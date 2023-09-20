العضو المنتدب:“هايد بارك” تستهدف 13 مليار جنيه مبيعات خلال 2023 - جريدة البورصة

قال المهندس أمين سراج، العضو المنتدب لشركة هايد بارك للتطوير العقارى، إن الشركة تولى اهتماما كبيرا بعنصر التنفيذ والتسليمات بمشروعاتها، فى ظل التحديات التى يشهدها القطاع العقارى فى الوقت الحالى، فضلا عن التوسع بحجم أعمال الشركة بعدة مشروعات جديدة.

وأضاف سراج لـ”البورصة”، أن الشركة تنفذ عددا من المشروعات بمناطق متنوعة منها القاهرة الجديدة و6 أكتوبر والساحل الشمالى، موضحا أن إجمالى استثمارات الشركة يقدر بأكثر من 108 مليارات جنيه.

وأوضح أن الشركة تستهدف مبيعات تعاقدية بمشروعاتها بقيمة من 12 إلى 13 مليار جنيه خلال العام الجارى 2023، مقارنة بـ7 مليارات جنيه خلال العام الماضى.

وأشار سراج إلى أن شركة“هايد بارك” حققت مبيعات بقيمة 10 مليارات جنيه منذ بداية العام الجارى وحتى الآن.

وقال إن حصة الأجانب والمصريين العاملين بالخارج من مبيعات الشركة بلغت 8% خلال العام الجارى، مقارنة بنسبة 4% خلال العام الماضى، مضيفا أن النسبة الأكبر من المبيعات لصالح مشروع الساحل الشمالى.

وأوضح سراج، أن القطاع العقارى شهد عددا من التحديات خلال الفترة الماضية، من تضخم وارتفاع أسعار مواد البناء، ونقص الخامات بالأسواق، مما تسبب فى ارتفاع تكلفة التنفيذ وزيادة الأعباء على المطور العقارى، مشيرا إلى أن المنتجات العقارية شهدت زيادة بلغت 40% منذ العام الماضى وحتى الآن.

وقال إن معدلات التنفيذ بمشروعات الشركة تسير بشكل جيد، حيث تم تسليم 10 آلاف وحدة بمشروع“هايد بارك” فى مدينة القاهرة الجديدة، و1900 وحدة تحت التشطيب، ومن المخطط تسليم 4 آلاف وحدة بحلول 2024.

وأضاف سراج، أن مشروع“هايد بارك” فى مدينة القاهرة الجديدة يتم تنفيذه على 8 مراحل مختلفة، بإجمالى 20 ألف وحدة، بحيث يتضمن المشروع جزءا سكنيا وأخر إداريا وجزءا خدميا، ومن المقرر تسليم أخر مرحلة من المشروع فى عام 2030.

وأوضح أنه تم تنفيذ المرحلة الأولى من حديقة“هايد بارك” على مساحة 105 آلاف متر مربع بتكلفة 80 مليون جنيه، وتضم الأنشطة الترفيهية والتجارية والخدمية التى تلبى كافة احتياجات قاطنى المشروع.

وقال إنه فى إطار خطة هايد بارك التوسعية، وقعت الشركة عقودا مع شركات المقاولات وعدد من الشركات المختصة بتطوير البنية التحتية لتطوير مشروع“هايد بارك القاهرة الجديدة” ومنها“حسن علام” و”ريدكون” و”كونكريت بلس” و”ميدكوم” و”الخرافى” و”كونستك”، وأكثر من 40 شركة أخرى.

وأضاف سراج، أن الشركة حققت مبيعات بالمشروع بقيمة 3.5 مليار جنيه منذ بداية العام الجارى، ومن المتوقع أن تشهد زيادة فى المبيعات بنسبة 20%، وبلغ إجمالى الأعمال الإنشائية حوالى 4 مليارات جنيه من إجمالى 6 مليارات جنيه.

وأشار إلى أنه تم توقيع عقود مقاولات بقيمة 6 مليارات جنيه بكل مشروعات الشركة لمدة سنتين ونصف السنة كمرحلة أولى، ومن المخطط توقيع عقود المرحلة الثانية بقيمة 3.5 مليار جنيه خلال شهر ديسمبر المقبل.

وقال إن الشركة تستعد لتسليم المرحلة الأولى من مشروع“تاونى” فى مدينة 6 أكتوبر بحلول نهاية العام الجارى، ومن المخطط تسليم المرحلة الثانية مع نهاية عام 2024، حيث انتهت الشركة من تنفيذ أكثر من 80% من إجمالى المشروع.

وأضاف سراج، أن مشروع“تاونى” بمساحة 31 فدانا، وتقع المبانى على مساحة 20%، ويضم مراحل مختلفة، وكل مرحلة ستتضمن جزءا سكنيا وجزءا خدميا، وبلغ إجمالى المبيعات بالمشروع 2 مليار جنيه.

وأوضح أن المشروع يضم حوالى 240 فيلا بمساحات تتراوح من 240 إلى 280 مترا مربعا ما بين تاون هاوس وتوين هاوس وفيلل Quads لتلبية الأذواق المتنوعة للعملاء.

وقال إن الشركة تستعد لطرح مرحلة جديدة للبيع بمشروع“جاردن لايكس” بمدينة 6 أكتوبر خلال الفترة القادمة، على أن تكون الوحدات المطروحة كاملة التشطيب، مضيفا أنه تم تحقيق 60% تقريبا من إجمالى المبيعات المستهدفة من المشروع حتى الآن.

وأوضح سراج، أن المشروع يضم شققا وفيلات ودوبليكس وتوين هاوس وتاون هاوس، ويقدم عددا من الخدمات المتنوعة لتلبية احتياجات العملاء.

وأشار إلى طرح 3 مراحل للبيع بمشروع“سى شور” فى الساحل الشمالى، وتم بيعها بالكامل، حيث يضم 1800 وحدة متنوعة من الفيلات وتاون هاوس، وتوين هاوس وشاليهات وبنتهاوس، لافتا إلى أنه تم تحقيق مبيعات بقيمة 4.5 مليار جنيه بالمشروع خلال شهور الصيف.

وقال سراج، إن الشركة تعتزم تسليم المرحلة الأولى من المشروع خلال عام 2024، وستضم المرحلة الأولى 86 وحدة، على 4 منصات متتالية يتراوح ارتفاعها بين 4 أمتار إلى 14.5 متر تتدرج من الشاطئ تصاعديًا.

وأضاف أن شركة“هايد بارك” اتفقت مع بنكين للحصول على تسهيلات بنكية بقيمة 3.5 مليار جنيه، وذلك لدعم خطتها التوسعية وزيادة حجم أعمالها خلال الفترة القادمة.

وأوضح أنه جار العمل على الترتيبات النهائية للحصول على القرض، ومن المخطط توقيع العقود مع البنكين خلال أسبوعين.

وأشار إلى أن القرض لن يتم تخصيصه لمشروع معين من مشروعات الشركة، ولكن يستخدم فى حين الحاجه إليه، متوقعا استخدام جزء كبير منه خلال العام المقبل 2024 بالتزامن مع خطة الشركة فى التنفيذ والتسليمات.

وقال سراج، إن الشركة تعتمد على آليات تمويل متنوعة من ضمنها القروض البنكية، والتوريق، فضلا عن التأجير التمويلى، وذلك لتتمكن من استكمال تنفيذ مشروعاتها القائمة خاصة فى ظل التحديات التى يشهدها القطاع العقارى فى الوقت الحالى.

وأضاف أن الشركة نفذت عمليات توريق منذ بداية العام الجارى 2023 بقيمة 500 مليون جنيه، ومن المتوقع أن تصل إلى 650 مليون جنيه بنهاية العام، موضحا أنه من المخطط تنفيذ عمليات توريق جديدة خلال العام المقبل بالتزامن مع خطة تسليمات الشركة.

وأوضح أنه تم زيادة رأسمال الشركة من 400 مليون جنيه إلى 1.8 مليار جنيه خلال العام الجارى، من خلال المساهمين بالشركة، ومن المتوقع تكرار رفع رأس المال خلال العام المقبل لمواكبة التوسعات الكبيرة بالشركة ولتسهيل الحصول على تسهيلات بنكية.

وقال سراج، إنه جارى دراسة عدد من الفرص الاستثمارية ضمن خطة الشركة للتوسع وتنويع مشروعاتها خلال الفترة القادمة، من ضمنها التفاوض مع هيئة المجتمعات العمرانية على قطعتى أرض بمدينة 6 أكتوبر بمساحات تصل إلى 100 فدان.

وأضاف أن شركة“هايد بارك” تخطط لتنفيذ مشروعين بنشاط سكنى تجارى، وإدارى تجارى، ومن المتوقع أنه يتم التوقيع على أرض أحد المشروعين خلال 3 أشهر.

وأوضح أنه جارى التفاوض على عدد من قطع الأراضى بمنطقة الساحل الشمالى، لتكرار تجربة مشروع“سى شور”، بمساحات تبدأ من 200 فدان تقريبا.

وقال إن الشركة لديها خطة للتحوط من الزيادات المستمرة فى الأسعار من ضمنها الإسراع من معدلات التنفيذ بالمشروعات، والحفاظ على مخزون من المواد الخام يمكنها من استكمال تنفيذ المشروعات لفترة زمنية كافية فى حال ارتفاع الأسعار.

وأضاف سراج، أن الشركة تحتفظ بمخزون كافى من وحداتها الجاهزة بمشروعاتها بنسبة تصل إلى 15% من إجمالى الوحدات، لتعويض فروق الأسعار خلال فترة تنفيذ المشروع.

وأوضح أنه تم تأسيس شركة جديدة تابعة لشركة هايد بارك، خاصة بأعمال التشطيبات لوحدات العملاء، حيث تقدم خدمة متميزة للعملاء مع إمكانية السداد على سنتين، مؤكدا أن الشركة حريصة على تقديم كافة الخدمات التى يحتاجها العميل.

وفيما يتعلق بشركة“فاوندرز”، قال سراج إنها تعمل فى مجال الاستشارات العقارية ومتخصصة فى المبيعات والتسويق العقارى، برأسمال حوالى 500 مليون جنيه، حيث كان جاردينيا سيتى أولى مشاريعها بالتحالف مع شركة الأهلى صبور للتطوير العقارى.

وأضاف أن شركة“فاوندرز” حققت مبيعات لصالح الغير بقيمة 20 مليار جنيه خلال العام الماضى.

وأوضح أنه جار دراسة 3 مشروعات جديدة من ضمنها مشروع بمحافظة دمياط ومشروعين بالقاهرة مع جهات حكومية، وتتخطى استثمارات المشاريع كمبيعات تسويقية 100 مليار جنيه.