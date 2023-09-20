السجن 20 عاماً لبوسني أدين بقتل 12 أسير حرب

حكمت محكمة في سراييفو الثلاثاء على عسكري بوسني سابق بالسجن لمدة 20 عاماً بتهمة ارتكاب جرائم حرب بعدما أدانته بقتل 12 أسير حرب كرواتياً في 1993.

بالمقابل، برّأت المحكمة "لعدم كفاية الأدلّة" سبعة متّهمين آخرين، من بينهم إبراهيم بوريتش، قائد اللواء الجبلي 325 في الجيش الحكومي البوسني.

وقالت المحكمة في بيان إنّ ألمير ساراجليتش (55 عاماً) الذي كان عسكرياً في اللواء الجبلي 325 "أدين بقتل

12 عسكرياً على الأقلّ من جيش الدفاع الكرواتي (قوات الكروات البوسنيين) بعد أن استسلموا وألقوا السلاح"، مشيرة إلى أنّ عدداً من هؤلاء كانوا أيضاً جرحى بعدما أصيبوا في المعركة.

وشهدت هذه المنطقة الواقعة في وسط البوسنة مجزرة أخرى ارتُكبت في أبريل 1993 في قرية أهميتشي التي تبعد بضعة كيلومترات من كريجانجيفو سيلو.



وقُتل في تلك القرية 116 مدنياً بوسنياً على أيدي قوات كرواتيي البوسنة.



