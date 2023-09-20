925.5 مليون جنيه استثمارات ضختها مدينة مصر بالأعمال الإنشائية النصف الأول 2023 - جريدة البورصة

قال المهندس عبد الله سلام، الرئيس التنفيذى والعضو المنتدب لشركة مدينة مصر، إنه تم ضخ استثمارات بقيمة 925.5 مليون جنيه بالأعمال الإنشائية بمشروعات الشركة خلال النصف الأول من العام الجارى 2023، وهو ما يعكس زيادة الاستثمارات فى المشاريع الجارية للشركة وفى مقدمتها تاج سيتى، حيث بلغت قيمة هذه الاستثمارات 413.4 مليون جنيه عن الربع الثانى 2023.

وأضاف سلام لـ”البورصة”، أن الشركة تستهدف التوسع فى مشروعات جديدة بالتزامن مع الانتهاء من المشروعات القائمة، ويتم حاليا دراسة أكثر من مشروع فى إطار السياسة التوسعية لمحفظة الأراضى التى تفوق 9 ملايين متر مربع، حيث يتبقى لدينا للتطوير نحو 4.6 مليون متر مربع، وسنعلن عن مشروعاتنا وخططنا فور الانتهاء من دراستها.

وأوضح أن الشركة تستهدف مواصلة الأداء التشغيلى القوى خلال عام 2023، وتسعى من خلال استراتيجية التوسع الخاصة بها ورؤيتها تحقيق ذلك، بجانب زيادة المبيعات، والتوسع وابتكار حلول جديدة من شأنها تطوير السوق العقارى المصرى، ولهذا أطلقت الشركة هذا العام Madinet Masr Innovation Labs.

وقال سلام، إن الشركة ترتكز فى استراتيجياتها على رؤية هدفها تطوير القطاع العقارى، بهدف الدفع بعجلة الاقتصاد المحلى ونجاح الشركة كمطور عقارى فى التوسع وتنمية محفظة الأراضى التى تمتلكها، وبناء مجتمعات مستدامة تدعم النمو والابتكار.

وأضاف سلام، أنه يتطلع من خلال تلك الاستراتيجية أن تصبح شركة مدينة مصر من أكبر الكيانات الاقتصادية فى مصر ومنطقة الشرق الأوسط.

وأوضح أن الخطة الاستراتيجية للشركة ترتكز على عمل دراسة الجدوى والتحليل والدراسة قبل اتخاذ القرار بالبدء فى تنفيذ المشروع وقبل الدخول فى أسواق جديدة لضمان تحقيق النجاح بمشروعات الشركة.

وأشار إلى أن الشركة تدرس التوسع فى الأسواق الخارجية خلال الفترة القادمة، خاصة فى السعودية التى تضم فرصا واعدة للاستثمار فى ظل الطفرة العمرانية الكبيرة التى تشهدها المملكة حاليا والإمارات واليونان وكندا.

وقال إن هناك تركيز عام فى دراسة مشروعات بأسواق قريبة ومشابهة للسوق المصرى والشركة على حذر كبير فى التوسع بالأسواق الخارجية.

وأكد أن الشركة تدرس الفرص الاستثمارية المتنوعة وسيتم الإعلان إذا جد جديد، لافتا إلى أن الأسواق الخليجية هى الأقرب لقلب المطورين المصريين.

وأضاف أن الشركة تدرس خلال الفترة المقبلة فتح مكاتب تمثيل للشركة فى الأسواق الخارجية الكبيرة التى نتعامل معها بشكل كبير وبالطبع الأسواق الخليجية هى الأقرب، مشيرا إلى أن هذا سوف يكون أكثر فائدة من المشاركة فى المعارض الخارجية.

وأوضح أن الشركة تدرس خلال الفترة المقبلة مشاريع جديدة بمناطق غرب القاهرة والساحل الشمالى والعين السخنة لتنويع محفظتها الاستثمارية وتحقيق التوازن بما ينعكس بإيجابية على أعمال الشركة.

وقال إنه تم استهداف تحقيق نمو صافى أرباح بنحو 147% خلال النصف الأول من العام الجارى 2023 مشيرا إلى أنه تم تحقيق ارتفاع فى صافى الأرباح بنسبة 26.6% مقارنة بعام 2022.

وخلال الربع الثانى من عام 2023 منفردًا، ارتفع صافى الربح بمعدل سنوى 140.2% إلى 280.3 مليون جنيه، مصحوبًا بارتفاع هامش صافى الربح إلى 23.7% مقابل 12.0% خلال الربع الثانى من العام السابق.

وشرح قائلًا، إنه تم تحقيق مبيعات تعاقدية وصلت إلى 5.3 مليار جنيه خلال النصف الأول من 2023، وهو نموّ سنوى بمعدّل 55%، وخلال الربع الثانى من 2023 منفردًا، ارتفعت المبيعات التعاقدية إلى 3.505 مليار جنيه، وهو نمو سنوى بمعدل 90.7%.

وواصل لافتا إلى أن الإيرادات ارتفعت بمعدل سنوى 22.8% لتسجل 2.2 مليار جنيه خلال النصف الأول من 2023، بفضل النمو القوى بإجمالى المبيعات التعاقدية خلال الفترة، وارتفاع الإيرادات إلى 1.2 مليار جنيه خلال الربع الثانى من العام الجارى، وهو نمو سنوى بمعدل 21.8%.

وأوضح أن خطط تسليم الوحدات تسير وفق الجدول الزمنى المعلن عنه، حيث سلمت شركة مدينة مصر 479 وحدة فى مختلف مشاريعها خلال النصف الأول من عام 2023، وقامت الشركة بتسليم 85% من إجمالى عدد الوحدات فى مشروع“سراى” خلال النصف الأول من العام الجارى، و15% من إجمالى عدد الوحدات فى مشروع“تاج سيتى”.

وقال سلام، إن شركة مدينة مصر تتبع سياسة الاستمرار فى تنفيذ المشروعات وعدم التوقف رغم أى تحديات، حيث بلغت استثمارات شركة مدينة مصر بأعمال الإنشاءات والبنية التحتية بالمشروعات القائمة 925.5 مليون جنيه خلال النصف الأول من 2023.

وأضاف أن هذا جاء مقابل 798.9 مليون جنيه خلال نفس الفترة من العام السابق، وهو ما يعكس زيادة الاستثمارات فى المشاريع الجارية للشركة وفى مقدمتها المشروعات الجارية فى تاج سيتى، حيث بلغت قيمة هذه الاستثمارات 413.4 مليون جنيه عن الربع الثانى من 2023.

وأشار إلى أن القطاع العقارى يواجه العديد من التحديات خلال الفترة الحالية من ارتفاع معدلات التضخم وارتفاع أسعار الفائدة وزيادة تكاليف مواد البناء بما ينعكس على التكلفة النهائية للمنتج العقارى.

وقال إن الشركة أطلقت خلال العام الجارى أحدث مشروعاتها خارج القاهرة وهو مشروع“زهو” بمحافظة أسيوط والذى يعد باكورة مشروعات الشركة خارج القاهرة وذلك تماشيا مع الاستراتيجية التوسعية للشركة.

وأضاف أن الشركة تجدد التزامها الدائم بتقديم أفضل مشروعات التطوير العقارى عالية الجودة التى تلبى مختلف احتياجات وأذواق عملائنا من مختلف أنحاء الجمهورية، مع حرصنا المستمر على ترسيخ مكانتنا الرائدة فى صدارة سوق التطوير العقارى المصرى.

وأوضح أن المشروع يقام على مساحة تبلغ 104 أفدنة ويضم أكثر من 1250 وحدة سكنية وتضم المرحلة الأولى 297 وحدة سكنية تتكون من فيلات بتصميمات مختلفة تتنوع ما بين فيلات مستقلة وتوين فيلا وتاون هاوس فيلا عائلية وZ-Villa على مساحة بنائية إجمالية تبلغ 63 ألف متر مربع مؤكدا أنه من المقرر أن يتم تسليم المرحلة الأولى خلال 3 سنوات.

وقال إن مشروع“زهو” يتمتع بموقع استراتيجى متميز فى غرب أسيوط أمام جامعة بدر على بعد 6 دقائق من مطار أسيوط و15 دقيقة عن وسط المحافظة وهو مشروع متعدد الاستخدامات حيث يضم منطقة تجارية تقع بموازاة الشارع الرئيسى بمساحة تقترب من 15 ألف متر مربع بالإضافة إلى نادى رياضى بمساحة 20 ألف متر مربع.

