((سكاى أبوظبى)) تطلق One Residence أحدث مراحل مشروع Capital Avenue بالعاصمة الإدارية - جريدة البورصة

وسيشهد جناح شركة سكاى أبوظبى للتطوير العقارى بمعرض سيتى سكيب، إطلاق ((One Residence)) أحدث مراحل مشروع Capital Avenue بالعاصمة الإدارية الجديدة، وتضم المرحلة الجديدة 50 وحدة سكنية متميزة بمساحات مختلفة تتراوح من 70 إلى 130 متراً مربعاً، سيتم تسليمها كاملة التشطيب للعملاء بجودة عالية، مصممة من قبل شركة Eklego Design، وهى واحدة من كبرى شركات التصميم فى مصر.

ويقدم One Residence مزايا لا مثيل لها مقارنة بالمشروعات السكنية فى العاصمة الإدارية الجديدة، بداية من موقع جغرافى يتوسط أهم معالم العاصمة الإدارية وقريب من كل الخدمات الرئيسية، ويطل على مساحات خضراء واسعة، وصولاً إلى تنوع فى المساحات لتغطية شريحة واسعة من العملاء سواء الطلاب القادمين للدراسة بجامعات العاصمة أو الراغبين فى السكن المميز من المديرين بأكبر البنوك والشركات المنتقلة للعاصمة مؤخراً.

وتعتزم الشركة تسليم الوحدات بتشطيب فاخر يسهل على العميل الانتقال للإقامة فوراً، بالإضافة إلى توفير خدمات الـ((concierge))، كما تقدم شركة سكاى أبوظبى، عرضاً لزوار سيتى سكيب على One Residence يتضمن سداد نسبة 10% مقدماًـ وتقسيط باقى القيمة على 7 سنوات ليناسب القوة الشرائية للشريحة المستهدفة، والمقرر تسليم وحداته عام 2027.

ويأتى ذلك استكمالاً لنجاح Capital Avenue، وهو واحد من أكبر المشروعات التجارية فى منطقة R8 بالعاصمة الإدارية الجديدة، والحائز على الجائزة الأكبر والأشهر فى القطاع العقارى فى المنطقة African Property Award لعام 2022، ويقع على مساحة أكثر من 21 ألف متر مربع، وينفرد بمزايا عديدة ستجعله وجهة التسوق فى العاصمة الإدارية أبرزها موقعه المتميز الذى يطل على واجهات رئيسية وهى الحى الدبلوماسى والممشى السياحى والنادى المفتوح.

ويضم مشروع Capital Avenue مساحات متعددة الاستخدامات ومتنوعة للأنشطة التجارية والإدارية والطبية، بجانب ذلك يضم المشروع مسطحات مائية، وممشى مركزياً، ومن المقرر تسليم أولى وحداته خلال الربع الثالث من عام 2025، وخصصت ((سكاى أبوظبى)) عرضاً تقسيط لـ((سيتى سكيب)) على وحدات Capital Avenue بدفع مقدم يصل إلى 11% وتقسيط الباقى على 8 سنوات.

ولتلبية الطلب المرتفع على مشروع Bluetree، الحائز على الجائزة الأكبر والأشهر فى القطاع العقارى فى المنطقة African Property Award كأفضل مشروع سكنى عن فئة ((المشروعات السكنية الأكثر من عشرين وحدة)) لعام 2023، تقدم شركة سكاى أبوظبى لرواد ((سيتى سكيب)) أفضل برنامج سداد للتيسير على الراغبين فى اقتناء وحدات بالمشروع تشمل دفع 5% مقدم وتقسيط لمدة 8 سنوات، يأتى ذلك بعد نجاح المشروع فى تحقيق مبيعات تخطت 2 مليار جنيه خلال 6 أشهر منذ الإعلان عنه فى بداية العام الجارى، ليصبح من ضمن أنجح المشروعات فى شرق القاهرة من حيث تحقيق المبيعات فى وقت قياسى.

ونجح Bluetree فى خطف صدارة مبيعات المشروعات السكنية؛ نتيجة تزايد ثقة العملاء فى حرص شركة سكاى أبوظبى على تقديم الأفضل لعملائها، وذلك من خلال موقعه المتميز الممتد على مساحة 50 فداناً بأواخر أفضل أراضى منطقة الجولدن سكوير بالقاهرة الجديدة، وتصميم عام للمشروع يوفر تجربة المعيشة العصرية المريحة، كما أن جميع مبانى المشروع مشيدة على أرضى وأربعة طوابق، لتشغل نسبة المبانى 19% فقط من إجمالى المساحة الكلية، ما يوفر أجواء صحية للسكان لتطبيق المعايير البيئية للمحافظة على المناخ وترشيد استهلاك الموارد الطبيعية، ويضم المشروع 1300 وحدة متنوعة ما بين السكنى والتجارى والإدارى، ومن المتوقع تسليم أولى وحدات المشروع خلال عام 2027.

ويقسم مشروع Bluetree إلى جزء سكنى يضم شققاً ودوبلكس بمساحات مختلفة تتراوح من 115 إلى 300 متر مربع، والجزء التجارى والإدارى، الذى يحتوى على مساحات تجارية وإدارية متميزة تلبى كل احتياجات العملاء، كما يضم المشروع نادياً اجتماعياً، وحديقة مركزية، ومنطقة ألعاب أطفال مميزة ومسارات مخصصة لقيادة الدراجات وممارسة الأنشطة الرياضية والترفيهية والاجتماعية والفنية المتنوعة، إلى جانب الخدمات الذكية.

وقال المهندس عبدالرحمن عجمى، الرئيس التنفيذى لمجموعة دايموند وشركة سكاى أبوظبى للتطوير العقارى، إن الشركة تسير بخطى ثابتة لتحقيق رؤيتها فى نقل تجربتها العمرانية الفريدة فى الإمارات للسوق العقارى المصرى خلال وقت قياسى، ولذا ضخت استثمارات بأكثر من 12 مليار جنيه خلال 25 شهراً نجحت من خلالها فى إطلاق 3 مشروعات كبرى بالعاصمة الإدارية والقاهرة الجديدة.

وأضاف أن الشركة تعمل فى الوقت الحالى على دراسة فرص استثمارية جديدة تلبى تطلعات العملاء فى توفير مشروعات سكنية متكاملة الخدمات ويتوافر بها أحدث الحلول التكنولوجية، وفى الوقت نفسه تتماشى مع توجهات الدولة لزيادة حجم الاستثمارات العقارية بما ينعكس على تحقيق نمو اقتصادى مستدام وتوفير المزيد من فرص العمل.

وقال مصطفى صلاح، الرئيس التنفيذى للقطاع التجارى لشركة سكاى أبوظبى للتطوير العقارى، إن النمو المرتفع فى حجم مبيعات الشركة خلال النصف الأول من عام 2023 يكلل خطة الإدارة فى إطلاق مشروعات عمرانية فريدة لا مثيل لها فى السوق المصرى، ويؤكد نجاح ((سكاى أبوظبى)) فى أن تكسب ثقة العملاء فى السوق المصرى رغم دخولها منذ فترة قصيرة، ويشجعنا لإطلاق المزيد من المشروعات العقارية المتنوعة خلال الفترة المقبلة.

وأضاف أنه رغم تحقيق شركة سكاى أبوظبى للتطوير العقارى نسبة كبيرة من حجم مستهدفات المبيعات خلال العام الجارى، لكن الإدارة سعت لطرح عروض جديدة تتناسب مع القوى الشرائية للعملاء فى الفترة الحالية، خاصة لرواد معرض سيتى سكيب تمثل فرصة استثمارية مغرية أبرزها عرض شراء وحدات بمشروع Bluetree بمقدم 5% وتقسيط لمدة 8 سنوات، وعرض آخر لشراء وحدات كاملة التشطيب بـ((One Residence)) بمقدم 10% وتقسيط يمتد إلى 7 سنوات.