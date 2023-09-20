925.5 مليون جنيه استثمارات ضختها مدينة مصر بالأعمال الإنشائية النصف الأول 2023 - جريدة البورصة

(MENAFN- Al-Borsa News) سلام: ندرس فرصا استثمارية متنوعة.. والسوق الخليجى الأقرب للمطورين المصريين تسليم 479 وحدة بمشروعات الشركة فى النصف الأول من العام الجارى
قال المهندس عبد الله سلام، الرئيس التنفيذى والعضو المنتدب لشركة مدينة مصر، إنه تم ضخ استثمارات بقيمة 925.5 مليون جنيه بالأعمال الإنشائية بمشروعات الشركة خلال النصف الأول من العام الجارى 2023، وهو ما يعكس زيادة الاستثمارات فى المشاريع الجارية للشركة وفى مقدمتها تاج سيتى، حيث بلغت قيمة هذه الاستثمارات 413.4 مليون جنيه عن الربع الثانى 2023.
وأضاف سلام لـ”البورصة”، أن الشركة تستهدف التوسع فى مشروعات جديدة بالتزامن مع الانتهاء من المشروعات القائمة، ويتم حاليا دراسة أكثر من مشروع فى إطار السياسة التوسعية لمحفظة الأراضى التى تفوق 9 ملايين متر مربع، حيث يتبقى لدينا للتطوير نحو 4.6 مليون متر مربع، وسنعلن عن مشروعاتنا وخططنا فور الانتهاء من دراستها.
وأوضح أن الشركة تستهدف مواصلة الأداء التشغيلى القوى خلال عام 2023، وتسعى من خلال استراتيجية التوسع الخاصة بها ورؤيتها تحقيق ذلك، بجانب زيادة المبيعات، والتوسع وابتكار حلول جديدة من شأنها تطوير السوق العقارى المصرى، ولهذا أطلقت الشركة هذا العام Madinet Masr Innovation Labs.
وقال سلام، إن الشركة ترتكز فى استراتيجياتها على رؤية هدفها تطوير القطاع العقارى، بهدف الدفع بعجلة الاقتصاد المحلى ونجاح الشركة كمطور عقارى فى التوسع وتنمية محفظة الأراضى التى تمتلكها، وبناء مجتمعات مستدامة تدعم النمو والابتكار.
وأضاف سلام، أنه يتطلع من خلال تلك الاستراتيجية أن تصبح شركة مدينة مصر من أكبر الكيانات الاقتصادية فى مصر ومنطقة الشرق الأوسط.
وأوضح أن الخطة الاستراتيجية للشركة ترتكز على عمل دراسة الجدوى والتحليل والدراسة قبل اتخاذ القرار بالبدء فى تنفيذ المشروع وقبل الدخول فى أسواق جديدة لضمان تحقيق النجاح بمشروعات الشركة. الشركة تدرس فتح مكاتب تمثيل فى الأسواق الخارجية الكبيرة
وأشار إلى أن الشركة تدرس التوسع فى الأسواق الخارجية خلال الفترة القادمة، خاصة فى السعودية التى تضم فرصا واعدة للاستثمار فى ظل الطفرة العمرانية الكبيرة التى تشهدها المملكة حاليا والإمارات واليونان وكندا.
وقال إن هناك تركيز عام فى دراسة مشروعات بأسواق قريبة ومشابهة للسوق المصرى والشركة على حذر كبير فى التوسع بالأسواق الخارجية.
وأكد أن الشركة تدرس الفرص الاستثمارية المتنوعة وسيتم الإعلان إذا جد جديد، لافتا إلى أن الأسواق الخليجية هى الأقرب لقلب المطورين المصريين.
وأضاف أن الشركة تدرس خلال الفترة المقبلة فتح مكاتب تمثيل للشركة فى الأسواق الخارجية الكبيرة التى نتعامل معها بشكل كبير وبالطبع الأسواق الخليجية هى الأقرب، مشيرا إلى أن هذا سوف يكون أكثر فائدة من المشاركة فى المعارض الخارجية.
وأوضح أن الشركة تدرس خلال الفترة المقبلة مشاريع جديدة بمناطق غرب القاهرة والساحل الشمالى والعين السخنة لتنويع محفظتها الاستثمارية وتحقيق التوازن بما ينعكس بإيجابية على أعمال الشركة. اقرأ أيضا:“مدينة مصر” تدرس عددًا من الفرص الاستثمارية داخل وخارج مصر
وقال إنه تم استهداف تحقيق نمو صافى أرباح بنحو 147% خلال النصف الأول من العام الجارى 2023 مشيرا إلى أنه تم تحقيق ارتفاع فى صافى الأرباح بنسبة 26.6% مقارنة بعام 2022.
