العمرانى الفريد، الذى يحقق التوازن بين المساحات المخصصة للمبانى والمساحات الخضراء، مع تقسيم المدينة إلى أحياء عصرية فريدة وتوفير أماكن للفعاليات الاجتماعية.

وتتضمن المدينة 11000 وحدة سكنية، فضلاً عن نادى O West الرياضى والاجتماعى والذى يعد واحداً من أكبر أندية غرب القاهرة ويقع على مساحة 41 فداناً.

وتشمل المدينة أيضاً المنطقة التعليمية وتحتوى على 4 مدارس بأنظمة تعليمية مختلفة تعمل جميعها بكامل طاقتها، والمنطقة الطبية، والتجارية، والمجمع الإدارى O Business District وتتميز المدينة بوجود العديد من وسائل النقل مع شبكة طرق ذكية، فضلاً عن حلول الأمان الذكية التى توفر الحماية لجميع العائلات.