وأضاف أن حجم الإقبال على الحجوزات بمشروع“زهو” مرتفع وبدأنا نتجه إلى أن نقلل من حجم صرف الأموال على الحملات الإعلانية بسبب نجاح المشروع وارتفاع معدل الطلب عليه من جانب العملاء.

وأوضح أن الشركة تستهدف خلال المرحلة المقبلة أن تكون جزء من النسيج العمرانى لمحافظة أسيوط وليس لمجرد إقامة مشروع عقارى فيها فقط وبالفعل شاركنا فى أكثر من حدث بالمحافظة فقد أطلقنا مبادرة إفطار صائم فى رمضان بالإضافة إلى قافلة طبية للأكثر احتياجاً.

وأشار إلى أنه خلال الفترة المقبلة يجب دراسة السوق العقارى بشكل جيد لتحديد قيمة الزيادة فى المنتجات العقارية بما يتناسب مع معدل الزيادة فى أسعار مواد البناء وخامات التشطيب.

وقال إنه تم إنشاء منصة ابتكارية متكاملة وهى Madinet Masr Innovation Labs ضمن خطة الشركة التوسعية ورؤيتها المستقبلية هدفها ابتكار حلول لاقتناء واستثمار للعقار جديدة والابتكار فى طريقة البناء.

وأضاف سلام، أن هذه المنصة ستغير شكل التطوير العقارى فى مصر وستكون بمثابة منصة لكل الأفكار الشبابية فى قطاع التطوير العقارى.

وأكد أن دور الشركة تحويل هذه الفكرة إلى منتج عقارى للسوق باعتبار أن هذه المنصة ستكون طريقة جيدة لاقتناء العقار فى مصر.

وقال إن وحدة Madinet Masr Innovation Labs، هى وحدة متخصصة فى الابتكار للتعامل مع متغيرات السوق، مع الإعلان عن أولى منتجاتها وهى منصة“طوبة” كحل مبتكر لتسهل عملية اقتناء واستثمار العقار بأنظمة تسهيلات مختلفة تناسب العملاء لمواجهة تحديات السوق.

وأضاف أن“طوبة” تعتمد على مرونة السداد حسب حاجة العميل لفترة تصل إلى 10 سنوات وبدون شيكات بنكية، وسوف يتم تطبيقها لأول مرة فى مشروع إيلان فى سراى بالقاهرة الجديدة.

وتعد منصة“طوبة” أول منصة إلكترونية لامتلاك العقار من خلال منظومة رقمية حديثة، وتتيح“طوبة” القدرة على اختيار الوحدة والتعاقد على 15% من إجمالى عدد الطوب ثم استكمال الطوب المتبقى من خلال نظام مريح ومرن للسداد على مدار العام واختيار مدة السداد حتى 10 سنوات وفق احتياجات العميل وحسب دخله ومتغيراته المالية دون الارتباط بأقساط ثابتة أو شيكات.

وأوضح سلام، أنه تم إطلاق برنامج“SAFE” للاستثمار العقارى فى شهر يناير من عام 2023، والذى يتيح فرصة الاستثمار فى الأصول الآمنة ذات العائد الثابت، كما يقدم البرنامج طريقة جديدة للاستثمار العقارى عبر اقتناء العقار من خلال مفهوم الملكية الجزئية مقابل أسعار جذّابة، وسيتمّ البدء فى تنفيذ البرنامج فى مشروع The Hoft فى تاج سيتى.

وقال إن الشركة تسعى لتغيير مفهوم طريقة شراء العقار وامتلاكه وبيعه، بالإضافة إلى تقديم حلول مبتكرة من شأنها طرح منتجات عقارية جديدة وعصرية تواكب تطلعات عملائنا وتناسب احتياجاتهم، حيث يعتبر العقار محفظة استثمار آمنة فى ظل التقلبات الاقتصادية التى يشهدها العالم حالياً.

وأضاف أن القطاع العقارى من القطاعات القوية والصلبة ويمكنه تجاوز الأزمات وسوف يشهد خلال الفترة المقبلة نموا كبيرا بسبب زيادة الطلب عليه باعتباره الملاذ الآمن للاستثمار وارتفاع معدلات النمو السكانى بمصر والذى يتطلب توفير العقار.

وعن آخر تطورات الموقف التنفيذى للمشروعات، قال سلام، إنه فى شهر فبراير 2023 نجحت الشركة فى توقيع مذكرة تفاهم مع شركة كوسنتك، وهى شركة مساهمة مصرية رائدة فى أنشطة التصميم والبناء، وذلك لتنفيذ الأخيرة أعمال إنشائية بقيمة 500 مليون جنيه فى أرينا مول وكاڤانا فى مشروع سراى.

وتابع:“فى شهر مارس الماضى، تمكّنت الشركة من إتمام الإصدار الثانى بقيمة 805.5 مليون جنيه ضمن برنامج إصدار سندات التوريق بالتعاون مع قطاع الترويج وتغطية الاكتتاب التابع للمجموعة المالية هيرميس، ويأتى الإصدار ضمن برنامج إصدار سندات توريق بقيمة 3 مليارات جنيه، تم الإعلان عنه فى بداية عام 2022، فى حين بلغت قيمة الإصدار الأول 300 مليون جنيه، وفى نفس الشهر أيضًا، قامت الشركة بإطلاق المرحلة الثانية من مشروع كلوب سايد فى تاج سيتى، حيث حققت مبيعات وصلت قيمتها إلى مليار جنيه، كما وصلت مساحة البناء بالمشروع 131.474 متر مربع”.

وتابع عن المشروع أنه يتكون من خمس مراحل“أربع مراحل سكنية، بالإضافة إلى نادى رياضى”، وتبلغ القيمة الإجمالية للاستثمارات فى المرحلتين اللذين تم إطلاقهما فى“كلوب سايد” حوالى 3.6 مليار جنيه، وبالتوازى مع ذلك، قامت الشركة فى نفس الشهر بالانتهاء من المرحلة الأولى من مشروع“راى” فى سراى، والذى يتكوّن من ڤيلات مستقلة نموذج (S) تتراوح مساحتها بين 212 و239 متر مربع، ووحدات تاون هاوس تصل مساحتها إلى 160 متر مربع.

وقال سلام، إنه فى شهر يونيو من عام 2023، بدأت الشركة تنفيذ استراتيجيتها التوسعية فى جميع أنحاء الجمهورية من خلال إطلاق مشروع“زهو”، وفى نفس الشهر أيضًا، أطلقت الشركة المرحلة الأولى من مشروع“Elan”، وهو أحدث مشروعاتها فى“سراى”، والذى يشمل 2800 وحدة سكنية مختلفة تشمل الشقق السكنية ووحدات البنتهاوس والوحدات العلوية ووحدات الدوبلكس على مساحة إجمالية تبلغ 347.043.

وعن محفظة أراضى الشركة، أوضح سلام، أن مدينة مصر تمتلك محفظة أراضى متنوعة تصل إلى نحو 9 ملايين متر مربع داخل مصر فى شرق القاهرة والتى تتمثل فى تاج سيتى وسراى بالإضافة إلى زهو فى غرب أسيوط.

كما تحدث سلام عن نوعية العقارات الأكثر طلباً فى السوق قائلاً، إن الاتجاه العام يتمحور حول بناء عقارات سكنية لاستيعاب الطلب عليه.

وأشار إلى أنه يوجد بعض المطورين الذين اختاروا تطوير وتنفيذ مشاريع أصغر للتحكم فى التدفقات النقدية، بالإضافة إلى ذلك فقد تضاعف حجم الطلب على المنتج العقارى المصرى من جانب المصريين المقيمين بالخارج والعرب خلال الفترة الماضية.

وأوضح أن هذا انعكس على فتح فرص جديدة للتوسع فى الاستثمار وتنويع الفرص الاستثمارية خاصة بالمدن الجديدة، وبالتالى إتاحة تعدد الاختيارات أمام العميل سواء بهدف السكن أو الاستثمار، ويوجد مباحثات من قبل الشركة للتوسع فى السوق المصرى وأكثر المجالات التى ندرسها هى التوسع كمطور عقارى فى مجال التعليم والرياضة، ولكن شكل التوسع قيد البحث.