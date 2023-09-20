((ميدار)).. مستقبل تطوير المدن المصرية برؤية عالمية - جريدة البورصة

وتعد ((ميدار)) بمشروعها ((مستقبل سيتى)) إحدى أهم وأكبر شركات التنمية العمرانية المتخصصة فى مجال تطوير المدن السكنية والترفيهية الحديثة.

استراتيجية ميدار، بنيت على أسس واضحة ومتكاملة، وفقاً لمعايير الاستدامة العالمية، والتى تعزز من فرص الاستثمار والقيمة المضافة فى جميع مشروعاتها، بما يدعم مخطط التنمية الشاملة لرؤية مصر 2030، وتحقق التكامل اللازم مع تنفيذ العاصمة الإدارية الجديدة فى هذه المنطقة الحيوية بامتداد القاهرة الجديدة، وما تمثله من أهمية قصوى فى حاضر ومستقبل الجمهورية الجديدة.

وتهدف ((ميدار)) لتقديم نماذج عمرانية غير مسبوقة من خلال تطبيق معايير ((مطور المدن)) بمفهومه الشامل، فى السوق المصرى، بما يشمل المواقع الاستراتيجية والتصميمات المستقبلية، وأحدث ما توصل إليه العالم فى مجال تأسيس البنية التحتية الذكية للمدن الكبرى، وأنظمة تشغيلها وصيانتها وكل ما يمكن أن يسهم فى توفير عوامل الجذب للمستثمر المصرى والعربى والأجنبى.

نجاحات ((ميدار)) المتتالية لم تأت محض صدفة أو تماشياً مع النمو العمرانى الكبير الذى تشهده مصر فى الفترة الأخيرة، لكن مجلس إدارة الشركة وهيكل المساهمين هم من خطط وعزز ورسخ لهذه النجاحات، ولمَ لا، وهيكل الملكية لشركة ((ميدار)) يضم نخبة من كبار الكيانات المالية والعقارية المصرية العملاقة وهم: بنك مصر، بنك الاستثمار القومى، والبنك الأهلى المصرى، وشركة ((مصر كابيتال)) إحدى الأذرع الاستثمارية لبنك مصر، بالإضافة إلى شركة المقاولون العرب ((عثمان أحمد عثمان))، فضلاً عن مجموعة منتقاة من أفضل الكوادر المصرية العاملة فى مجال التطوير العمرانى، والتى تتمتع جميعها بخبرات طويلة وسجلات مشرفة من الإنجازات فى هذا المجال سواء داخل مصر أو خارجها.

ولدت ((ميدار)) ككيان عملاق منذ تأسيسها عام 2006 ليس فقط بهيكل مساهميها المتميز، لكن أيضاً بامتلاكها 11 ألف فدان فى واحدة من أهم المناطق فى مصر، بالامتداد الطبيعى للقاهرة الجديدة، وبالقرب من العاصمة الإدارية، والتى جارٍ تنفيذ مدينة ((مستقبل سيتى)) على جزء منها بمساحة 5200 فدان وفقاً لأعلى المعايير العالمية الهندسية والبيئية الذكية ليكون أكبر مجتمع عمرانى متكامل صديق للبيئة، ويضم بداخله 29 مشروعاً عقارياً وترفيهياً وتعليمياً وتجارياً، بالإضافة لمنظومة متكاملة من الخدمات والمرافق.

وحرصت ((ميدار)) على أن تصبح ((مستقبل سيتى)) مدينة مكتملة الخدمات لتلبى جميع احتياجات العملاء ساكنى المشروع أو حتى زائريه، من خلال زيادة المساحات الخضراء ((اللاند سكيب))، ونشر الخدمات الصحية من خلال توفير العيادات المتنقلة وسيارات الإسعاف بالمدينة، بجانب توفير مكاتب الأحوال المدنية، وسيارة إطفاء متواجدة بشكل دائم للتدخل السريع، بالإضافة لتعزيز منظومة الأمن والحماية بالمدينة إلى جانب المرافق التعليمية والطبية والتجارية والإدارية والترفيهية والفندقية العالمية، والخدمات البنكية ومحطات الوقود وغيرها من المرافق الحيوية الأخرى.

وأسست ((ميدار)) العديد من الشركات الخدمية بمواصفات عالمية داخل ((مستقبل سيتى)) لخدمة المدينة، ومن ضمنها شركة توزيع الكهرباء CIRCUIT لإدارة وتشغيل وصيانة محطة الكهرباء الرئيسية بالمدينة وكذلك المحطات التى سيتم تنفيذها مستقبلاً، وتقديم الخدمة لسكان ومطورين المدينة، وشركة النقل والمواصلات WAYZ وتستهدف وضع وتحقيق منظومة متكاملة للنقل والمواصلات لربط المحاور الرئيسية خارج المدينة بـ((مستقبل سيتى)) وكذلك الربط الداخلى بين مراحل ((مستقبل سيتى)) الحالية والمستقبلية.

وشركة خدمات المدينة CONTROL وتستهدف إدارة جميع خدمات ((مستقبل سيتى)) فيما يخص إجراءات التشغيل والصيانة، وتحديد المسئوليات والأدوار، والتنسيق المتكامل مع الجهات الحكومية داخل وخارج المدينة وغيرها من الخدمات.

ونجحت شركة ((ميدار)) فى جذب نخبة من أكبر وأفضل شركات التطوير العقارى، لتنفيذ وتطوير مجموعة من المشروعات السكنية والإدارية والتجارية متكاملة الخدمات والمرافق، ومتعددة الاستخدامات، داخل مدينة ((مستقبل سيتى)) وفقاً لأعلى معايير الجودة العالمية، بأنظمة تعاقد متنوعة، تحقق عناصر الاستدامة والاستثمار الناجح للمطورين والملاك.