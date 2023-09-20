ارتفاع قتلى مرض غامض في ساحل العاج إلى 9 أطفال

توفي تسعة أطفال في قرية بوسط ساحل العاج من جرّاء مرض غامض استدعى إدخال حوالي 60 طفلاً آخر إلى المستشفى، بحسب حصيلة جديدة أوردتها مصادر طبية الثلاثاء.

وقال تونغبو ياو، أحد سكّان قرية نيانغبان، لوكالة فرانس برس إنّ "طفلين آخرين توفيا".

وأكّد هذه المعلومة مصدر في المستشفى الجامعي في مدينة بواكيه الواقعة على بُعد حوالي 30 كلم من القرية.

وأضاف المصدر أنّه من أصل 59 شخصاً نقلوا إلى المستشفى منذ الأحد، فإنّ "خمسين منهم عادوا إلى القرية".

وتابع المصدر "في الوقت الراهن، كلّ العيّنات موجودة في المختبر، ولم نتلقّ النتائج بعد، وبالتالي فإنّ سبب هذا المرض القاتل "ليست معروفة بعد".

وأكد مصدر آخر في المستشفى أنّ جميع الذين أدخلوا المستشفى وكذلك الأطفال الذين ماتوا في القرية تناولوا نفس الطعام، وهو عصيدة ذرة.

ويعتقد العديد من سكّان القرية أنّ هذه العصيدة كانت ملوّثة ببكتيريا ما.

وفي فبراير، حُكم على شخصين في كبو-كاهانكرو، وهي قرية أخرى قريبة من بواكيه، بالسجن لمدة خمس سنوات بعدما تسبّبت بكتيريا كلوستريديوم بوفاة 16 شخصاً، وفقاً لحصيلة رسمية، و21 شخصاً، وفقاً للقرويين.