وخلال الربع الثانى من عام 2023 منفردًا، ارتفع صافى الربح بمعدل سنوى 140.2% إلى 280.3 مليون جنيه، مصحوبًا بارتفاع هامش صافى الربح إلى 23.7% مقابل 12.0% خلال الربع الثانى من العام السابق.
وشرح قائلًا، إنه تم تحقيق مبيعات تعاقدية وصلت إلى 5.3 مليار جنيه خلال النصف الأول من 2023، وهو نموّ سنوى بمعدّل 55%، وخلال الربع الثانى من 2023 منفردًا، ارتفعت المبيعات التعاقدية إلى 3.505 مليار جنيه، وهو نمو سنوى بمعدل 90.7%.
وواصل لافتا إلى أن الإيرادات ارتفعت بمعدل سنوى 22.8% لتسجل 2.2 مليار جنيه خلال النصف الأول من 2023، بفضل النمو القوى بإجمالى المبيعات التعاقدية خلال الفترة، وارتفاع الإيرادات إلى 1.2 مليار جنيه خلال الربع الثانى من العام الجارى، وهو نمو سنوى بمعدل 21.8%. “مدينة مصر” تتبع سياسة الاستمرار فى تنفيذ المشروعات رغم أى تحديات
وأوضح أن خطط تسليم الوحدات تسير وفق الجدول الزمنى المعلن عنه، حيث سلمت شركة مدينة مصر 479 وحدة فى مختلف مشاريعها خلال النصف الأول من عام 2023، وقامت الشركة بتسليم 85% من إجمالى عدد الوحدات فى مشروع“سراى” خلال النصف الأول من العام الجارى، و15% من إجمالى عدد الوحدات فى مشروع“تاج سيتى”.
وقال سلام، إن شركة مدينة مصر تتبع سياسة الاستمرار فى تنفيذ المشروعات وعدم التوقف رغم أى تحديات، حيث بلغت استثمارات شركة مدينة مصر بأعمال الإنشاءات والبنية التحتية بالمشروعات القائمة 925.5 مليون جنيه خلال النصف الأول من 2023.
وأضاف أن هذا جاء مقابل 798.9 مليون جنيه خلال نفس الفترة من العام السابق، وهو ما يعكس زيادة الاستثمارات فى المشاريع الجارية للشركة وفى مقدمتها المشروعات الجارية فى تاج سيتى، حيث بلغت قيمة هذه الاستثمارات 413.4 مليون جنيه عن الربع الثانى من 2023.
وأشار إلى أن القطاع العقارى يواجه العديد من التحديات خلال الفترة الحالية من ارتفاع معدلات التضخم وارتفاع أسعار الفائدة وزيادة تكاليف مواد البناء بما ينعكس على التكلفة النهائية للمنتج العقارى.
وقال إن الشركة أطلقت خلال العام الجارى أحدث مشروعاتها خارج القاهرة وهو مشروع“زهو” بمحافظة أسيوط والذى يعد باكورة مشروعات الشركة خارج القاهرة وذلك تماشيا مع الاستراتيجية التوسعية للشركة.
وأضاف أن الشركة تجدد التزامها الدائم بتقديم أفضل مشروعات التطوير العقارى عالية الجودة التى تلبى مختلف احتياجات وأذواق عملائنا من مختلف أنحاء الجمهورية، مع حرصنا المستمر على ترسيخ مكانتنا الرائدة فى صدارة سوق التطوير العقارى المصرى. اقرأ أيضا: عبدالله سلام: سياسة التسعير التحدى الأكبر أمام شركات التطوير العقارى
وأوضح أن المشروع يقام على مساحة تبلغ 104 أفدنة ويضم أكثر من 1250 وحدة سكنية وتضم المرحلة الأولى 297 وحدة سكنية تتكون من فيلات بتصميمات مختلفة تتنوع ما بين فيلات مستقلة وتوين فيلا وتاون هاوس فيلا عائلية وZ-Villa على مساحة بنائية إجمالية تبلغ 63 ألف متر مربع مؤكدا أنه من المقرر أن يتم تسليم المرحلة الأولى خلال 3 سنوات.
وقال إن مشروع“زهو” يتمتع بموقع استراتيجى متميز فى غرب أسيوط أمام جامعة بدر على بعد 6 دقائق من مطار أسيوط و15 دقيقة عن وسط المحافظة وهو مشروع متعدد الاستخدامات حيث يضم منطقة تجارية تقع بموازاة الشارع الرئيسى بمساحة تقترب من 15 ألف متر مربع بالإضافة إلى نادى رياضى بمساحة 20 ألف متر مربع.
وأضاف أن حجم الإقبال على الحجوزات بمشروع“زهو” مرتفع وبدأنا نتجه إلى أن نقلل من حجم صرف الأموال على الحملات الإعلانية بسبب نجاح المشروع وارتفاع معدل الطلب عليه من جانب العملاء.
وأوضح أن الشركة تستهدف خلال المرحلة المقبلة أن تكون جزء من النسيج العمرانى لمحافظة أسيوط وليس لمجرد إقامة مشروع عقارى فيها فقط وبالفعل شاركنا فى أكثر من حدث بالمحافظة فقد أطلقنا مبادرة إفطار صائم فى رمضان بالإضافة إلى قافلة طبية للأكثر احتياجاً.
وأشار إلى أنه خلال الفترة المقبلة يجب دراسة السوق العقارى بشكل جيد لتحديد قيمة الزيادة فى المنتجات العقارية بما يتناسب مع معدل الزيادة فى أسعار مواد البناء وخامات التشطيب. الشركة تسعى لتغيير مفهوم طريقة شراء العقار وامتلاكه وبيعه من خلال حلول مبتكرة
وقال إنه تم إنشاء منصة ابتكارية متكاملة وهى Madinet Masr Innovation Labs ضمن خطة الشركة التوسعية ورؤيتها المستقبلية هدفها ابتكار حلول لاقتناء واستثمار للعقار جديدة والابتكار فى طريقة البناء.
وأضاف سلام، أن هذه المنصة ستغير شكل التطوير العقارى فى مصر وستكون بمثابة منصة لكل الأفكار الشبابية فى قطاع التطوير العقارى.
وأكد أن دور الشركة تحويل هذه الفكرة إلى منتج عقارى للسوق باعتبار أن هذه المنصة ستكون طريقة جيدة لاقتناء العقار فى مصر.
وقال إن وحدة Madinet Masr Innovation Labs، هى وحدة متخصصة فى الابتكار للتعامل مع متغيرات السوق، مع الإعلان عن أولى منتجاتها وهى منصة“طوبة” كحل مبتكر لتسهل عملية اقتناء واستثمار العقار بأنظمة تسهيلات مختلفة تناسب العملاء لمواجهة تحديات السوق.
وأضاف أن“طوبة” تعتمد على مرونة السداد حسب حاجة العميل لفترة تصل إلى 10 سنوات وبدون شيكات بنكية، وسوف يتم تطبيقها لأول مرة فى مشروع إيلان فى سراى بالقاهرة الجديدة.
وتعد منصة“طوبة” أول منصة إلكترونية لامتلاك العقار من خلال منظومة رقمية حديثة، وتتيح“طوبة” القدرة على اختيار الوحدة والتعاقد على 15% من إجمالى عدد الطوب ثم استكمال الطوب المتبقى من خلال نظام مريح ومرن للسداد على مدار العام واختيار مدة السداد حتى 10 سنوات وفق احتياجات العميل وحسب دخله ومتغيراته المالية دون الارتباط بأقساط ثابتة أو شيكات.
وأوضح سلام، أنه تم إطلاق برنامج“SAFE” للاستثمار العقارى فى شهر يناير من عام 2023، والذى يتيح فرصة الاستثمار فى الأصول الآمنة ذات العائد الثابت، كما يقدم البرنامج طريقة جديدة للاستثمار العقارى عبر اقتناء العقار من خلال مفهوم الملكية الجزئية مقابل أسعار جذّابة، وسيتمّ البدء فى تنفيذ البرنامج فى مشروع The Hoft فى تاج سيتى.
وقال إن الشركة تسعى لتغيير مفهوم طريقة شراء العقار وامتلاكه وبيعه، بالإضافة إلى تقديم حلول مبتكرة من شأنها طرح منتجات عقارية جديدة وعصرية تواكب تطلعات عملائنا وتناسب احتياجاتهم، حيث يعتبر العقار محفظة استثمار آمنة فى ظل التقلبات الاقتصادية التى يشهدها العالم حالياً.
