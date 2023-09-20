Wednesday, 20 September 2023 01:49 GMT

السجن 20 عاماً لبوسني أدين بقتل 12 أسير حرب

9/20/2023 5:13:00 AM
(MENAFN- Al-Bayan) $(resize).css('font-size', newFontSize); return false; }); });

حكمت محكمة في سراييفو الثلاثاء على عسكري بوسني سابق بالسجن لمدة 20 عاماً بتهمة ارتكاب جرائم حرب بعدما أدانته بقتل 12 أسير حرب كرواتياً في 1993.

بالمقابل، برّأت المحكمة "لعدم كفاية الأدلّة" سبعة متّهمين آخرين، من بينهم إبراهيم بوريتش، قائد اللواء الجبلي 325 في الجيش الحكومي البوسني.

وقالت المحكمة في بيان إنّ ألمير ساراجليتش (55 عاماً) الذي كان عسكرياً في اللواء الجبلي 325 "أدين بقتل
12 عسكرياً على الأقلّ من جيش الدفاع الكرواتي (قوات الكروات البوسنيين) بعد أن استسلموا وألقوا السلاح"، مشيرة إلى أنّ عدداً من هؤلاء كانوا أيضاً جرحى بعدما أصيبوا في المعركة.

وشهدت هذه المنطقة الواقعة في وسط البوسنة مجزرة أخرى ارتُكبت في أبريل 1993 في قرية أهميتشي التي تبعد بضعة كيلومترات من كريجانجيفو سيلو.

وقُتل في تلك القرية 116 مدنياً بوسنياً على أيدي قوات كرواتيي البوسنة.


MENAFN20092023000110011019ID1107104911

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث