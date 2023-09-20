مهلة من“الإسكان” لاستلام قطع الأراضى السكنية الصغيرة شاملة“بيت الوطن” - جريدة البورصة

مهلة من“الإسكان” لاستلام قطع الأراضى السكنية الصغيرة شاملة“بيت الوطن” - جريدة البورصة
التاريخ
9/20/2023 5:13:42 AM
(MENAFN- Al-BoNews)
أعلن المهندس أمين غنيم، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية لقطاع الشئون العقارية والتجارية، عن منح مهلة لمدة شهرين من تاريخ الإعلان بالجرائد اليومية، لاستلام قطع الأراضى السكنية الصغيرة، شاملة أراضى“بيت الوطن”، السارى تخصيصها، أو التى تم إلغاؤها لعدم الاستلام، وذلك تيسيراً من الهيئة على المواطنين، ومنحهم فرصة لاستلام قطع الأراضى المخصصة لهم، بضوابط محددة.
وأشار“غنيم” إلى أن منح هذه المهلة، يأتى فى إطار حرص هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، على التيسير على المواطنين، واستجابة من الهيئة للطلبات المقدمة من العملاء للموافقة على منح مهلة لاستلام قطع الأراضى السكنية الصغيرة، وحرصاً منها على تحقيق الهدف المرجو من تخصيص الأراضى بمختلف مستوياتها للمواطنين بالمدن الجديدة، وهو إنشاء المواطنين لمساكنهم الخاصة، والانتقال للسكن والإقامة بتلك المدن، مما يسرع بتنميتها، وخلق فرص استثمارية جديدة، مما يؤدى لإتاحة المزيد من فرص العمل، ودفع عجلة التنمية الاقتصادية.
وأضاف المهندس أمين غنيم، أنه سيتم تطبيق المهلة بالشروط التالية: سريان مهلة التنفيذ والتى تبدأ من تاريخ جاهزية الأرض للاستلام، وأن تكون قطعة الأرض شاغرة ولم يتم طرحها أو تخصيصها للغير، والتنازل عن أى قضايا مرفوعة على هيئة المجتمعات العمرانية أو جهاز المدينة فى هذا الشأن، وسداد أى مبالغ مستحقة على قطعة الأرض من تاريخ جاهزية الأرض للاستلام محملةً بالأعباء من تاريخ الاستحقاق حتى تاريخ السداد، ولا يترتب على هذه التيسيرات أى ترحيل للأقساط، ولا تسرى هذه التيسيرات على قطع الأراضى السكنية الصغيرة التى تم إعادة التعامل عليها بالأسعار المعمول بها حالياً وتم السداد، ولا تسرى هذه التيسيرات على أراضى ابنى بيتك، وألا يكون قد تم استرداد المبالغ المسددة لحساب قطعة الأرض.
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