وأضاف أن القطاع العقارى من القطاعات القوية والصلبة ويمكنه تجاوز الأزمات وسوف يشهد خلال الفترة المقبلة نموا كبيرا بسبب زيادة الطلب عليه باعتباره الملاذ الآمن للاستثمار وارتفاع معدلات النمو السكانى بمصر والذى يتطلب توفير العقار.
وعن آخر تطورات الموقف التنفيذى للمشروعات، قال سلام، إنه فى شهر فبراير 2023 نجحت الشركة فى توقيع مذكرة تفاهم مع شركة كوسنتك، وهى شركة مساهمة مصرية رائدة فى أنشطة التصميم والبناء، وذلك لتنفيذ الأخيرة أعمال إنشائية بقيمة 500 مليون جنيه فى أرينا مول وكاڤانا فى مشروع سراى.
وتابع:“فى شهر مارس الماضى، تمكّنت الشركة من إتمام الإصدار الثانى بقيمة 805.5 مليون جنيه ضمن برنامج إصدار سندات التوريق بالتعاون مع قطاع الترويج وتغطية الاكتتاب التابع للمجموعة المالية هيرميس، ويأتى الإصدار ضمن برنامج إصدار سندات توريق بقيمة 3 مليارات جنيه، تم الإعلان عنه فى بداية عام 2022، فى حين بلغت قيمة الإصدار الأول 300 مليون جنيه، وفى نفس الشهر أيضًا، قامت الشركة بإطلاق المرحلة الثانية من مشروع كلوب سايد فى تاج سيتى، حيث حققت مبيعات وصلت قيمتها إلى مليار جنيه، كما وصلت مساحة البناء بالمشروع 131.474 متر مربع”.
وتابع عن المشروع أنه يتكون من خمس مراحل“أربع مراحل سكنية، بالإضافة إلى نادى رياضى”، وتبلغ القيمة الإجمالية للاستثمارات فى المرحلتين اللذين تم إطلاقهما فى“كلوب سايد” حوالى 3.6 مليار جنيه، وبالتوازى مع ذلك، قامت الشركة فى نفس الشهر بالانتهاء من المرحلة الأولى من مشروع“راى” فى سراى، والذى يتكوّن من ڤيلات مستقلة نموذج (S) تتراوح مساحتها بين 212 و239 متر مربع، ووحدات تاون هاوس تصل مساحتها إلى 160 متر مربع.
وقال سلام، إنه فى شهر يونيو من عام 2023، بدأت الشركة تنفيذ استراتيجيتها التوسعية فى جميع أنحاء الجمهورية من خلال إطلاق مشروع“زهو”، وفى نفس الشهر أيضًا، أطلقت الشركة المرحلة الأولى من مشروع“Elan”، وهو أحدث مشروعاتها فى“سراى”، والذى يشمل 2800 وحدة سكنية مختلفة تشمل الشقق السكنية ووحدات البنتهاوس والوحدات العلوية ووحدات الدوبلكس على مساحة إجمالية تبلغ 347.043.
وعن محفظة أراضى الشركة، أوضح سلام، أن مدينة مصر تمتلك محفظة أراضى متنوعة تصل إلى نحو 9 ملايين متر مربع داخل مصر فى شرق القاهرة والتى تتمثل فى تاج سيتى وسراى بالإضافة إلى زهو فى غرب أسيوط.
كما تحدث سلام عن نوعية العقارات الأكثر طلباً فى السوق قائلاً، إن الاتجاه العام يتمحور حول بناء عقارات سكنية لاستيعاب الطلب عليه.
وأشار إلى أنه يوجد بعض المطورين الذين اختاروا تطوير وتنفيذ مشاريع أصغر للتحكم فى التدفقات النقدية، بالإضافة إلى ذلك فقد تضاعف حجم الطلب على المنتج العقارى المصرى من جانب المصريين المقيمين بالخارج والعرب خلال الفترة الماضية.
وأوضح أن هذا انعكس على فتح فرص جديدة للتوسع فى الاستثمار وتنويع الفرص الاستثمارية خاصة بالمدن الجديدة، وبالتالى إتاحة تعدد الاختيارات أمام العميل سواء بهدف السكن أو الاستثمار، ويوجد مباحثات من قبل الشركة للتوسع فى السوق المصرى وأكثر المجالات التى ندرسها هى التوسع كمطور عقارى فى مجال التعليم والرياضة، ولكن شكل التوسع قيد البحث.