Wednesday, 20 September 2023 01:49 GMT

ارتفاع قتلى مرض غامض في ساحل العاج إلى 9 أطفال

9/20/2023 5:13:00 AM
(MENAFN- Al-Bayan) $(resize).css('font-size', newFontSize); return false; }); });

توفي تسعة أطفال في قرية بوسط ساحل العاج من جرّاء مرض غامض استدعى إدخال حوالي 60 طفلاً آخر إلى المستشفى، بحسب حصيلة جديدة أوردتها مصادر طبية الثلاثاء.

وقال تونغبو ياو، أحد سكّان قرية نيانغبان، لوكالة فرانس برس إنّ "طفلين آخرين توفيا".

وأكّد هذه المعلومة مصدر في المستشفى الجامعي في مدينة بواكيه الواقعة على بُعد حوالي 30 كلم من القرية.

وأضاف المصدر أنّه من أصل 59 شخصاً نقلوا إلى المستشفى منذ الأحد، فإنّ "خمسين منهم عادوا إلى القرية".

وتابع المصدر "في الوقت الراهن، كلّ العيّنات موجودة في المختبر، ولم نتلقّ النتائج بعد، وبالتالي فإنّ سبب هذا المرض القاتل "ليست معروفة بعد".

وأكد مصدر آخر في المستشفى أنّ جميع الذين أدخلوا المستشفى وكذلك الأطفال الذين ماتوا في القرية تناولوا نفس الطعام، وهو عصيدة ذرة.

ويعتقد العديد من سكّان القرية أنّ هذه العصيدة كانت ملوّثة ببكتيريا ما.

وفي فبراير، حُكم على شخصين في كبو-كاهانكرو، وهي قرية أخرى قريبة من بواكيه، بالسجن لمدة خمس سنوات بعدما تسبّبت بكتيريا كلوستريديوم بوفاة 16 شخصاً، وفقاً لحصيلة رسمية، و21 شخصاً، وفقاً للقرويين.

MENAFN20092023000110011019ID1107104906

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث