البرازيل تصادر 3.6 أطنان من الكوكايين على قارب متجه لأفريقيا



أعلنت البحرية البرازيلية يوم الثلاثاء أنها صادرت 3.6 أطنان من الكوكايين على قارب قبالة ساحل ولاية بيرنامبوكو شمال شرق البلاد، في أكبر ضبطية بحرية منفردة لمخدرات للبرازيل.

وقالت البحرية في بيان لها إنها استولت على قارب صغير بمحرك يستخدم لنقل الأشخاص والبضائع بمحاذاة الساحل وعليه خمسة من أفراد الطاقم متجهين إلى أفريقيا. وتم قطر القارب بسفينة استطلاع إلى ميناء ريسيفي.

وأشارت البحرية إلى مصادرة أكثر من 17 طنا من الكوكايين و4.3 أطنان من الحشيش و695 طنا من السجائر و113.34 طنا من الأسماك و14 طنا من الماريجوانا و3146 مترا مكعبا من الخشب منذ 2020.