العضو المنتدب:“هايد بارك” تستهدف 13 مليار جنيه مبيعات خلال 2023 - جريدة البورصة

(MENAFN- Al-BoNews) 108 مليارات جنيه إجمالى استثمارات الشركة بالقطاع العقارى 8% حصة الأجانب والمصريين العاملين بالخارج من مبيعات الشركة
قال المهندس أمين سراج، العضو المنتدب لشركة هايد بارك للتطوير العقارى، إن الشركة تولى اهتماما كبيرا بعنصر التنفيذ والتسليمات بمشروعاتها، فى ظل التحديات التى يشهدها القطاع العقارى فى الوقت الحالى، فضلا عن التوسع بحجم أعمال الشركة بعدة مشروعات جديدة.
وأضاف سراج لـ”البورصة”، أن الشركة تنفذ عددا من المشروعات بمناطق متنوعة منها القاهرة الجديدة و6 أكتوبر والساحل الشمالى، موضحا أن إجمالى استثمارات الشركة يقدر بأكثر من 108 مليارات جنيه.
وأوضح أن الشركة تستهدف مبيعات تعاقدية بمشروعاتها بقيمة من 12 إلى 13 مليار جنيه خلال العام الجارى 2023، مقارنة بـ7 مليارات جنيه خلال العام الماضى.
وأشار سراج إلى أن شركة“هايد بارك” حققت مبيعات بقيمة 10 مليارات جنيه منذ بداية العام الجارى وحتى الآن.
وقال إن حصة الأجانب والمصريين العاملين بالخارج من مبيعات الشركة بلغت 8% خلال العام الجارى، مقارنة بنسبة 4% خلال العام الماضى، مضيفا أن النسبة الأكبر من المبيعات لصالح مشروع الساحل الشمالى.
وأوضح سراج، أن القطاع العقارى شهد عددا من التحديات خلال الفترة الماضية، من تضخم وارتفاع أسعار مواد البناء، ونقص الخامات بالأسواق، مما تسبب فى ارتفاع تكلفة التنفيذ وزيادة الأعباء على المطور العقارى، مشيرا إلى أن المنتجات العقارية شهدت زيادة بلغت 40% منذ العام الماضى وحتى الآن. الانتهاء من تسليم 10 آلاف وحدة بمشروع“هايد بارك” فى“القاهرة الجديدة”
وقال إن معدلات التنفيذ بمشروعات الشركة تسير بشكل جيد، حيث تم تسليم 10 آلاف وحدة بمشروع“هايد بارك” فى مدينة القاهرة الجديدة، و1900 وحدة تحت التشطيب، ومن المخطط تسليم 4 آلاف وحدة بحلول 2024.
وأضاف سراج، أن مشروع“هايد بارك” فى مدينة القاهرة الجديدة يتم تنفيذه على 8 مراحل مختلفة، بإجمالى 20 ألف وحدة، بحيث يتضمن المشروع جزءا سكنيا وأخر إداريا وجزءا خدميا، ومن المقرر تسليم أخر مرحلة من المشروع فى عام 2030.
وأوضح أنه تم تنفيذ المرحلة الأولى من حديقة“هايد بارك” على مساحة 105 آلاف متر مربع بتكلفة 80 مليون جنيه، وتضم الأنشطة الترفيهية والتجارية والخدمية التى تلبى كافة احتياجات قاطنى المشروع. توقيع عقود مقاولات جديدة بقيمة 3.5 مليار جنيه خلال ديسمبر المقبل
وقال إنه فى إطار خطة هايد بارك التوسعية، وقعت الشركة عقودا مع شركات المقاولات وعدد من الشركات المختصة بتطوير البنية التحتية لتطوير مشروع“هايد بارك القاهرة الجديدة” ومنها“حسن علام” و”ريدكون” و”كونكريت بلس” و”ميدكوم” و”الخرافى” و”كونستك”، وأكثر من 40 شركة أخرى.
وأضاف سراج، أن الشركة حققت مبيعات بالمشروع بقيمة 3.5 مليار جنيه منذ بداية العام الجارى، ومن المتوقع أن تشهد زيادة فى المبيعات بنسبة 20%، وبلغ إجمالى الأعمال الإنشائية حوالى 4 مليارات جنيه من إجمالى 6 مليارات جنيه.
وأشار إلى أنه تم توقيع عقود مقاولات بقيمة 6 مليارات جنيه بكل مشروعات الشركة لمدة سنتين ونصف السنة كمرحلة أولى، ومن المخطط توقيع عقود المرحلة الثانية بقيمة 3.5 مليار جنيه خلال شهر ديسمبر المقبل.
وقال إن الشركة تستعد لتسليم المرحلة الأولى من مشروع“تاونى” فى مدينة 6 أكتوبر بحلول نهاية العام الجارى، ومن المخطط تسليم المرحلة الثانية مع نهاية عام 2024، حيث انتهت الشركة من تنفيذ أكثر من 80% من إجمالى المشروع.
وأضاف سراج، أن مشروع“تاونى” بمساحة 31 فدانا، وتقع المبانى على مساحة 20%، ويضم مراحل مختلفة، وكل مرحلة ستتضمن جزءا سكنيا وجزءا خدميا، وبلغ إجمالى المبيعات بالمشروع 2 مليار جنيه.
وأوضح أن المشروع يضم حوالى 240 فيلا بمساحات تتراوح من 240 إلى 280 مترا مربعا ما بين تاون هاوس وتوين هاوس وفيلل Quads لتلبية الأذواق المتنوعة للعملاء.
وقال إن الشركة تستعد لطرح مرحلة جديدة للبيع بمشروع“جاردن لايكس” بمدينة 6 أكتوبر خلال الفترة القادمة، على أن تكون الوحدات المطروحة كاملة التشطيب، مضيفا أنه تم تحقيق 60% تقريبا من إجمالى المبيعات المستهدفة من المشروع حتى الآن.
وأوضح سراج، أن المشروع يضم شققا وفيلات ودوبليكس وتوين هاوس وتاون هاوس، ويقدم عددا من الخدمات المتنوعة لتلبية احتياجات العملاء.
وأشار إلى طرح 3 مراحل للبيع بمشروع“سى شور” فى الساحل الشمالى، وتم بيعها بالكامل، حيث يضم 1800 وحدة متنوعة من الفيلات وتاون هاوس، وتوين هاوس وشاليهات وبنتهاوس، لافتا إلى أنه تم تحقيق مبيعات بقيمة 4.5 مليار جنيه بالمشروع خلال شهور الصيف. اقرأ أيضا:“هايد بارك” تقترض 3.5 مليار جنيه من البنوك
وقال سراج، إن الشركة تعتزم تسليم المرحلة الأولى من المشروع خلال عام 2024، وستضم المرحلة الأولى 86 وحدة، على 4 منصات متتالية يتراوح ارتفاعها بين 4 أمتار إلى 14.5 متر تتدرج من الشاطئ تصاعديًا.
وأضاف أن شركة“هايد بارك” اتفقت مع بنكين للحصول على تسهيلات بنكية بقيمة 3.5 مليار جنيه، وذلك لدعم خطتها التوسعية وزيادة حجم أعمالها خلال الفترة القادمة.
وأوضح أنه جار العمل على الترتيبات النهائية للحصول على القرض، ومن المخطط توقيع العقود مع البنكين خلال أسبوعين.
وأشار إلى أن القرض لن يتم تخصيصه لمشروع معين من مشروعات الشركة، ولكن يستخدم فى حين الحاجه إليه، متوقعا استخدام جزء كبير منه خلال العام المقبل 2024 بالتزامن مع خطة الشركة فى التنفيذ والتسليمات.
وقال سراج، إن الشركة تعتمد على آليات تمويل متنوعة من ضمنها القروض البنكية، والتوريق، فضلا عن التأجير التمويلى، وذلك لتتمكن من استكمال تنفيذ مشروعاتها القائمة خاصة فى ظل التحديات التى يشهدها القطاع العقارى فى الوقت الحالى.
وأضاف أن الشركة نفذت عمليات توريق منذ بداية العام الجارى 2023 بقيمة 500 مليون جنيه، ومن المتوقع أن تصل إلى 650 مليون جنيه بنهاية العام، موضحا أنه من المخطط تنفيذ عمليات توريق جديدة خلال العام المقبل بالتزامن مع خطة تسليمات الشركة.
وأوضح أنه تم زيادة رأسمال الشركة من 400 مليون جنيه إلى 1.8 مليار جنيه خلال العام الجارى، من خلال المساهمين بالشركة، ومن المتوقع تكرار رفع رأس المال خلال العام المقبل لمواكبة التوسعات الكبيرة بالشركة ولتسهيل الحصول على تسهيلات بنكية.
وقال سراج، إنه جارى دراسة عدد من الفرص الاستثمارية ضمن خطة الشركة للتوسع وتنويع مشروعاتها خلال الفترة القادمة، من ضمنها التفاوض مع هيئة المجتمعات العمرانية على قطعتى أرض بمدينة 6 أكتوبر بمساحات تصل إلى 100 فدان.
وأضاف أن شركة“هايد بارك” تخطط لتنفيذ مشروعين بنشاط سكنى تجارى، وإدارى تجارى، ومن المتوقع أنه يتم التوقيع على أرض أحد المشروعين خلال 3 أشهر.
وأوضح أنه جارى التفاوض على عدد من قطع الأراضى بمنطقة الساحل الشمالى، لتكرار تجربة مشروع“سى شور”، بمساحات تبدأ من 200 فدان تقريبا.
وقال إن الشركة لديها خطة للتحوط من الزيادات المستمرة فى الأسعار من ضمنها الإسراع من معدلات التنفيذ بالمشروعات، والحفاظ على مخزون من المواد الخام يمكنها من استكمال تنفيذ المشروعات لفترة زمنية كافية فى حال ارتفاع الأسعار.
وأضاف سراج، أن الشركة تحتفظ بمخزون كافى من وحداتها الجاهزة بمشروعاتها بنسبة تصل إلى 15% من إجمالى الوحدات، لتعويض فروق الأسعار خلال فترة تنفيذ المشروع.
وأوضح أنه تم تأسيس شركة جديدة تابعة لشركة هايد بارك، خاصة بأعمال التشطيبات لوحدات العملاء، حيث تقدم خدمة متميزة للعملاء مع إمكانية السداد على سنتين، مؤكدا أن الشركة حريصة على تقديم كافة الخدمات التى يحتاجها العميل. 20 مليار جنيه مبيعات شركة“فاوندرز” خلال العام الماضى
وفيما يتعلق بشركة“فاوندرز”، قال سراج إنها تعمل فى مجال الاستشارات العقارية ومتخصصة فى المبيعات والتسويق العقارى، برأسمال حوالى 500 مليون جنيه، حيث كان جاردينيا سيتى أولى مشاريعها بالتحالف مع شركة الأهلى صبور للتطوير العقارى.
وأضاف أن شركة“فاوندرز” حققت مبيعات لصالح الغير بقيمة 20 مليار جنيه خلال العام الماضى.
وأوضح أنه جار دراسة 3 مشروعات جديدة من ضمنها مشروع بمحافظة دمياط ومشروعين بالقاهرة مع جهات حكومية، وتتخطى استثمارات المشاريع كمبيعات تسويقية 100 مليار جنيه.